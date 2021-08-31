طريقة عمل صوص الطحينة للمشاوي بطريقة سهلة ومذاق أكثر من رائع

صوص الطحينة للمشاوي ، من ألذ أنواع الصوصات المفضلة مع المشاوي مثل الشاورما والكفتة والكباب والكبسة كذلك، كما أن لها مذاق خاص ولذيذ ومختلف عن غيره من الصوصات، كما أن مكوناته بسيطة للغاية وليست مكلفة، كما أن طريقة تحضيره أكثر من ثهلة ولا تتطلب الكثير من الوقت أو الجهد أثناء التحضير، كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل ساندويتش الجبن المشوي بعيش التوست وكذلك صوص الجبنة الشيدر وأيضا طريقة عمل فطيرة العشر دقائق سريعة التحضير وغيرها الكثير والكثير من الوصفات اللذيذة والمميزة، وسنتعرف من خلال موقع ثقفني طريقة عمل صوص الطحينة للمشاوي. مكونات صوص الطحينة للمشاوي سنتعرف فيما يلي علي مكونات هذا الصوص وهي كالتالي: كوب من الطحينة.

ملعقتين كبار من الخل.

ربع كوب من عصير ثمرة الليمون.

٢ فص ثوم مفرومين.

ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة كمون مطحون.

رشة فلفل أسود.

مقدار مناسب من الماء الساخن.

نصف ملعقة صغيره البابريكا الحارة.

ملعقة من البقدونس الأخضر المفروم. طريقة التحضير طريقة التحضير سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل صوص الطحينة للمشاوي وطريقة تحضيره كالتالي: نقوم بوضع كوب الطحينة في إناء ونضيف إليه الخل والليمون ونقلبهم جيدا حتي يثقل القوام ويصبح متماسك.

بعد ذلك نقوم بإضافة الثوم المفروم والملح والكمون والفلفل الأسود.

ثم نضيف الماء الساخن تدريجيا ونستمر في الخلط حتي نحصل علي القوام المناسب.

ثم بعد ذلك نقوم بإضافة البابريكا الحارة والبقدونس المفروم ونقلبهم جيدا مع بعضهم البعض جيدا.

ويكون الصوص بعد ذلك جاهز للأكل وبالهناء والشفاء.

وهناك العديد من الصوصات الأخرى التي تعد بمكونات بسيطة وبأدني جهد كالمايونيز والمستردة. طريقة عمل المايونيز يفضل بعض الناس تناول الطعام مع المايونيز ومكوناته كالتالي: بيضة كاملة.

ربع ملعقة ملح.

نصف ملعقة مستردة بودرة (يمكن الاستغناء عنها).

كوب إلا ربع من الزيت.

ملعقة صغيرة من الخل وملعقة صغيرة من عصير الليمون. طريقة التحضير طريقة التحضير طريقة تحضير المايونيز تتم باستخدام الهاند بلندر وطريقته كالتالي: نقوم بوضع جميع المكونات في إناء صغير أو برطمان.

ثم نقوم بضربهم بالهاند بلندر حتي نحصل علي شكل وقوام المايونيز.

ثم يكون بعد ذلك جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء. الوسوم

صوص الطحينة للمشاوي ، من ألذ أنواع الصوصات المفضلة مع المشاوي مثل الشاورما والكفتة والكباب والكبسة كذلك، كما أن لها مذاق خاص ولذيذ ومختلف عن غيره من الصوصات، كما أن مكوناته بسيطة للغاية وليست مكلفة، كما أن طريقة تحضيره أكثر من ثهلة ولا تتطلب الكثير من الوقت أو الجهد أثناء التحضير، كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل ساندويتش الجبن المشوي بعيش التوست وكذلك صوص الجبنة الشيدر وأيضا طريقة عمل فطيرة العشر دقائق سريعة التحضير وغيرها الكثير والكثير من الوصفات اللذيذة والمميزة، وسنتعرف من خلال موقع ثقفني طريقة عمل صوص الطحينة للمشاوي. مكونات صوص الطحينة للمشاوي سنتعرف فيما يلي علي مكونات هذا الصوص وهي كالتالي: كوب من الطحينة.

ملعقتين كبار من الخل.

ربع كوب من عصير ثمرة الليمون.

٢ فص ثوم مفرومين.

ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة كمون مطحون.

رشة فلفل أسود.

مقدار مناسب من الماء الساخن.

نصف ملعقة صغيره البابريكا الحارة.

ملعقة من البقدونس الأخضر المفروم. طريقة التحضير طريقة التحضير سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل صوص الطحينة للمشاوي وطريقة تحضيره كالتالي: نقوم بوضع كوب الطحينة في إناء ونضيف إليه الخل والليمون ونقلبهم جيدا حتي يثقل القوام ويصبح متماسك.

بعد ذلك نقوم بإضافة الثوم المفروم والملح والكمون والفلفل الأسود.

ثم نضيف الماء الساخن تدريجيا ونستمر في الخلط حتي نحصل علي القوام المناسب.

ثم بعد ذلك نقوم بإضافة البابريكا الحارة والبقدونس المفروم ونقلبهم جيدا مع بعضهم البعض جيدا.

ويكون الصوص بعد ذلك جاهز للأكل وبالهناء والشفاء.

وهناك العديد من الصوصات الأخرى التي تعد بمكونات بسيطة وبأدني جهد كالمايونيز والمستردة. طريقة عمل المايونيز يفضل بعض الناس تناول الطعام مع المايونيز ومكوناته كالتالي: بيضة كاملة.

ربع ملعقة ملح.

نصف ملعقة مستردة بودرة (يمكن الاستغناء عنها).

كوب إلا ربع من الزيت.

ملعقة صغيرة من الخل وملعقة صغيرة من عصير الليمون. طريقة التحضير طريقة التحضير طريقة تحضير المايونيز تتم باستخدام الهاند بلندر وطريقته كالتالي: نقوم بوضع جميع المكونات في إناء صغير أو برطمان.

ثم نقوم بضربهم بالهاند بلندر حتي نحصل علي شكل وقوام المايونيز.

ثم يكون بعد ذلك جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء.

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