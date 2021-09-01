طريقة عمل الفرموزة السعودية الأصلية أكلة أهل الحجاز وتهامة بالمملكة

طريقة عمل الفرموزة السعودية الأصلية ، من أشهر وصفات المطبخ الخليجي، والتي يتم تحضيرها على طريقة أهل الحجاز وأهل تهامة بالمملكة العربية السعودية، فتلك الأكلة اشعبية التي اشتهر بها أهل الحجاز وتهامة، هي عبارة عن معجنات يتم حشوها باللحم، وتقدم في العادة مع معظم أنواع الكبسات، فهي من المقبلات الشهية، التي يمكنك تحضيرها وتقديمها على سفرتك في العزومات، وهي وجبة مقبلات تصلح أيضًا كوجبة عشاء شهية ساخنة في ليالي الشتاء الباردة، وكما هو معروف أن المطبخ السعودي، هو مطبخ عالمي منافس بقوة، خاصة في الوجبات التي يدخل بها اللحوم، إضافة إلى التوابل السعودية المميزة، التي تضيف نكهة وطعم ومذاق خاص، ليس لها مثيل.

إضافة لما سبق ذكره، فإن الفرموزة أكثر من طريقة تحضير، تتنوع بنوع اللحم المحشوة به الوجبة السعودي الشهية، لكن الفرموزة السعودي المتميزة في الطعم والمذاق، لها طريقة أصلية واحدة وفق ما هو متوارث من أهل الحجاز وتهامة بالسعودية، فهي الطريقة الصحيحة، التي يعتمدها أكبر شيفات الوطن العربي وخاصة بالخليج وبالمملكة، وبإمكانك تقديم الأكلة مع الشوربة المشبعة لحرق الدهون ورفع المناعة، خاصة في ليالي الشتاء الباردة، لمزيد من الطاقة والدفيء، وفي حال كنتي تتبعي نظام الحمية الغذائية فتلك الوجبة الخليجية الشهية المشبعة، من أفضل الوجبات التي تستطيعي تناولها دون قلق على الوزن.

تنقسم مقادير أكلة الفرموزة الشهية، إلى مكونان هامان هما مكونات العجين، ومكونات الحشو، ونعرضها بالترتيب التالي:

مقادير عجين الفرموزا

4 أكواب من الدقيق الأبيض.

1 ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

عدد 1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

مقدار 1/2 كوب من الزيت.

1/2 ملعقة صغيرة من الملح.

3/4 كوب من الحليب السائل.

3 كوب من الماء.

عدد 2 بيضتان.

1 ملعقة صغيرة من السكر.

عدد 1 ملعقة من الحليب البودرة.

1عدد 1 من بيضة.

مقدار من حبة البركة حسب الرغبة، الحبة السوداء، والسمسم، للتزيين.

مقادير حشو الفرموزا

1/2 ك من لحم مفروم.

عدد 3 حبات من البصل متوسط الحجم، مفروم ناعم جدًا.

1 حبة متوسطة الحجم من الطماطم مفرومة ناعم.

مقدار 1/2 ملعقة صغيرة من الملح.

1/2 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون ناعم.

عدد 1/2 ملعقة صغيرة من الكمون.

1/2 ملعقة كبيرة من السمن.

ولتحضير الفرموزة السعودي على الطريقة الأصلية، لأهل الحجاز وأهل تهامة بالمملكة، وعلى طريقة الشيف السعودية أفنان الجعدي، يتم التحضير على ثلاث خطوات هامة، نذكرها بالترتيب التالي:

أولًا خطوة تحضير العجين. يلي ذلك خطوة تحضير الحشو. في النهاية خطوة التقديم والتزيين.

