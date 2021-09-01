طريقة عمل الباستا فلور الأصلية بمكونات سهلة زي الجاهزة وأحسن

طريقة عمل الباستا فلور هي من الحلويات الشعبية اليونانية وهي عبارة تارت خفيف مغطي بالمربي، وتسمي أيضا الفطائر المحشية بحشوات مختلفة من المربي أو الشوكولاتة، تتميز عند فور تناولها تذوب في الفم، ويطلق عليها أسم أخر حلوي المبروشة. طريقة عمل الباستا فلور الأصلية طريقة عمل الباستا فلور الأصلية وتشتهر تحضيرها في المناسبات والأفراح والتجمعات العائلية، مكوناتها متوفرة في جميع المنازل، وتشكل بأشكال دائرية أو مستطيلة، بأحجام كبيرة أو صغيرة، وتزين بخطوط شبكية بالعجين، وتقطع مربعات صغيرة الحجم، شكلها، فاجئ أولادك وأبهريهم وأحضري لهم الباستا فلور بحشوات مختلفة. طريقة عمل الباستا فلور بالفراولة طريقة عمل الباستا فلور بالفراولة مكونات الوصفة

150 جرام زبده طرية بدرجه حرارة الغرفة.

كوب سكر بودرة.

حبتان بيض.

ظرف فانيليا أو ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

ثلاث أكواب دقيق.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

برطمان مربي فراولة. طريقة التحضير نضع السمن والزبدة في طبق عميق،ونخفقهم بمعلقة خشبية حتي يذوب السكر تماماً حتي تصبح كريمي الملمس.

نضيف فانيليا و بيضه واحده ونخفقها مع السكر والزبدة، حتي تختفي تماماً مع الزبدة.

نضيف البيضة الثانية ونستمر في خفقها، سنحصل على خليط سائل بعض الشئ.

نضيف البيكنج بودر والملح على الدقيق ونقلبهم جيداً قبل أضافتهم على الزبدة المذابة.

نضيف الدقيق بالتدريج مع التقليب بحرص من الخارج إلى الداخل.

نقلب الدقيق باليد بحرص حتي نحصل على عجينة لينة.

نضع العجينة في أكياس بلاستيكية أسترتش، ونتركها في الثلاجة لمدة ساعه على الأقل.

نقطع ربع العجينة ونتركها جنباً للتزين، نضع كمية من الدقيق على رخامة المطبخ،

نضع الجزء الأكبر ونضغط عليها باليد لتلين قليلاً.

نفردها بالنشابة، ونقلبها من الحين والأخر أتجاه عقارب الساعة لنحصل على عجينة دائرية.

نحضر صينية الكيك التي لها قفل جانبي لسهوله أخراجها، نلم العجينة على الرول، ونفردها في الصينية بحرص.

نسويها من جميع الجوانب والقاع، نخرج أي كمية هواء متبقي في العجين، نخرمها بالشوكة من جميع الجوانب.

نفرغ مربي الفراولة من البرطمان ونسويها جيداً، نضع الجزء المتبقي على الرخامة، ونفرده هو الأخر بنفس الطريقة.

نحضر قطاعه البيترا ونقطعها شرائط طولية متساوية، نرصها بالتساوي طولا وعرضاً.

نضعها ف الفرن على درجة حرارة 160 ْونتركها لمدة نصف ساعة حتي تحمر من الجوانب الوسوم

طريقة عمل الباستا فلور هي من الحلويات الشعبية اليونانية وهي عبارة تارت خفيف مغطي بالمربي، وتسمي أيضا الفطائر المحشية بحشوات مختلفة من المربي أو الشوكولاتة، تتميز عند فور تناولها تذوب في الفم، ويطلق عليها أسم أخر حلوي المبروشة. طريقة عمل الباستا فلور الأصلية طريقة عمل الباستا فلور الأصلية وتشتهر تحضيرها في المناسبات والأفراح والتجمعات العائلية، مكوناتها متوفرة في جميع المنازل، وتشكل بأشكال دائرية أو مستطيلة، بأحجام كبيرة أو صغيرة، وتزين بخطوط شبكية بالعجين، وتقطع مربعات صغيرة الحجم، شكلها، فاجئ أولادك وأبهريهم وأحضري لهم الباستا فلور بحشوات مختلفة. طريقة عمل الباستا فلور بالفراولة طريقة عمل الباستا فلور بالفراولة مكونات الوصفة

150 جرام زبده طرية بدرجه حرارة الغرفة.

كوب سكر بودرة.

حبتان بيض.

ظرف فانيليا أو ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

ثلاث أكواب دقيق.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

برطمان مربي فراولة. طريقة التحضير نضع السمن والزبدة في طبق عميق،ونخفقهم بمعلقة خشبية حتي يذوب السكر تماماً حتي تصبح كريمي الملمس.

نضيف فانيليا و بيضه واحده ونخفقها مع السكر والزبدة، حتي تختفي تماماً مع الزبدة.

نضيف البيضة الثانية ونستمر في خفقها، سنحصل على خليط سائل بعض الشئ.

نضيف البيكنج بودر والملح على الدقيق ونقلبهم جيداً قبل أضافتهم على الزبدة المذابة.

نضيف الدقيق بالتدريج مع التقليب بحرص من الخارج إلى الداخل.

نقلب الدقيق باليد بحرص حتي نحصل على عجينة لينة.

نضع العجينة في أكياس بلاستيكية أسترتش، ونتركها في الثلاجة لمدة ساعه على الأقل.

نقطع ربع العجينة ونتركها جنباً للتزين، نضع كمية من الدقيق على رخامة المطبخ،

نضع الجزء الأكبر ونضغط عليها باليد لتلين قليلاً.

نفردها بالنشابة، ونقلبها من الحين والأخر أتجاه عقارب الساعة لنحصل على عجينة دائرية.

نحضر صينية الكيك التي لها قفل جانبي لسهوله أخراجها، نلم العجينة على الرول، ونفردها في الصينية بحرص.

نسويها من جميع الجوانب والقاع، نخرج أي كمية هواء متبقي في العجين، نخرمها بالشوكة من جميع الجوانب.

نفرغ مربي الفراولة من البرطمان ونسويها جيداً، نضع الجزء المتبقي على الرخامة، ونفرده هو الأخر بنفس الطريقة.

نحضر قطاعه البيترا ونقطعها شرائط طولية متساوية، نرصها بالتساوي طولا وعرضاً.

نضعها ف الفرن على درجة حرارة 160 ْونتركها لمدة نصف ساعة حتي تحمر من الجوانب

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