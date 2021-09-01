الفرق بين تساقط الشعر الطبيعي وتساقط الشعر المرضي

تساقط الشعر بشكل متكرر بتكون مشكلة مقلقة جدا ، الا انه تساقط من 50 – 100 خصلة يوميا يعتبر طبيعي ، ولو تجاوز ده بيبقى لازم يكون في حلول ، وعشان تبدأي في علاج المشكلة لازم تفهمي الاول الاختلاف بين الاتنين ، وعلى الرغم من التشابه بين تساقط الشعر الطبيعي والمرضي ، الا انه في اختلافات معينة بينهم ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف على الفرق بين تساقط الشعر الطبيعي والمرضي واسبابه وازاي تعالجيه.
ايه هو تساقط الشعر الطبيعي؟
تساقط الشعر هو عملية طبيعية اسمها طبيا تساقط الشعر الكربي ، وبيحصل فيه تساقط من 50 – 100 شعرة يوميا في المتوسط ، اللي بيمثل تقريبا اقل من 1% من اجمالي خصل الشعر كلها ، والتساقط بيعتمد على سمك الشعر ونوعه.
وتساقط الشعر الطبيعي في الغالب بيكون قابل للعكس يعني تقدري تمنعيه ، واللي بيكون صعب انه يحصل مع تساقط الشعر المرضي.
الفرق بين تساقط الشعر الطبيعي والمرضي:
تساقط الشعر المرضي بيكون تساقط للشعر بشكل اكتر من الطبيعي وبيتم التساقط اثناء دورة نمو الشعر ، واللي غالبا ممكن يسبب ثعلبة او صلع.
ومن ناحية التانية تساقط الشعر الطبيعي بيحصل في مرحلة الراحة من دورة نمو الشعر ، وده ممكن يكون سببه ضغوط خارجية وده ممكن عكسه لو قللتي العوامل المحفزة ليه ، وده اللي مش بيحصل في حالة تساقط الشعر المرضي ، واللي غالبا ممكن يأدي للصرع مع الاستمرار في تساقط الشعر.
اسباب تساقط الشعر الطبيعي بشكل مفرط:
تساقط الشعر الطبيعي هي ظاهرة طبيعية بتحصل للرجالة والستات ، ولكن تساقط الشعر الطبيعي بشكل مفرط ليه اسباب كتير منها:
1- فقدان الوزن السريع:
فقدان الوزن بشكل سريع بمقدار 9 كيلو او اكتر في فترة قصيرة ممكن يأدي لتساقط الشعر بشكل مفرط ، وممكن كمان جراحات فقدان الوزن او الطرق التانية لفقدان الوزن السريع تأدي لتساقط الشعر المفرط في خلال 3 – 6 شهور ، ونقص التغذية كمان ممكن يأثر على مرحلة دورة نمو الشعر.
2- تساقط الشعر بعد الولادة:
تساقط الشعر بعد الولادة مرتبط بالاجهاد النفسي والفسيولوجي اللي بتتعرض ليه المرأة بعد الولادة.
3- الضغط العصبي:
القلق والتوتر ممكن يمنع نمو الشعر ويسبب كمان تلف الشعر.
4- المعالجة الكيميائية للشعر:
استخدام منتجات الشعر القاسية ممكن تأدي لتساقط الشعر بشكل مؤقت ، ولكن في بعض الاحيان ممكن المستويات العالية من البيروكسيد والامونيا في صبغات الشعر تأدي لتلف بروتينات الشعر وتأدي لتساقطه ، والمواد الكيميائية دي ممكن كمان تسبب التهاب فروة الراس.
5- التغييرات الموسمية:
مرحلة السكون او مرحلة الراحة من دورة نمو الشعر بتكون اكتر في الصيف وبتقل في اواخر الشتا.
6- تصفيف الشعر بشكل زيادة:
ادوات تصفيف الشعر بالحرارة زي السيشوار, والمكوى ، ممكن تسبب لتساقط الشعر الطبيعي ، لان الادوات دي ممكن تجفف جذور الشعر ، وكمان استخدام ربطة الشعر بشكل مشدود ممكن تأدي لشد شعرك من الجذور وتساقطه.
اسباب تساقط الشعر المرضي:
الشعر الخفيف بشكل واضح مع بقع صلعاء دي تعتبر اعراض واضحة لتساقط الشعر المرضي.
1- الوراثة:
تساقط الشعر المرضي , ممكن يكون بسبب عوامل وراثية ، ممكن اي شخص يتعرض له لو ورث جينات تسبب تقلص بصيلات الشعر ، وتساقط الشعر عند النساء بيسبب ترقق فروة الراس بشكل عام ، اما عند الرجال بيكون عبارة عن انحسار خط الشعر او بقعة صلعاء في الجزء العلوي من الشعر.
