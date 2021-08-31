حلوى البنيون بطريقة سهلة وسريعة واقتصادية وبمذاق لذيذ ومميز جداً

حلوى البنيون ، من الحلوى الشهيرة اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، ومحببة ومفضلة لديهم أيضاً، كما أن لها مكانة خاصة عند الجميع، ونالت على إعجاب الكثير أيضاً، كما أنها حلوى فاخرة ومميزة، وتتميز بقيمتها الغذائية العالية، بالإضافة إلى سهولة تحضيرها، ومكوناتها بسيطة، وغير مكلفة أيضاُ، ومتوفرة في كل بيت، حيث يمكنكم إعدادها من أي مكونات متوفرة لديكم، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة كعكة أذن الفيل وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل حلوى البنيون بكل سهولة، وبألذ الوصفات، وبأقل تكلفة.

مكونات حلوى البنيون

تتكون حلوى البنيون من مكونات سهلة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

قطع كيك أو بسبوسة أو كنافة.

2 كيك هوهوز.

2 ملعقة كبيرة من مكسرات عين الجمل مطحون ناعم أو أي نوع مكسرات.

علبة قشطة أو حليب محلى مكثف.

ملعقة كبيرة من حوز الهند.

نصف كوب من الشوكولاتة المذابة (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل الشوكولاتة الصلبة في المنزل بدلاً من شرائها من الخارج).

باكيت شوكولاتة بالحليب مذابة.

للتزيين (اختياري)

مكسرات عين الجمل.

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على حلوى البنيون بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه قطع الكيك وكيك الهوهوز الجاهز، ثم نفتتهم ناعم.

ثم نضيف القشطة ونخلطهم جيداً.

ثم نضيف المكسرات المطحونة ناعم والجوز الهند والشوكولاتة المذابة، ثم نخلطهم جيداً، ونضع الوعاء جانباً.

طريقة التحضير

بعد ذلك نحضر قالب سليكون على شكل دوائر صغيرة أو قوالب كب كيك صغيرة.

ثم ندهن القوالب الدائرية الصغيرة بكمية وفيرة من الشوكولاتة بالحليب المذابة، ثم نضع القالب في الثلاجة حتى تتماسك الشوكولاتة.

ثم نكور خليط الكيك على شكل كرات صغيرة بحجم القوالب الدائرية.

بعد ذلك نخرج القالب من الثلاجة بعد تماسك الشوكولاتة، ثم نضع الكرات في القالب مع ترك مساحة فارغة في كل فجوة.

ثم نوزع الشوكولاتة بالحليب المذابة فوق الكرات ونساويها جيداَ.