أولًا أحضري وعاء عميق، وضعي به المفروم ، وارفعيه على نار متوسطة، ثم أضيفي إليه البصل المفروم، ونصف ملعقة السمن، والتقليب جيدًا بشكل مستمر. بعد أن يجف ماؤه تمامًا، ثم قومي برش الملح والفلفل والكمون، وبالتقليب جيدًا، لمدة لا تقل عن دقائق. ثم قومي برفع الوعاء من على النار، وضعي قطع الطماطم على اللحم المفروم، وبالتقليب جيداً. في النهاية اتركي الوعاء ليبرد.

أولًا أحضري وعاء عميق، وضعي مقدار الدقيق، ثم أضيفي إليه السكر، والملح، ثم الخميرة والبايكينج بودر، ثم مقدارالحليب الجاف الناشف، وبالتقليب جيداً باستخدام شوكة عادية، أو مضرب يدوي عادي. يلي ذلك قومي بسكب الماء بالتدريج، وبالتقليب بالمضرب اليدوي، حتى تصبح معك عجينة ملساء ناعمة، ثم اتركيها لمدة ساعة كاملة حتى تختمر العجينة. ثم قومي برش كمية من الدقيق على طاولة التحضير، وأحضري قطعة من العجين، ثم قومي بفردها باستخدام النشابة، على الدقيق فوق الطاولة، واجعليها تبدو على شكل دائري، بقطر 10سم، ثم كرري عملية الفرد مع باقي قطع العجين المحضرة، حتى تنهي الكمية كاملة. الآن قومي بوضع حشو اللحم، المحضر مسبقًا في وسط كل دائرة من دوائر العجين المفرود، ثم أطوي الأطراف بحيث يتم تغليف الحشو جيدًا داخل العجين. يلي ذلك أحضري صينية الفرن، ثم قومي بدهنها بكمية قليلة ومناسبة من الزيت، وضعي كرات العجين المحشو فيها. قومي بدهن حبات الفرموزة، بالبيض من الوش، ورشي عليها الحبة السوداء، أو حبة البركة، أو السمسم حسب الرغبة. ثم قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة درجة ١٦٠ مئوية، ثم ضعي صينية الفرموزة على الرف السفلي من الفرن، ثم اتركي صينية الفرموزة حتى تتحول لون حباتها إلى اللون الذهبي الرائع. في النهاية أخرجي الصينية من الفرن، ثم قومي بتغطيتها، بقطعة قماش قطنية نظيفة، واتركيها لمدة 10 دقائق، حتى تهدى من سخونة نار الفرن، وتكون جاهزة للتقديم.

في النهاية أحضري طبق التقديم، وقومي بفرش شرائح الطماطم، مع عيدان من الكزبرة أو البقدونس، كذلك يوضع على جانبي الطبق بشكل جمالي، ثم قومي برص حبات الفرموزة بشكل أنيق داخل طبق التقديم، وقدميه مع الثومية لمحبيها، وبإمكانك الإطلاع على طريقة عمل الثومية بدون بيض، لتقديمها مع الأكلة السعودي الشهية، حسب الرغبة، وبإمكانك الإطلاع أيضًا للتحلية تناول مشروب الهوت شيكولت الدايت المشبع رافع الحرق، كذلك بإمكانك معرفة طريقة عمل الدبيازة السعودية، وتقديمها ساخنة أيضًا كتحلية سعودي بعد طبق الفرموزا الشهي.

كذلك فإن بعض الأمهات تفضلن تقديم وجبة الفرموزا السعودي، لأبنائها كوجبة غذائية مشبعة ومتكاملة، لطلاب المدارس، فمع بدء الانتظام بالعام الدراسي الجديد 1443هـ حضوريًا، للصفوف المرحلتين المتوسطة والثانوية بالسعودية، تفضل الأمهات أن يحمل أبنائها الطلاب، تلك الوجبة المشبعة، لتغذيتهم أثناء فترة الاستراحة المدرسية بين الدروس، لذا كما ذكرنا سابقًا أن تلك الوجبة، تصلح أن تقدم في جميع الأوقات حسب رغبتك.