2- العمر:
مع تقدم العمر كتير من الاشخاص ممكن يعانوا بطء نمو الشعر وتساقطه بسبب نقص تكوين بروتين الشعر.
3- رد فعل مفرط من جهاز المناعة:
رد فعل الجهاز المناعي المفرط بينتج عنه تساقط الشعر ، والمعروف طبيا باسم داء الثعلبة ، وهو بيكون عبارة عن اضطراب في المناعة الذاتية ، والحالة دي بتصيب حوالي 2% من الاشخاص.
4- الاختلالات الهرمونية:
الاختلالات الهرمونية بتزود من حساسية بصيلات الشعر ، وبتضعف جذور الشعر ، وبتسبب تساقط الشعر ، وتساقط الشعر ده بيتسمى طبيا بالثعلبة الاندرو جينية وممكن يحصل للرجال والنساء ، التغيرات الهرمونية غير الطبيعية بتقلل من نمو الشعر وبتزود فترة بقاء الشعر في مرحلة الراحة او توقف النمو ، وده بيأدي لتساقط الشعر.
5- التهابات فروة الراس:
التهابات فروة الراس الفطرية او البكتيرية ممكن تأدي لالتهاب الجلد الدهني ، وده ممكن يضعف جذور الشعر وبتلف بصيلات الشعر.
6- العلاجات الطبية والادوية:
بعض العلاجات الطبية زي العلاج الكيميائي او الجراحة ممكن تأدي لتساقط الشعر ، كمان ادوية الغدة الدرقية والقلق والتوتر واضطرابات الغدد الصماء الهرمونية والصرع ممكن تأدي لتساقط الشعر.
ازاي تعرفي ان تساقط الشعر طبيعي او لا:
تقدري تعملي اختبارات بسيطة تعرفي بيها تساقط الشعر عندك طبيعي ولا مرضي.
– اختبار الشد: امسكي حوالي 60 خصلة شعر بايدك وشديها بالراحة بعيد عن فروة راسك ، ول طلع في ايدك اكتر من 10% من الشعر ، ده معناه ان عندك تساقط نشط للشعر ، واتأكدي من عدم استخدام الشامبو قبل يوم واحد على الاقل من عمل اختبار الشد.
– اختبار المشط: قبل ما تغسلي شعرك بالشامبو ، سرحي شعرك لمدة 60 ثانية على مخدة او ملاية لونها فاتح ، واحسبي عدد الشعر اللي نزل على المخدة وفي المشط ، لو لقيتي 15 خصلة شعر او اكتر ، كده انتي بتعاني من تساقط الشعر الشديد.
دورة نمو الشعر:
نمو الشعر وتساقط الشعر بيحصل بشكل طبيعي في 4 مراحل.
1- ال Anagen (مرحلة النمو): هي مرحلة نشطة بتنمو فيها الياف الشعر وطوله بيزيد ، المرحلة دي بتستمر حوالي من 2 – 7 سنين ، على حسب اسلوب حياة كل شخص.
2- ال Catagen (المرحلة الانتقالية): المرحلة دي بتستمر لكام اسبوع ، بتتقلص فيها بصيلات الشعر وبتنفصل عن الجذور.
3- ال Telogen (مرحلة الراحة): المرحلة دي بتكون فيها بصيلات الشعر نايمة او في حالة سكون ، ومش بيحصل نمو للشعر لمدة 3 شهور على الاقل.
4- ال Exogen (مرحلة الشعر الجديد): في الوقت ده بيتساقط فيها الشعر القديم وبينمو مكانه شعر جديد ، ودي المرحلة اللي بيقع فيها الشعر اثناء تمشيطة ، والمرحلة دي بتستمر لمدة 3 شهور.
نصايح لمنع تساقط الشعر الطبيعي المفرط وتساقط الشعر المرضي:
– اكتشفي الاسباب الجذرية ، استشيري دكتور جلدية او اختصاصي امراض شعر عشان تعرفي هل تساقط الشعر طبيعي او حالة شديدة من تساقط الشعر.
– اتجنبي القلق والتوتر ، وحاولي ممارسة اليوجا او التأمل للتخلص من القلق.
– خدي مكملات الفيتامينات ، البيوتين ممكن يساعد في نمو الشعر.
– استخدمي الزيوت الطبيعية والمكونات العضوية لتغذية شعرك.. شوفي من هنا وصفات لمنع تساقط الشعر
– كلي اكل صحي لتغذية بصيلات شعرك من الداخل.
روتين لمنع تساقط الشعر وحل مشاكل الشعر بشكل عام
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