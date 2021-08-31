تورتة الريد فيلفت واحدة من أكثر أنواع كيك الاحتفالات انتشاراً، نظراً لمذاقها المميز وشكلها الذي لا يقاوم المفعم باللون الأحمر الغني، فهي من أنواع التورتات الملائم للمناسبات الخاصة بين الشريكين، كما أنها مناسبة لجميع الحفلات، ومع إضافة صوص الفراولة الغني ذو النكهة المحببة لدى الجميع يمكنك إضفاء لمسة أنيقة أثناء إعداد تورتة الريد فيلفت بالفراولة بأبسط المكونات وأقل تكلفة ممكنة، وطعم مماثل لمحلات الحلويات الكبرى. طريقة عمل تورتة الريد فيلفت بالفراولة المكونات و3 الا ربع كوب من الدقيق الفاخر او متعدد الاستعمال

1 ونص ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام الغير محلى

و1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر

رشة ملح تقريبا 2 جم

و1 الا ربع كوب سكر

1 الا ربع كوب من الزبدة

و4 حبات بيض

1 كوب لبن رائب

و1 ملعقة فانيليا

160 جم من الزيت

و2 ملعقة من لون الطعام الأحمر طريقة التحضير قم بوضع الدقيق والكاكاو البيكنج باودر والملح في وعاء مناسب بعد نخلهم، ثم قلبهم جيدًا.

وأضف كمية السكر الزبدة، وامزج المكونات جيداً.

وبعد ان يصبح ملمس الخليط مثل الرمل الرطب، أضف صفار البيض بعد فصله عن البياض واترك البياض في الثلاجة، ثم اللبن الرائب، ويمكن استبداله بكوب حليب او أضف اليه عصير ليمونة او ملعقة خل واتركهم نصف ساعة قبل استخدامه.

ثم أضف الزيت والفانيلا ولون الطعام وامزجهم مجدداً حتى يصل إلى القوام الكريمي.

وفي وعاء اخر ضع بياض البيض البارد واخفقه جيدًا بالمضرب الكهربي، ثم أضف ٤ ملاعق كبيرة سكر تدريجياً وامزجهم جيداً بأعلى سرعة حتى يصل لقوام كريمي خالي من الفقاعات.

ثم أضف بياض البيض الي الخليط السابق وامزجهم بحرص من الأسفل للأعلى.

وضع الخليط في وعاء مناسب، ثم ادخله في فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 165 ولمدة 30 إلى 35 دقيقة. طريقة عمل صوص الفراولة لتورتة الريد فيلفت طريقة عمل تورتة الريد فيلفت بالفراولة المكوناتطريقة التحضيرطريقة عمل صوص الفراولة لتورتة الريد فيلفت

المقادير 1 كيلو فراولة بيوريه (مفرومة بدون إضافات)

و2 كوب فراولة صحيحة (اختياري)

عدد2 كوب سكر

و2 ملعقة من الجلاتين

و2 ملعقة من عصير الليمون

2 ملعقة من لون الطعام الاحمر طريقة التحضير ضع الفراولة البيوريه مع السكر في وعاء مناسب على نار عالية.

أضف حبات الفراولة الصحيحة بعد قسمها نصفين.

وأضف ربع كوب ماء إلى الجيلاتين وامزجه جيداً واتركه حتى يبدأ الوعاء بالغليان الوعاء.

أضف الليمون والجيلاتين واتركه دقيقة على النار ثم ارفعه.

وبعد ان يبرد الصوص، قم بإضافته إلى الكيك واستمتع بمذاقه الحالي المميز. المقاديرطريقة التحضير هكذا نكون قدمنا طريقة عمل تورتة الريد فيلفت بالفراولة الوسوم

تورتة الريد فيلفت واحدة من أكثر أنواع كيك الاحتفالات انتشاراً، نظراً لمذاقها المميز وشكلها الذي لا يقاوم المفعم باللون الأحمر الغني، فهي من أنواع التورتات الملائم للمناسبات الخاصة بين الشريكين، كما أنها مناسبة لجميع الحفلات، ومع إضافة صوص الفراولة الغني ذو النكهة المحببة لدى الجميع يمكنك إضفاء لمسة أنيقة أثناء إعداد تورتة الريد فيلفت بالفراولة بأبسط المكونات وأقل تكلفة ممكنة، وطعم مماثل لمحلات الحلويات الكبرى. طريقة عمل تورتة الريد فيلفت بالفراولة المكونات و3 الا ربع كوب من الدقيق الفاخر او متعدد الاستعمال

1 ونص ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام الغير محلى

و1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر

رشة ملح تقريبا 2 جم

و1 الا ربع كوب سكر

1 الا ربع كوب من الزبدة

و4 حبات بيض

1 كوب لبن رائب

و1 ملعقة فانيليا

160 جم من الزيت

و2 ملعقة من لون الطعام الأحمر طريقة التحضير قم بوضع الدقيق والكاكاو البيكنج باودر والملح في وعاء مناسب بعد نخلهم، ثم قلبهم جيدًا.

وأضف كمية السكر الزبدة، وامزج المكونات جيداً.

وبعد ان يصبح ملمس الخليط مثل الرمل الرطب، أضف صفار البيض بعد فصله عن البياض واترك البياض في الثلاجة، ثم اللبن الرائب، ويمكن استبداله بكوب حليب او أضف اليه عصير ليمونة او ملعقة خل واتركهم نصف ساعة قبل استخدامه.

ثم أضف الزيت والفانيلا ولون الطعام وامزجهم مجدداً حتى يصل إلى القوام الكريمي.

وفي وعاء اخر ضع بياض البيض البارد واخفقه جيدًا بالمضرب الكهربي، ثم أضف ٤ ملاعق كبيرة سكر تدريجياً وامزجهم جيداً بأعلى سرعة حتى يصل لقوام كريمي خالي من الفقاعات.

ثم أضف بياض البيض الي الخليط السابق وامزجهم بحرص من الأسفل للأعلى.

وضع الخليط في وعاء مناسب، ثم ادخله في فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 165 ولمدة 30 إلى 35 دقيقة. طريقة عمل صوص الفراولة لتورتة الريد فيلفت طريقة عمل تورتة الريد فيلفت بالفراولة المكوناتطريقة التحضيرطريقة عمل صوص الفراولة لتورتة الريد فيلفت

المقادير 1 كيلو فراولة بيوريه (مفرومة بدون إضافات)

و2 كوب فراولة صحيحة (اختياري)

عدد2 كوب سكر

و2 ملعقة من الجلاتين

و2 ملعقة من عصير الليمون

2 ملعقة من لون الطعام الاحمر طريقة التحضير ضع الفراولة البيوريه مع السكر في وعاء مناسب على نار عالية.

أضف حبات الفراولة الصحيحة بعد قسمها نصفين.

وأضف ربع كوب ماء إلى الجيلاتين وامزجه جيداً واتركه حتى يبدأ الوعاء بالغليان الوعاء.

أضف الليمون والجيلاتين واتركه دقيقة على النار ثم ارفعه.

وبعد ان يبرد الصوص، قم بإضافته إلى الكيك واستمتع بمذاقه الحالي المميز. المقاديرطريقة التحضير هكذا نكون قدمنا طريقة عمل تورتة الريد فيلفت بالفراولة

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