بيضة واحدة هتحول شعرك الخشن والمجعد لخيوط حرير في 15 دقيقة اقوي كيراتين طبيعي للشعر

بيضة واحدة هتحول شعرك الخشن والمجعد لخيوط حرير، طريقة عمل كيراتين بالبيض لتنعيم الشعر نتعرف عليها من خلال الآتي من الفقرات حيث يعد كيراتين البيض من بين أكثر وصفات الكيراتين الطبيعية من حيث الفعالية، وأمان الاستخدام حيث أن المكونات التي تدخل مع البيض في تركيب الكيراتين تعتبر ذات أهمية وفائدة على الشعر، وتمده بالكثير من أنواع المغذيات والتي علاوة على أنها تزيد من النعومة لملمسه فهي أيضًا تمنح بصيلاته المزيد من الغذاء ليزداد في طوله وكثافته، وفيما يلي نوضح المكونات وطريقة التحضير.

طريقة عمل كيراتين بالبيض لتنعيم الشعر

طريقة عمل كيراتين بالبيض لتنعيم الشعر تحتاج إلى توفر الآتي من المكونات:

بيضة واحدة تامة الخفق.

ملعقتان نشاء.

ملعقتان حليب.

ملعقة ليمون.

فيتامين إي.

زيت خروع.

زيت سمسم.

كيف يمكن تحضير كيراتين البيض؟

تعتمد تلك الطريقة على أن نقوم بإحضار الوعاء الملائم ونضع فيه البيضة والتي ينبغي أن تكون مخفوقة بشكل جيد، ثم نقوم بإضافة كل المقادير عليها مع مراعاة المزج الكامل بين كل المكونات، والتخلص من أي تكتل قد يكون بالوصفة، وبعد التقليب نحصل على خلطة ناعمة تامة التجانس تطبق على الشعر بسهولة.

التطبيق يكون مرة كل يومين ونأخذ كمية من الخليط توضع فوق خصلات الشعر ولا بد من وصولها إلى المسام في الرأس، مع تدليك الرأس بالكامل حتى تصل الفوائد لجذور الشعر مع عمل تدليك كامل للأطراف، وبقاء الخليط فوق الشعر كون لخمسة وعشرين دقيقة بعدها يتم غسل الشعر بالمياه الفاترة.

أهم فوائد تركيبة كيراتين البيض

البيض يعد من بين أقوى مغذيات الشعر لما يحويه من مواد بروتينية رائعة الأثر على الشعر تساعد في تطويله وتنعيمه، وجعل مظهره الخارجي أفضل هذا بالإضافة إلى كونها من بين أكثر التركيبات الطبيعية التي تحفز من النمو لبصيلات الشعر، وتقوي جذور الشعر مما يجعل الشعرة أكثر ثبات من جذورها، وبالتالي لا تحدث ظاهرة التساقط.

تطبيق تركيبة كيراتين البيض باستمر توفر للشعر المزيد من عوامل الترطيب وبالتالي فهي وصفة تزيل الهيشان، والجفاف الذي يعد من شكاوى الشعر المستمرة كما أنها تحارب التقصف.