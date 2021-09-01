طريقة عمل التنت مورد الخدود وروج الشفايف ثابت وطبيعي ومكونات موجودة بالمنزل

طريقة عمل التنت “مورد الخدود”، نقدم أليك سيدتي أفضل طريقة لعمل التنت في المنزل بيدك بدون استخدام اي مواد كيميائية، فالكثيرون من السيدات والفتيات يفصلون الحصول على وجه متألق وجذاب وجميل، لذلك يلجئون إلى استخدام المستحضرات التجميلية. ولكن هذه المستحضرات قد تعرض بشرتكِ للكثير من المشاكل، وأهم هذه المشاكل ظهور البثور والحفر في الوجه، ويعتبر مورد الخدود وخاصة اللون الأحمر والبرتقالي يعطي الوجه مظهراً حيوياً ممتلئاً بالجمال والتألق، سوف نقدم لكى بعض الطرق الطبيعية لإعداد مورد الخدود فتابعينا عبر موقعنا.

طريقة عمل التنت مورد الخدود

تتجه النساء إلي البحث المستمر في وسائل الانترنت عن كل ما هو جديد في عالم الموضة، وخاصة المكياج للظهور بإطلالة جميلة ومظهر جذاب، بالإضافة إلى ذلك الاستمرار في المحافظة على بشرتها.

4 ملاعق صغيرة من الفازلين.

1 ملعقة صغيرة من دم الغزال البودر.

⅛ ملعقة كبيرة ماء ورد.

في إناء يتم وضع الماء حتي الغليان ويوضع به دم الغزال والفازلين مع التقليب الجيد حتي تتماسك المكونات. وضع المورد في علبة مغلقة ويتم الاستخدام حسب الرغبة.

ويمكنكِ أيضاً وضع دم الغزال مع الفازلين ووضعهم في حمام بخار حتي يتجانس.

بالإضافة إلى ذلك يمكنك إذابة ملعقة صغيرة من الفازلين مع ملعقة كبيرة من الماء الساخن. ثم إضافة ملعقتين صغيرتان من الجلسرين وملعقة صغيرة من نشأ الذرة وقطرة من زيت عطري، ولون احمر دم الغزال.

ثم وضع المزيج في علبة صغيرة، ووصعه في الثلاجة لمدة 30 دقيقة إلى أن يتماسك.

النشا والكركديه لاحمر الخدود الكريمي

طريقة عمل التنت بدم الغزال والفازلين

بطريقة خاصة ، يمكنك عمل أحمر الخدود من الكركديه عن طريق إضافة :

½ ملعقة صغيرة من النشا.

١ ملعقة صغيرة من الكركديه.

نصف ملعقة كاكاو

⅛ ملعقة صغيرة ماء ورد

وضع المكونات السابقة في إناء، ثم اخلطيهم جيدًا. في علبة صغيرة حسب درجة اللون الوردي التي تريدينها تتناسب مع لون بشرتك تحكمي في اللون بإضافة مسحوق الكر كديه.

وكذلك يمكنك إضافة كمية صغيرة من زيت جوز الهند الخام إلى المكونات وتخزينه في وعاء صغير مغلق بعيدًا عن الرطوبة والهواء. سيكون جاهزاً للاستعمال في غضون أسبوع. تذكري أن هذه التركيبة غير مناسبة للأشخاص للبشرة الحساسة.

تبيض لون البشرة والجسم

هذه الوصفة الطبيعية تتكون من ماء الورد والنشا لتفتيح البشرة وخاصة المناطق الحساسة، فهي سهلة التحضير وتحقق نتيجة رائعة في اسرع وقت ممكن، يمكنك إضافة ملعقتين من نشا الذرة ونصف كوب من ماء الورد وخلطهم جيداً حتي تتجانس المكونات، وبعد ذلك قومي بتوزيع الخليط على الوجه والرقبة والمناطق المراد تفتيحها.

التنت الخوخي بلون التوت البري

​يتكون التنت الخوخي من مكونات سهلة وبسيطة وسوف تحصلي سيدتي على لون مناسب وهذه المكونات الأتية :



ملعقة كبيرة زبدة شيا.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من بودر الكرز.

كبسولة من فيتامين c , وفيتامين E.

طريقة التحضير: