طريقة تحضير بسكويت الشاي السادة خفيف وهش بمذاق رائع

يعتبر تناول كوب من الشاي الساخن في الصباح بجانب طبق من البسكويت السادة أو ما يُطلق عليه بسكويت الشاي هي من العادات المنتشرة في معظم البيوت حيث يفضل الأشخاص تناول إفطار خفيف بدلاً من الزيوت خاصةً مع الأشخاص الذين يعانون من مشكلات المعدة، ويتميز بسكويت الشاي بمذاق خفيف وناعم يذوب أثناء التناول في الفم مما يجعله مرغوب بإستمرار وتحرص الأمهات بشكل كبير على توفير البسكويت في المنزل بإستمرار فهو يعتبر وجبة خفيفة سهلة لا تحتاج لإعداد يومي حيث يمكن القيام بتحضير كمية كبيرة تكفي لشهر أو أكثر ولا يتم الإصابة بأيّ من أنواع التلف أو ما شابه كما يعتقد البعض، ولا يختلف بسكويت الشاي السادة عن بسكويت العيد كثيراً وللتعرف على طريقة التحضير يمكنك متابعة الخطوات من خلال هذا المقال.

طريقة تحضير بسكويت الشاي الهش الخفيف

تحتاج المشروبات الدافئة مثل الشاي والمشروبات الأخري إلي مسليات بجانب المشروب وذلك للإستمتاع خاصةً للأشخاص محبي الشاي وعادةً ما يتم إختيار الأطباق التي يتم تقديمها من البسكويت الناعم أو الكعك السادة الذي يُعرف ببسكويت الشاي نظراً لإقبال الأشخاص عليه بجانب الشاي، ويتميز البسكويت بمكونات بسيطة وطريقة تحضير مناسبة للجميع ويمكن التجربة في البداية في حين التوتر للفتيات في كمية بسيطة في البداية كتجربة.

المكونات:

كوب ونصف دقيق.

نصف كوب سكر أبيض.

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

عدد بيضة واحده.

نصف كوب زبدة مائلة للذوبان وليست سائلة.

نصف كوب من الحليب.

ذرة ملح كما هو معروف عند تحضير المعجنات.

الخطوة الأولي في تلك الخطوة نحتاج إلي وعاء واسع ونضع فيه الدقيق أولاً ثم البيكنج باودر ورشة الملح ثم التقليب. وضع الزبدة في طبق ثم ذوبان الزبدة بالمضرب الكهربائي أو العجانة بحيث تكون باردة وعدم تعرض الزبدة على النار، أثناء الإخفاق نضع السكر تدريجياً والإستمرار لمدة دقيقتين. بعد ذلك نضع المكونات السائلة على خليط الزبدة مثل البيض والحليب وتقليبهم مرة أخري حتى تندمج ثم وضع الدقيق في النهاية والعجن بإستخدام اليدين والإستغناء عن المضرب الكهربائي. بعد ذلك نقوم بتغليف عجينة البسكويت ووضعها في الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعتين بعد ذلك يتم إخراجها من الثلاجة وتركها خمس دقائق. البدء بتشكيل العجينة إلى عجينة مسطحة ناعمة في صينية كبيرة ثم تقسيمها وتشكيلها بالشكل المرغوب للبسكويت، ويمكن استخدام ورق الزبدة أثناء الفرد. تسخين الفرن أولاً على درجة حرارة عالية ثم إدخال الصينية الفرن حتى ينضج البسكويت.

طريقة التحضير: