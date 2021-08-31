4 توابل تطيل عمر الإنسان وتحارب الخرف ما دوت الخليج

العمر الطويل والشباب، هاجسان يلاحقان معظمنا ممن يخشى الشيخوخة و"أرذال" العمر وترهل الوجه والجسم، وهما كذلك مسعينا يسعى إليهما الكثيرون ممن يحتالون على زحف مظاهر التقدم بالسن والكبر بالخضوع لعمليات تجميلية والإلتزام بنظام غذائي وحياتي صحي وصارم.

والحقيقة أن للغذاء ونمط الحياة، دور كبير في تعزيز شباب الجسم والعقل والقلب ومنع الإصابة بأمراض الشيخوخة مثل الخرف والزهايمر، خصوصاً تلك الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة المسببة لهذا الأمور.

من بين هذه الأطعمة، لا يمكن أن ننسى التوابل وهي المطيبات التي تضفي مذاقاً إضافياً ومميزاً لكافة أطباقنا. إلا أنها لا تمتاز بهذه الميزة فقط، بل أن لها خاصية فريدة في إطالة العمر ومحاربة الخرف بحسب ما أورد موقع "سكاي نيوز عربية" نقلاً عن أحد المواقع الأجنبية.

توابل تطيل العمر وتحارب الخرف

أشار موقع Wellandgood لخمسة مناطق في العالم، تعد موطناً للأشخاص الذين يتمتعون بأطول عمر ويتقاسمون جميعاً عادات غذائية صحية تعتمد على 4 أصناف من التوابل الشهيرة.

والمناطق الخمس المدموغة باللون الأزرق دوت الخليج، سردينيا في إيطاليا، ولوما ليندا في ولاية كاليفورنيا الأميركية، وجزيرة أوكيناوا في اليابان، وجزيرة إيكاريا اليونانية، وشبه جزيرة نيكويا في كوستاريكا.

وبحسب الموقع المعني بشؤون الغذاء والصحة، فإن أدمغة سكان هذه المناطق وأجسادهم تظل تعمل بشكل جيد حتى وقت متأخر من أعمارهم. ونقل الموقع عن الباحث الأميركي دان بوتنر، الذي درس هذه المناطق جيداً تأكيده وجود قواسم مشتركة بين سكان هذه المناطق، منها انخفاض مستوى التوتر والمواظبة على الحركة على مدار اليوم.

إضافة لعامل غذائي يمتاز بخلو طعامهم من المكونات المصنعة أو السكريات المضافة، وتناول الأطعمة الكاملة خصوصاً النباتات، وشرب كميات كبيرة من الماء.

ووفقاً للموقع الأمريكي، فإن عادة تناول الأطعمة المضادة للالتهابات دوت الخليج السائدة بين سكان تلك المناطق، والتي تؤدي دوراً مهماً في طول عمر سكانها. ومن بينها 4 أنواع من التوابل والأطعمة دوت الخليج:

الكركم: أحد العناصر الأساسية في جزيرة أوكيناوا، وهو مضاد أكسدة قوية، يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض الدماغ مثل الزهايمر والخرف، كما ثبتت فعاليته في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

يحتوي الكركم على مركبات الكركمينويدات المضادة للالتهاب والتي تساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي في الجسم.

الفلفل الأسود: من التوابل الممتازة لتحسين الإدراك ووظيفة الدماغ بشكل عام، ما يتيح للدماغ مقاومة الشيخوخة. ويتم استخدام الفلفل الأسود من قبل سكان المناطق الخمس مع أصناف الطعام المختلفة سواء الشوربات أو اليخنات وغيرها. الزنجبيل: من النباتات الجذرية المعروفة بدورها البارز في إطالة العمر كونه يحتوي مركبات "جينجيرول" و"شوغول"، وهما مركبان ذا تأثير مضاد للأكسدة يقلل من أضرار الجذور الحرة في الجسم. الثوم: لا يعد من فئة التوابل، لكنه عنصر غذائي مهم يستخدم بكثرة لتعزيز نكهة الطعام وله تأثير مباشر على تحسين الصحة كونه يقلل من مستوى الكوليسترول الضار في الجسم ويساعد على ضبط ضغط الدم. كما أن تناول الثوم باستمرار يعزز مناعة الجسم ويحارب نزلات البرد.

وكانت إحدى الدراسات السابقة كشفت أن كمية 600-1500 مللغم من مستخلص الثوم فعالة مثل عقار أتينولول في خفض ضغط الدم على مدى 6 أشهر.