طريقة عمل الفلافل السورية الأصلية

يشتهر المطبخ السوري بالعديد من الوصفات والأكلات الشهية والرائعة من أفضل تلك الأكلات وأشهرها هي أكلة الفلافل السورية والتي تعد من ألذ الأطباق الشعبية في الوطن العربي، تشتهر العديد من الدول العربية بتحضير تلك الأكلة الشعبية وتختلف طريقة تحضيرها وتقديمها من دولة لأخرى ولكن تعد الطريقة السورية الألذ والأفضل فتابعونا في هذا المقال لمعرفة طريقة تحضيرها بالتفصيل. الفلافل السورية المقادير اللازمة لتحضير الوصفة: كيلو من الحمص.

ثلاث فصوص من الثوم المهروس

كوب إلا ربع من البصل متوسط الحجم ومفروم

ملعقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون المطحون ناعم.

ملعقة كبيرة من الكزبرة الجافة المطحونة ناعم.

كمية من الماء بحسب الحاجة

كوبان من الزيت النباتي أو زيت الذرة. الفلافل السورية المقادير اللازمة لتحضير الوصفة: خطوات تحضير الفلافل السورية: يتم أولا نقع الحمص بكمية من الماء مذاب بها ملعقتان من بيكربونات الصوديوم. اتركي الحمص منقوع لليلة كاملة حتى يكون جاهز في اليوم التالي. ضعي الحمص في الخلاط الكهربائي أو محضر الطعام وأضيفي إليه الثوم. أضيفي البصل بعد تقشيره وتقطيعه جوانع وفرمه ناعم أو يمكنك تقطيعه لمعبات صغيرة. اخطي المكونات جيداً على سرعة متوسطة لمة خمس دقائق حتى تندمج معاً جيداً. أضيفي الملح والكزبرة الجافة والكمون المطحون واخلطي. ابدأي في إضافة الماء مع الخلط حتى تبدأ العجينة في التشكل وتحصلي على القوام المناسب لعجينة الفلافل. ضعي العجينة في طبق وابدأي في تشكيل الفلافل. خذي ما يعادل ملعقتان كبيرتان من العجين في يديك المبللة بالماء وشكليها على شكل كرات متوسطة الحجم أو كرات مفرغة من المنتصف. في تلك الأثناء ضعي طاسة عميقة لا تلتصق على نار عالية وأضيفي إليها كمي غزيرة من الزيت. اتركي الزيت يسخن ثم ضعي به كرات الفلافل بحرص. اتركي مسافة بين الكرات وبعضها واتركي كل كرة حتى تتماسك وتحمر وتأخذ اللون الذهبي. قلبي الفلافل على كل الجهات ثم ارفعيها من على النار. للتخلص من الزيت الزائد ضعي الفلافل على مناديل ورقية لعدة دقائق. تقدم الفلافل ساخنة مع سلطة الطحينة والطماطم العيش البلدي أو السوري. خطوات تحضير الفلافل السورية: الوسوم

يشتهر المطبخ السوري بالعديد من الوصفات والأكلات الشهية والرائعة من أفضل تلك الأكلات وأشهرها هي أكلة الفلافل السورية والتي تعد من ألذ الأطباق الشعبية في الوطن العربي، تشتهر العديد من الدول العربية بتحضير تلك الأكلة الشعبية وتختلف طريقة تحضيرها وتقديمها من دولة لأخرى ولكن تعد الطريقة السورية الألذ والأفضل فتابعونا في هذا المقال لمعرفة طريقة تحضيرها بالتفصيل. الفلافل السورية المقادير اللازمة لتحضير الوصفة: كيلو من الحمص.

ثلاث فصوص من الثوم المهروس

كوب إلا ربع من البصل متوسط الحجم ومفروم

ملعقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون المطحون ناعم.

ملعقة كبيرة من الكزبرة الجافة المطحونة ناعم.

كمية من الماء بحسب الحاجة

كوبان من الزيت النباتي أو زيت الذرة. الفلافل السورية المقادير اللازمة لتحضير الوصفة: خطوات تحضير الفلافل السورية: يتم أولا نقع الحمص بكمية من الماء مذاب بها ملعقتان من بيكربونات الصوديوم. اتركي الحمص منقوع لليلة كاملة حتى يكون جاهز في اليوم التالي. ضعي الحمص في الخلاط الكهربائي أو محضر الطعام وأضيفي إليه الثوم. أضيفي البصل بعد تقشيره وتقطيعه جوانع وفرمه ناعم أو يمكنك تقطيعه لمعبات صغيرة. اخطي المكونات جيداً على سرعة متوسطة لمة خمس دقائق حتى تندمج معاً جيداً. أضيفي الملح والكزبرة الجافة والكمون المطحون واخلطي. ابدأي في إضافة الماء مع الخلط حتى تبدأ العجينة في التشكل وتحصلي على القوام المناسب لعجينة الفلافل. ضعي العجينة في طبق وابدأي في تشكيل الفلافل. خذي ما يعادل ملعقتان كبيرتان من العجين في يديك المبللة بالماء وشكليها على شكل كرات متوسطة الحجم أو كرات مفرغة من المنتصف. في تلك الأثناء ضعي طاسة عميقة لا تلتصق على نار عالية وأضيفي إليها كمي غزيرة من الزيت. اتركي الزيت يسخن ثم ضعي به كرات الفلافل بحرص. اتركي مسافة بين الكرات وبعضها واتركي كل كرة حتى تتماسك وتحمر وتأخذ اللون الذهبي. قلبي الفلافل على كل الجهات ثم ارفعيها من على النار. للتخلص من الزيت الزائد ضعي الفلافل على مناديل ورقية لعدة دقائق. تقدم الفلافل ساخنة مع سلطة الطحينة والطماطم العيش البلدي أو السوري. خطوات تحضير الفلافل السورية:

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