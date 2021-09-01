السمبوسة السعودية الحجازية على أصوله المقرمشة الرمضانية بأسهل الطرق

السمبوسة السعودية الحجازية على أصوله ، وهي أشهر الفطائر الرمضانية، التي لا تخلو منها مائدة على الإفطار في شهر رمضان المبارك، في المملكة العربية السعودية، وتعد زينة مائدة رمضان، وتسعى كل ربة منزل لتقديمها بأفضل الطرق والحشوات المحببة لأفراد أسرتها، بجانب الأطباق والأكلات الرئيسية الأخرى، وهي مختلفة في طريقة تصنيعها عن طريقة البف الحجازي، وعن عجينة البف المقرمشة، والجدير بالعلم أن السمبوسة السعودي يحبها الكبار والأطفال على حد سواء، بسبب خفتها في الهضم وطعمها اللذيذ الشهي، وطريقة لف السمبوسة السعودية المتميزة، حيث لها أكثر من طريقة منها طريقة لف السمبوسة المربعة، طريقة لف السمبوسة الدائرية، كما تمكن الصائم من تناولها كمقبلات، قبل البدء في تناول الإفطار، وتقدم السمبوسة ساخنة، حيث يفضل تجهيزها وحشوها ووضعها في كيس بلاستيكي حافظ في الفريزر، وقرب تناول الإفطار، أخرجيها من الفريزر مدة 20 دقيقة فقط، ثم قومي بقليها في الزيت، لكي تقدم ساخنة طازجة وشهية.

والجدير بالذكر أن السمبوسة السعودية، التي تعد من الفطائر الأساسية على مائدة إفطار رمضان، يعود أصولها للمطبخ الهندي، والتي كانت تقدم للطبقة العليا في الهند، وفي فترة الاحتلال البريطاني لليمن وانتقلت تلك الأكلة الشهية لليمن، ومنها انتقلت عبر زوار الحرمين الشريفين والتجار، إلى المملكة العربية السعودية، ومنها إلى كافة دول الخليج العربي، ولكن ظلت السمبوسة السعودية، من الوجبات الرمضانية المزينة لمائدة الإفطار بالمملكة، دونًا عن باقي أشهر العام، وعجينة السمبوسة متوفرة لدى كافة المتاجر بالمملكة، وتقدم بجانب الأكلات السعودية الشهيرة مثل الفرموزة السعودية الأصلية ، وأيضًا التمن الحايلي السعودي وبجوار العديد من أكلات المطبخ السعودي الشهية، وفي التالي أفضل طريقة لعمل السمبوسك السعودية الحجازية الأصلية المقرمشة، بمكونات مضبوطة، على طريقة الشيف منال العالم.

السمبوسة الحجازية بالعجينة الأصلية

كذلك تتكون السمبوسة السعودية من المقادير التالية:

أولًا 1 باكيت من عجينة السمبوسة.

أيضًا مقدار 1 ملعقة كبيرة من زيت الذرة.

كذلك 1/2 كيلو لحم مفروم.

مقدار 1 ملعقة كبيرة كمون.

مقدار 1 ملعقة كبيرة من الكزبرة.

1 ملعقة صغيرة من ملح.

مقدار 1 ملعقة صغيرة من شطة.

1 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

عدد 2 حبة كبيرة من الطماطم.

1 حبة كبيرة من البصل المفروم.

عدد 1 حبة فلفل أخضر حلو مفروم ناعم.

1 كوب بقدونس مفروم ناعم.

مقدار 1 كوب كزبرة مفرومة ناعمة.

1 كوب نعناع أخضر مفروم ناعم.

مقدار حزمة من الكرات المفروم.

1 ملعقة كبيرة من الدقيق.

مقدار 1/4 كوب من الماء.

زيت ذرة للقلي.

أولًا أحضري طاسة وضعي بها القليل من زيت الذرة، وارفعيها على نار متوسطة، بعد التأكد من أن زيت القلي سخن تمامًا، قومي بإسقاط اللحم المفروم داخل الطاسة وبالتقليب. ثم بعد أن تمتص اللحم المياه، قومي بإضافة البصل المفروم إلى اللحم وبالتقليب جيدًا، حتى يمتزجا سويًا، ثم قومي بإضافة الفلفل الأسود، ثم الكزبرة الناشفة، ثم الكمون، وبالتقليب جيدًا. كذلك قومي بإضافة الملح وبالتقليب جيدًا، وسوف تلاحظين أن الرائحة المميزة للحم المفروم ظهرت مع التوابل، وبالتقليب جيدًا، وبعد التأكد من تسوية اللحم، قومي برفعها من على النار، وانقليها في وعاء عميق، واتركيها تبرد. يلي ذلك بعد أن تبرد وتهدأ من النار قليلًا، قومي بإضافة الكزبرة الخضراء المفرومة، ثم حبات الطماطم المفرومة، ثم الكرات المفروم، وبالتقليب جيدًا، ثم قومي بإضافة النعناع الأخضر وبالتقليب جيدًا، ثم أضيفي الفلفل الأخضر الحلو المفروم، والبقدونس الأخضر المفروم وبالتقليب. أحضري بولة صغيرة، وضعي بها مقدار الدقيق مع الماء، وبالتقليب جيدًا لتحضير خليط اللصق. قومي بإحضار باكت السمبوسك، وأخرجي قطعة منه، وقومي بفرد القطعة، ثم وضع الحشوة بداخلها، ثم قومي بلفها مثلثات، واقفلي بخليط اللصق المكون من الدقيق والماء، وقومي برصها في صينية، وتابعي لف باقي السمبوسك بالحشو بنفس الطريقة حتى تنهي الكمية كاملة. أحضري طاسة عميقة واغمريها بزيت القلي، وبعد أن يسخن قومي بإسقاط السمبوسة بها لقليها. بعد أن تأخذ قطع السمبوسة السعودي اللون الذهبي، قومي بإخراجها من الطاسة، وتابعي قلي الكمية بالكامل. في النهاية أحضري طبق التقديم وافردي فيه عيدان من الكزبرة والبقدونس، وشرائح الليمون على جانبي الطبق، وقومي برص السمبوسة السعودي بشكل جمالي في طبق التقديم، وبالهناء والشفاء.

السمبوسة الحجازية وجبة متكاملة للغذاء والعشاء ومناسبة للعيد

كما نود أن نذكر،أنه في أول أيام العيد بإمكانك تقديم السمبوسك السعودية، على وجبة الغذاء، ووجبة العشاء أيضًا، كوجبة مشبعة سهلة وسريعة التحضير، وبإمكانك استخدام الفرن بدل من قليها، عن طريق رصها في الصينية، وادخالها على نار متوسطة حتى تمام التسوية، وتلك الطريقة في تسوية السمبوسك السعودي، مناسبة لمتبعي نظام الحمية الغذائية، وأيضًا لمرضى القلب والسكر، ولمحبي الطعام الصحي بشكل عام.

في النهاية نذكر أيضًا أنه مع بدء العام الدراسي الجديد 1443هـ، تفضل بعض الأمهات، تقديم وجبة متكاملة غذائية، لأبنائهن من الطلاب والطالبات، الذين يتلقوا التعليم حضوريًا بالمدارس، فتعد وجبة السميوسة السعودي، من أفضل الوجبات التي تلبي حاجة الأمهات، من حيث خفيفة وصحية، ووجبة غذائية بإمكان الطالب تناولها في الاستراحة أثناء اليوم الدراسي.