ما دوت الخليج الأعراض التي تصاحب الشد العضلي في البطن ومتى يجب زيارة الطبيب، قد يظن البعض أن الشد العضلي يحدث فقط في عضلات الجسم الخارجية لكن الحقيقة أن هذا النوع من الشد قد يحصل في أماكن ولأعضاء أخرى من الجسم ومنها البطن التي لا تخلو من العضلات أيضاً.

والشد العضلي في البطن هو عبارة عن تقلص حاد يحدث لعضلات البطن ومنها العضلات المائلة الداخلية والخارجية، إضافة لعضلات البطن المستعرضة وعضلة المستقيم البطنية.

ويشير موقع "ويب طب" إلى أن حدوث الشد العضلي في البطن ناتج أسباب عدة بعضها عرضي والبعض الآخر خطير ويتطلب تدخلاً علاجياً فورياً.

فما دوت الخليج هذه الأسباب، وما دوت الخليج الأعراض التي تصاحب الشد العضلي في البطن ومتى يجب زيارة الطبيب؟ هذا ما نجيب عليه في موضوعنا اليوم.

ما دوت الخليج أسباب الشد العضلي في البطن

تتعرض عضلات البطن لنوع من الشد الذي يتراوح بين الخفيف والشديد، نتيجة الأسباب التالية:

تقلصات المعدة: الناجمة بشكل أساسي عن الإصابة بالإمساك، والغازات، ومتلازمة القولون العصبي، وإجهاد العضلات وكلها مشاكل لها علاقة بالجهاز الهضمي.

الجفاف: عضلات البطن بحاجة للعديد من العناصر الغذائية للعمل بشكل طبيعي، منها البوتاسيوم والصوديوم. وأي نقص أو خلل في مستويات هذه العناصر نتيجة الجفاف يمكن أن تؤدي للإصابة بالشد العضلي في البطن.

الغازات: وهي من الأسباب الأكثر شيوعاً للإصابة بالشد العضلي في البطن كونها تسبب تقلصات المعدة الحادة.

إلتهاب المعدة والأمعاء: تتعرض المعدة والأمعاء للإلتهاب في الوقت ذاته نتيجة العدوى، ما يؤدي للإصابة بالشد العضلي المزعج في البطن.

إنسداد الأمعاء: تعرف عملية هضم الطعام بالتمعج، حيث يمر الطعام عبر المعدة. وفي حال حدوث مشاكل في هذه العملية تصاب الإمعاء بالإنسداد ما يؤثر على حالة العضلات في البطن وإصابتها بالشد العضلي.

إلتهاب القولون المعدي: الذي يمتاز بعدة أنواع، وفي حال حدوث الالتهاب نتيجة الإصابة بالعدوى، يُشار إليه باسم التهاب القولون المعدي.

داء الأمعاء الالتهابي: والذي يسبب مشاكل عدة للجهاز الهضمي منها التهاب القولون التقرحي وداء كرون والشد العضلي.

القولون العصبي: وهو اضطراب وظيفي يصيب الجهاز الهضمي، ويتسبب بأعراض عدة منها الشد العضلي في البطن.

إلتهاب القولون الإقفاري: الذي يحدث نتيجة التهاب الأمعاء الغليظة الناجم عن نقص تدفق الدم.

إجهاد العضلات: إن الضغط على عضلات البطن نتيجة ممارسة تمارين البطن والمعدة بشكل مكثف، يمكن أن يسبب تقلصات في المعدة وتعرض البطن للشد العضلي.

ما دوت الخليج الأعراض التي تصاحب الشد العضلي في البطن

تختلف أعراض الشد العضلي في البطن باختلاف الأسباب، لكن تشنج عضلات البطن بسبب هذا العضل قد يولد عدة أعراض مؤثرة بشكل أساسي على الجهاز الهضمي دوت الخليج التالية:

الإمساك أو الإسهال.

ألم البطن والشعور بكتلة نابضة.

حرقة المعدة.

الغثيان والتقيؤ.

انتفاخ البطن وتورمه واضطراب الأمعاء.

نزول دم مع البراز أو نزول دم من فتحة الشرج أو تغير لون البراز.

كما يؤثر الشد العضلي في البطن على الجهاز القلبي الرئوي، مسبباً بعض الأعراض مثل ضيق التنفس أو تسارعه، والشعور بضغط وألم في الصدر.

متى يجب زيارة الطبيب في حال الشد العضلي في البطن

لا بد من زيارة الطبيب في حال الإصابة بتشنج عضلات البطن المترافق مع الأعراض الآتية:

إرتفاع درجة الحرارة.

صعوبة المشي.

الشعور بضغط في منطقة الصدر أو ألم أو ضيق أو خفقان.

ضيق التنفس أو تسارعه بشكل غير طبيعي.

ما دوت الخليج طرق علاج الشد العضلي في البطن

لعلاج الشد العضلي في البطن والتخفيف من حدته، ينصح موقع "ويب طب" بالإجراءات التالية: