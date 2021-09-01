جدة-ولاء حداد الثلاثاء,31 آب (اغسطس) 2021 - 23:32 ماهي أمراض العصب البكري الشائعة، دوت الخليج التهاب العصب البكري وشلل العصب البكري، ولكل منهما مسببات صحية وأعراض مرضية، نتعرف عليها ضمن الموضوع التالي، ويذكر أن العصب البكري أو مايسمى بالعصب الرابع هو عصب رئيسي يخرج من الدماغ عن طريق الظهر ويمد عضلة واحدة وهي المائل العلوي للعين. أمراض العصب البكري الشائعة: شلل العصب البكري: أسباب شلل العصب البكري: التشوهات الخلقية منذ الولادة يمكن أن تكون في العصب البكري.

التعرض للإصابات والحوادث المباشرة على منطقة العصب أو على منطقة العين يسبب خلل أو شلل في العصب البكري.

أمراض الدماغ المختلفة منها السرطان والالتهابات وتلف الخلايا والأورام يمكن أن تكون من مسببات شلل العصب البكري.

مرضى السكري أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بشلل العصب البكري.

الإصابة بتصلب الشرايين يحدث شلل في العصب البكري.

اختلال في الغدة الدرقية مسبب ثانوي لشلل الأعصاب ومنها العصب البكري. أعراض شلل العصب البكري: اختلال في الرؤية ومشاكل في النظر ووجود حول وخلل في عضلات العيون.

الصداع المتكرر.

الإصابة بالدوار والغثيان.

ميل الرأس إلى أحد الجانبين حسب مكان الإصابة. التهاب العصب البكري: أسباب التهاب العصب البكري: الإصابة بالأمراض السرطانية والأورام الحميدة في الدماغ تسبب التهاب في الأعصاب.

التعرض للحوادث والإصابات المباشرة على منطقة الراس أو منطقة العيون.

الإفراط في الكحول.

تعاطي الممنوعات.

بعض الأمراض يكون التهاب العصب البكير من مضاعفاتها مثل مرض لايم وشلل الوجه النصفي ومرض الجذام. أعراض التهاب العصب البكري: حدوث تنميل وخدر في عضلات الوجه.

ألم في منطقة العيون والوجه بشكل عام.

شعور بانزعاج فوري عند لمس بشرة الوجه.

اضطرابات في النظر ومشاكل في الرؤية وخلل في عضلات العيون. ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.

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