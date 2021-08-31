طريقة عمل كروكيت البطاطس بالجبنة بمكونات سهلة بطريقة جديدة لعمل البطاطس

كروكيت البطاطس بالجبنة اللذيذ التحفة، يعد هذا النوع من الأكلات البسيطة المغذية الصحية التي لا تصعب على أحد القيام بعملها، وهذه الوجبة يقبل على تناولها الجميع الكبار والصغار حيث تقوم الأمهات بتحضيرها لأطفالها لتشجيعهم على التناول وفي نفس الوقت تغذيتهم وبناء أجسامهم بطريقة صحيحة، وتتكون من مكونات غير مكلفة وهي البطاطس والجبنة البيضاء والجبنة الشيدر ودقيق الشوفان والتوابل المختلفة والبقدونس، ويمكن تحضيرها بعدة طرق مختلفة وتشكيلها على حسب الشكل المرغوب والمفضل، فهيا بنا نتعرف على مكونات عمل كروكيت البطاطس بالجبنة وطريقة تحضيرها بالتفصيل وبكل بساطة.

مكونات عمل كروكيت البطاطس بالجبنة

تعتبر مكونات عمل كروكيت البطاطس بالجبنة من المكونات الرائعة التي لا يوجد أرخص منها وهذه المكونات هي كما يلي:

نصف كيلو من البطاطس.

نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

كوب من دقيق الشوفان.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

كوب من الجبنة البيضاء المقطعة مكعبات صغيرة.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف كوب من البقدونس المفروم.

٣ حبات من البيض.

نصف كوب من الجبنة الشيدر.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر المطحون.

٤ ملاعق كبيرة من الدقيق.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

طريقة الإعداد والتحضير

هيا بنا نتعرف على طريقة تحضير هذه الوجبة اللذيذة المختلفة عن الجميع وتعد هذه الطريقة من أبسط الطرق وأفضلها وهي كما يلي: