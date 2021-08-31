طريقة عمل كروكيت البطاطس بالجبنة بمكونات سهلة بطريقة جديدة لعمل البطاطس

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كروكيت البطاطس بالجبنة اللذيذ التحفة، يعد هذا النوع من الأكلات البسيطة المغذية الصحية التي لا تصعب على أحد القيام بعملها، وهذه الوجبة يقبل على تناولها الجميع الكبار والصغار حيث تقوم الأمهات بتحضيرها لأطفالها لتشجيعهم على التناول وفي نفس الوقت تغذيتهم وبناء أجسامهم بطريقة صحيحة، وتتكون من مكونات غير مكلفة وهي البطاطس والجبنة البيضاء والجبنة الشيدر ودقيق الشوفان والتوابل المختلفة والبقدونس، ويمكن تحضيرها بعدة طرق مختلفة وتشكيلها على حسب الشكل المرغوب والمفضل، فهيا بنا نتعرف على مكونات عمل كروكيت البطاطس بالجبنة وطريقة تحضيرها بالتفصيل وبكل بساطة.مكونات عمل كروكيت البطاطس بالجبنة
تعتبر مكونات عمل كروكيت البطاطس بالجبنة من المكونات الرائعة التي لا يوجد أرخص منها وهذه المكونات هي كما يلي:
- نصف كيلو من البطاطس.
- نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودر.
- كوب من دقيق الشوفان.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- كوب من الجبنة البيضاء المقطعة مكعبات صغيرة.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- نصف كوب من البقدونس المفروم.
- ٣ حبات من البيض.
- نصف كوب من الجبنة الشيدر.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر المطحون.
- ٤ ملاعق كبيرة من الدقيق.
- نصف ملعقة صغيرة من الكمون.
هيا بنا نتعرف على طريقة تحضير هذه الوجبة اللذيذة المختلفة عن الجميع وتعد هذه الطريقة من أبسط الطرق وأفضلها وهي كما يلي:
- في البداية نقوم بسلق البطاطس جيداً، ثم نقوم بتقشيرها وهرسها بعد ذلك نضيف عليها الفلفل الأسود والملح والفلفل الأحمر المطحون والثوم والكمون، ونعجنهم مع بعض جيداً.
- ثم نضع عليهم الجبنة الشيدر والجبنة البيضاء والدقيق والبقدونس المفروم ونقلبهم مع بعض حتى تتداخل جميع المكونات.
- بعد ذلك نشكل هذه البطاطس على شكل أقراص دائرية ونضعها جانباً برفق حتى لا تتفكك.
- نقوم بغمس هذه الأقراص في البيض ثم في دقيق الشوفان.
- نحضر إناء عميق للقلي ونضع به كمية غزيرة من الزيت، ثم نضع به الأقراص على نار عالية.
- نتركها في الزيت حتى تأخذ اللون الذهبي الجميل، ثم نخرجها من الزيت ونضعها على مناديل المطبخ ونقدمها هي وساخنة بألف هنا وشفا.
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كروكيت البطاطس بالجبنة اللذيذ التحفة، يعد هذا النوع من الأكلات البسيطة المغذية الصحية التي لا تصعب على أحد القيام بعملها، وهذه الوجبة يقبل على تناولها الجميع الكبار والصغار حيث تقوم الأمهات بتحضيرها لأطفالها لتشجيعهم على التناول وفي نفس الوقت تغذيتهم وبناء أجسامهم بطريقة صحيحة، وتتكون من مكونات غير مكلفة وهي البطاطس والجبنة البيضاء والجبنة الشيدر ودقيق الشوفان والتوابل المختلفة والبقدونس، ويمكن تحضيرها بعدة طرق مختلفة وتشكيلها على حسب الشكل المرغوب والمفضل، فهيا بنا نتعرف على مكونات عمل كروكيت البطاطس بالجبنة وطريقة تحضيرها بالتفصيل وبكل بساطة.مكونات عمل كروكيت البطاطس بالجبنة
تعتبر مكونات عمل كروكيت البطاطس بالجبنة من المكونات الرائعة التي لا يوجد أرخص منها وهذه المكونات هي كما يلي:
- نصف كيلو من البطاطس.
- نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودر.
- كوب من دقيق الشوفان.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- كوب من الجبنة البيضاء المقطعة مكعبات صغيرة.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- نصف كوب من البقدونس المفروم.
- ٣ حبات من البيض.
- نصف كوب من الجبنة الشيدر.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر المطحون.
- ٤ ملاعق كبيرة من الدقيق.
- نصف ملعقة صغيرة من الكمون.
هيا بنا نتعرف على طريقة تحضير هذه الوجبة اللذيذة المختلفة عن الجميع وتعد هذه الطريقة من أبسط الطرق وأفضلها وهي كما يلي:
- في البداية نقوم بسلق البطاطس جيداً، ثم نقوم بتقشيرها وهرسها بعد ذلك نضيف عليها الفلفل الأسود والملح والفلفل الأحمر المطحون والثوم والكمون، ونعجنهم مع بعض جيداً.
- ثم نضع عليهم الجبنة الشيدر والجبنة البيضاء والدقيق والبقدونس المفروم ونقلبهم مع بعض حتى تتداخل جميع المكونات.
- بعد ذلك نشكل هذه البطاطس على شكل أقراص دائرية ونضعها جانباً برفق حتى لا تتفكك.
- نقوم بغمس هذه الأقراص في البيض ثم في دقيق الشوفان.
- نحضر إناء عميق للقلي ونضع به كمية غزيرة من الزيت، ثم نضع به الأقراص على نار عالية.
- نتركها في الزيت حتى تأخذ اللون الذهبي الجميل، ثم نخرجها من الزيت ونضعها على مناديل المطبخ ونقدمها هي وساخنة بألف هنا وشفا.
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