كلنا بيمر علينا وقت بنزهق فيه من الشغل وبيبقى عندنا احباط وأفكار سلبية مهما كان حبنا لشغلنا أد ايه ,وده لأن الروتين اليومى والمهام الكتير بتخلينا نحس بالملل والتعب ,عند كتير مننا الأحساس بيروح مع الوقت بمجرد ما بتاخدى أجازة أو ما بتفصلى شوية بس فى ناس الأحساس ده مش بتقدر تتغلب عليه بسهولة خاصة فى ظروف فيروس كورونا الحالية ,عشان كده هنقدملك هنا 4 طرق يساعدوكى فى تحسين الحالة النفسية تجاه الشغل.

حاسه بملل وزهق من حياتك العملية؟ هنقولك 4 طرق عشان تتغلبى على الزهق من الشغل

غيرى تفكيرك عشان تتخلصي من الزهق من الشغل

الأفكار اللى بتدور فى دماغنا بتبقى زى الراديو بنسمعها وبنتأثر بيها,لو فضلتى مركزة أفكارك على نغمة واحدة وكانت الافكار دى سلبية ده هيأثر على نفسيتك بشكل كبير وبالتالى على ادائك فى الشغل ,عشان كده لازم أفكارك تبقى إيجابية عشان تتحفزى ومتحبطيش.

بطلى تدى للموقف اكبر من حجمه

تضخيم المواقف من أكتر الحاجات اللى بتحملنا هموم مش حقيقية وبتشل حركتنا وتطورنا ,عشان كده لازم تدى الحاجات حجمها الحقيقى عشان تمر بسلام، كمان لازم متاخديش كل موقف بشكل شخصى بمعنى لوم نفسك على حاجات مش إنتى السبب فيها ده برده هيدخلك فى حالة من الأفكار السلبية.

ركزى على التطور واتعلمى من أخطائك

الزهق من الشغل كمان ممكن تتغلبي عليه بأنك تركزي على انك تتطوري وتتعلمي من أخطائك، وان أى تحدى بتمرى بيه او موقف سلبى حاولى تطلعى منه الحاجات اللى هتفيدك فى المواقف المشابهة اللى جاية لان ده أساس تطورك فى شغلك وكمان فى حياتك.

ماتكرريش الأفكار السلبية طول الوقت

لان تكرار الفكرة دايما بيخلينا نصدقها لازم توقفى الفكرة من التكرار فى دماغك بإنك تحاولى تلاقيلها دليل وتحكمى عليها بنفسك,فلو دايما بتقولى على نفسك إنك مش كويسة فى شغلك كفاية فكرى برده إنك بقالك سنين بتشتغليها وبتحققى حاجات كويسة ده هيخلى الفكرة السلبية تقف ويخليكى تكملى بشكل أفضل.

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