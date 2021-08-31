أسهل طريقة لتحضير وافل الشوكولاتة في المنزل بمكونات بسيطة جدا

نقدم لكم أسهل طريقة لتحضير رقائق وافل الشوكولاتة الرائعة التي يحبها الجميع خاصة الأطفال، فهي فطار أو عشاء سهل وسريع ولذيذ أيضا ويمكن إضافة أكثر من نوع فاكهة مجففة أو فاكهة طازجة إليه ليعطيه قيمة غذائية كبيرة، أو أيضا يمكننا إضافة بعض من المكسرات الطازجة إليه حتى يقبل عليه الأطفال فأكثر ما يجذبهم هو الشكل الخارجي، والوافل أيضا مفيد جدا لاحتوائه علي البيض والحليب وهما عنصرين مهمين جدا في بناء أجسام الأطفال ، وإليكم ايضا طريقة تحضير كيك القهوة الرائع . مكونات وافل الشوكولاتة الرائعة ٣ كوب وربع من الدقيق.

قليل من الملح.

قليل من القرفة.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة ونصف كبيرة من السكر الأبيض.

٢ حبة من البيض متوسط الحجم.

ملعقة من الفانيليا.

نصف كوب من الزيت النباتي.

كوب من الماء مضاف إليه نصف كوب من الحليب. طريقة سهلة لتحضير وافل الشوكولاتة في المنزل أولا نقوم بإضافة جميع المكونات الجافة من الدقيق الأبيض والبيكنج بودر والسكر وقليل من الملح والقرفة معا تدريجيا ، ونخلطهم جيدا حتى نحصل على خليط متجانس من المكونات الجافة.

في إناء أخر نقوم بوضع المكونات السائلة معا تدريجيا من البيض والفانيليا والزيت النباتي ونخلطهم جيدا حتى نحصل علي خليط متجانس من المكونات السائلة، ثم نقوم بإضافة نصف كمية الماء والحليب إلي الخليط السائل ونقلبهم جيدا،

ثم نقوم بإضافة خليط المكونات الجافة إليه تدريجيا ونقلبه جيدا بواسطة المضرب اليدوي أو المضرب الكهربائي ونضيف باقي كمية الماء والحليب حتى نحصل على عجين ذات قوام مناسب.

نضع كمية مناسبة من عجين الوافل في محضر الخاص بالوافل أو في قوالب تحضير الوافل المخصصة، ونترك العجين لمدة ١٠ دقائق حتى ينضج العجين جيدا، ونكرر هذه العملية حتى ننتهي من كمية العجين ونحصل على رقائق الوافل الرائعة.

ونستطيع أيضا تقديمها مع إضافة قليل من الشوكولاتة السائلة أو الكراميل الرائع أو أيضا السكر البودرة عليها ليعطيها مذاق مختلف، ويمكننا أيضا إضافة بعض من الفواكه المجففة أو الفواكه الطازجة أو المكسرات إليها ليعطيها قيمة غذائية عالية فتصبح فطار أو عشاء صحي للأطفال. مكونات وافل الشوكولاتة الرائعةطريقة سهلة لتحضير وافل الشوكولاتة في المنزل الوسوم

نقدم لكم أسهل طريقة لتحضير رقائق وافل الشوكولاتة الرائعة التي يحبها الجميع خاصة الأطفال، فهي فطار أو عشاء سهل وسريع ولذيذ أيضا ويمكن إضافة أكثر من نوع فاكهة مجففة أو فاكهة طازجة إليه ليعطيه قيمة غذائية كبيرة، أو أيضا يمكننا إضافة بعض من المكسرات الطازجة إليه حتى يقبل عليه الأطفال فأكثر ما يجذبهم هو الشكل الخارجي، والوافل أيضا مفيد جدا لاحتوائه علي البيض والحليب وهما عنصرين مهمين جدا في بناء أجسام الأطفال ، وإليكم ايضا طريقة تحضير كيك القهوة الرائع . مكونات وافل الشوكولاتة الرائعة ٣ كوب وربع من الدقيق.

قليل من الملح.

قليل من القرفة.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة ونصف كبيرة من السكر الأبيض.

٢ حبة من البيض متوسط الحجم.

ملعقة من الفانيليا.

نصف كوب من الزيت النباتي.

كوب من الماء مضاف إليه نصف كوب من الحليب. طريقة سهلة لتحضير وافل الشوكولاتة في المنزل أولا نقوم بإضافة جميع المكونات الجافة من الدقيق الأبيض والبيكنج بودر والسكر وقليل من الملح والقرفة معا تدريجيا ، ونخلطهم جيدا حتى نحصل على خليط متجانس من المكونات الجافة.

في إناء أخر نقوم بوضع المكونات السائلة معا تدريجيا من البيض والفانيليا والزيت النباتي ونخلطهم جيدا حتى نحصل علي خليط متجانس من المكونات السائلة، ثم نقوم بإضافة نصف كمية الماء والحليب إلي الخليط السائل ونقلبهم جيدا،

ثم نقوم بإضافة خليط المكونات الجافة إليه تدريجيا ونقلبه جيدا بواسطة المضرب اليدوي أو المضرب الكهربائي ونضيف باقي كمية الماء والحليب حتى نحصل على عجين ذات قوام مناسب.

نضع كمية مناسبة من عجين الوافل في محضر الخاص بالوافل أو في قوالب تحضير الوافل المخصصة، ونترك العجين لمدة ١٠ دقائق حتى ينضج العجين جيدا، ونكرر هذه العملية حتى ننتهي من كمية العجين ونحصل على رقائق الوافل الرائعة.

ونستطيع أيضا تقديمها مع إضافة قليل من الشوكولاتة السائلة أو الكراميل الرائع أو أيضا السكر البودرة عليها ليعطيها مذاق مختلف، ويمكننا أيضا إضافة بعض من الفواكه المجففة أو الفواكه الطازجة أو المكسرات إليها ليعطيها قيمة غذائية عالية فتصبح فطار أو عشاء صحي للأطفال. مكونات وافل الشوكولاتة الرائعةطريقة سهلة لتحضير وافل الشوكولاتة في المنزل

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