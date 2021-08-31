طريقة جديدة لتحضير فطائر الجبنة الخفيفة بمذاق رائع وناعم

تعتبر الفطائر من أصناف المعجنات المنتشرة في الوطن العربي من الناحية الأكثر إتقاناً ولا تختلف عجينة التحضير الخاصه بالفطائر بمعظم المعجنات ولكن يبقي الهدف من تحضير الفطائر والمعجنات الأخري هو سر تحضيرها بشكل هشة وخفيفة، وعادةً ما تقوم الأمهات بتحضير تلك المخبوزات من الفطائر في أماكن معينة، وتتميز بمذاق محبب ورائع لمحبي المعجنات ويمكن حشوها بمكونات مختلفة من العسل والجبن وغيرهم كما يختلف حجم الفطيرة من مكان لآخر، حيث تحرص بعض الأمهات على تحضيرها صغيرة الحجم حتى تناسب الأطفال والبعض الآخر يفضلها كبيرة الحجم وفي جميع الحالات لا يختلف مذاقها كثيراً وموضوع اليوم عن كيفية تحضير فطائر الجبنة الهشة بسهولة من خلال متابعة هذا المقال. طريقة تحضير فطائر الجبنة الخفيفة طريقة تحضير فطائر الجبنة الخفيفة المكونات: ثلاث أكواب من الدقيق مقدار 500 جرام.

أربع ملاعق كبيرة من الزيت النقي.

جبن مبشور للحشوة.

فنجان ماء دافئ.

ملعقتين كبيرتين من الزبادي.

ملعقة خميرة فورية.

ملعقة سكر ناعم.

كأس من الحليب الفاتر. طريقة التحضير: تحضير إناء واسع ونضع فيه كلاً من الحليب ولبن الزبادي ونقلبهم معاً على درجة حرارة هادئة على أن يصبح دافئاً فقط. رفع الإناء من الحرارة ثم البدء بإضافة خليط السكر مع الخميرة ثم نتركهم في درجة حرارة الغرفة حتى يرتفع حجمه. تحضير إناء آخر للعجن ثم وضع فيه الدقيق بالإضافة إلي سكب الخليط السابق والزيت والعجن حيث تتم عملية العجن بإستخدام اليدين في الفطائر ونستمر بعملية العجن حتى تصبح العجينة متماسكة غير لاصقة. تقطيع العجينة إلي دوائر صغيرة ثم تغطية دوائر العجينة بغطاء خفيف، بعد ذلك نقوم برش كمية بسيطة من الدقيق على سطح مستقيم ونقوم بفرد العجينة على وتشكيلها على شكل دائرة صغيرة بعد ذلك نضع حشوة الجبنة وتطبيق العجين والحصول على شكل مثلث. تكرار العملية مع باقي العجينة ووضعها في صينية كبيرة مدهونة بالزبدة مع رشة من الدقيق وإدخالها الفرن الساخن على درجة حرارة متوسطة ولا تحتاج وقت كبير للنضج حتى تتحول إلي اللون المائل إلي الذهبي. يتم تقديم الفطائر طازجة في الصباح أو حسب الرغبة في التوقيت دافئة ولذيذة. طريقة التحضير: الوسوم

تعتبر الفطائر من أصناف المعجنات المنتشرة في الوطن العربي من الناحية الأكثر إتقاناً ولا تختلف عجينة التحضير الخاصه بالفطائر بمعظم المعجنات ولكن يبقي الهدف من تحضير الفطائر والمعجنات الأخري هو سر تحضيرها بشكل هشة وخفيفة، وعادةً ما تقوم الأمهات بتحضير تلك المخبوزات من الفطائر في أماكن معينة، وتتميز بمذاق محبب ورائع لمحبي المعجنات ويمكن حشوها بمكونات مختلفة من العسل والجبن وغيرهم كما يختلف حجم الفطيرة من مكان لآخر، حيث تحرص بعض الأمهات على تحضيرها صغيرة الحجم حتى تناسب الأطفال والبعض الآخر يفضلها كبيرة الحجم وفي جميع الحالات لا يختلف مذاقها كثيراً وموضوع اليوم عن كيفية تحضير فطائر الجبنة الهشة بسهولة من خلال متابعة هذا المقال. طريقة تحضير فطائر الجبنة الخفيفة طريقة تحضير فطائر الجبنة الخفيفة المكونات: ثلاث أكواب من الدقيق مقدار 500 جرام.

أربع ملاعق كبيرة من الزيت النقي.

جبن مبشور للحشوة.

فنجان ماء دافئ.

ملعقتين كبيرتين من الزبادي.

ملعقة خميرة فورية.

ملعقة سكر ناعم.

كأس من الحليب الفاتر. طريقة التحضير: تحضير إناء واسع ونضع فيه كلاً من الحليب ولبن الزبادي ونقلبهم معاً على درجة حرارة هادئة على أن يصبح دافئاً فقط. رفع الإناء من الحرارة ثم البدء بإضافة خليط السكر مع الخميرة ثم نتركهم في درجة حرارة الغرفة حتى يرتفع حجمه. تحضير إناء آخر للعجن ثم وضع فيه الدقيق بالإضافة إلي سكب الخليط السابق والزيت والعجن حيث تتم عملية العجن بإستخدام اليدين في الفطائر ونستمر بعملية العجن حتى تصبح العجينة متماسكة غير لاصقة. تقطيع العجينة إلي دوائر صغيرة ثم تغطية دوائر العجينة بغطاء خفيف، بعد ذلك نقوم برش كمية بسيطة من الدقيق على سطح مستقيم ونقوم بفرد العجينة على وتشكيلها على شكل دائرة صغيرة بعد ذلك نضع حشوة الجبنة وتطبيق العجين والحصول على شكل مثلث. تكرار العملية مع باقي العجينة ووضعها في صينية كبيرة مدهونة بالزبدة مع رشة من الدقيق وإدخالها الفرن الساخن على درجة حرارة متوسطة ولا تحتاج وقت كبير للنضج حتى تتحول إلي اللون المائل إلي الذهبي. يتم تقديم الفطائر طازجة في الصباح أو حسب الرغبة في التوقيت دافئة ولذيذة. طريقة التحضير:

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