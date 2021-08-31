كيف أسوي حلوى ليالي لبنان بالقشطه الشهية وماء الورد بدون بيض على البارد

تحضير حلوي ليالي لبنان بالقشطه من الحلويات الشامية المشهورة يطلق عليها العديد من المسميات و تصنف منها حلوى السميد ليالي الشام ليالي لبنان والقشطيه وليالي حلب والمحلاية والمدلوقة في سوريا و، بالرغم من كل هذه الأسماء لكن يتم تحضيرها بطريقة واحدة تتميز بطعم طيب مشهي ويتم تحضير حلوى ليالي لبنان بالقشطه في فصل الصيف لأنها من الحلويات الباردة التي تبعث على الجسم الشعور بالانتعاش، يمكن لكل ربه منزل التفنن في تزيينها وإضافة النكهات المفضلة لديها إليكم طريقه تحضير حلوى ليالي لبنان بالقشطه الأصلية المميزة بطريقتنا ومكوناتها البسيطة بجانب طعم وشكل متميز في المنزل.

طريقة عمل حلوى ليالي لبنان بالقشطه

عند تحضير حلوى ليالي لبنان بالقشطه يلزم تحضير عدد من المقادير الأساسية لعمل هذه الحلوى فيما يلي إليكم المقادير الأساسية التي تدخل في تحضير حلوى لبنان بالقشطه:

4 أكواب من الحليب السائل.

ربع كوب من السكر.

1 كوب من السميد الناعم.

عدد 2 ملعقة كبيرة من ماء الورد.

علبة واحدة من القشطه كبيرة الحجم.

2 حبة من المستكه الناعمة.

1 ملعقة صغيرة من صبغة الطعام.

نصف كوب من الفستق الحلبي المجروش.

1 كوب من القطر البارد.

نحضر وعاء ويضاف فيه المكونات من الحليب والسكر وماء الورد ويقلب معا. ثم يرفع الوعاء على النار ويترك حتى يصل الى الغليان ثم نضع عليه خليط السميد الناعم. نقلب الخليط بملعقة خشبية جيدا باستمرار حتى الوصول الى الغليان والحصول على خليط كثيف القوام. نصب الخليط في طبق بايركس ويترك حتى يبرد تماما. بعدما يبرد الخليط نضع على الوجه طبق متوسطة السمك من القشطه ثم يدخل الطبق الثلاجة. يبقى الطبق في الثلاجة لمدة ساعتين حتى تتماسك القشطه. تضاف صبغة الحلويات إلي القطر وتقلب جيدا ويوضع القطر على وجه الطبق. يزين الطبق بالفستق الحلبي المجروش أو اللوز والصنوبر ويزين بالفواكه مثل الموز والفراولة ويقدم باردا .

نحضر3 كوب من السكر.

مقدار 1 كوب وربع من الماء.

عصير نصف ليمونه.

ملعقة كبيرة من العسل.

طريقة تحضير حلوى لبنان بالقشطهالمكونات اللازمة لتحضير القطر

في وعاء نضع السكر والماء ويرفع على درجة حرارة متوسطة. عندما يبدأ المزيج في الغليان ثم نضيف إليه عصير نصف ليمونه مع ملعقة عسل النحل. يترك المزيج يغلي على النار لمدة خمس دقائق ثم يرفع ويترك حتى يقدم بارد.

طريقة تحضير القطر