تطويل الشعر بالزيوت والوصفات الطبيعية مجربة فعّالة

وصفات لتطويل الشعر سنقدمها لكم للحصول على شعر طويل وصحي، لأن الشعر الطويل حلم جميع الفتيات، ولأن سر جمال الشعر هو الطول، لذلك هناك فتيات كثيرات يبحثن عن الطريقة التي يمكن من خلالها تطويل الشعر بشكل آمن وبطريقة طبيعية وبمكونات موجودة في المنزل ولكن بشكل فعال، وهناك وصفات عديدة يمكن استعمالها لتطويل الشعر ولكن سنذكر إليكم الوصفات الأفضل التي يمكن استعمالها من أجل تنعيم وتقوية الشعر بجانب تطويله.

وصفات لتطويل الشعر بالزيوت الطبيعية والوصفات المجربة

توجد وصفات متعددة بمكونات طبيعية يمكن استعمالها من أجل تطويل الشعر بشكل سريع وفعال وآمن في نفس الوقت ودون وجود أي أعراض جانبية، وتلك الوصفات كالآتي:

وصفة زيت الجوجوبا أفضل الزيوت لتطويل الشعر

يمكن استخدام زيت الجوجوبا من أجل تطويل الشعر وزيادة نموه، ويتم ذلك من خلال تدليك فروة الرأس بزيت الجوجوبا، وترك الزيت عليه لمدة عشرين دقيقة ثم يتم بعد ذلك غسل الشعر جيداً.

ماسك الخردل والزبادي

هذان المكونان من وصفات تطويل الشعر الهامة لأن ضمن المكونات التي تعمل على تعزيز وتقوية وتطويل الشعر، وخصوصاً الشعر الدهني، حيث يتم استعمال تلك المكونات بوضع معلقة كبيرة من لبن الزبادي بالإضافة إلى ملعقة صغيرة عصير ليمون وملعقة صغيرة عسل بجانب ملعقة كبيرة بودرة خردل، ثم يتم تقليب الخردل على ماء فاتر ويوضع على المكونات الأخرى وخلطهم سوياً، ومن بعد ذلك يتم قسم الشعر بشكل متساوي إلى أجزاء ووضع الخليط عليه وتغطيته باستعمال منشفة، وترك الخليط لمدة 20 أو 30 دقيقة على الشعر ويتم تكرار العملية مرتين بالأسبوع.

زيت الخروع والبيض والخل لشعر طويل وناعم في 30 دقيقة

يتم استعمال زيت الخروع والبيض والخل من أجل تطويل الشعر وتنعيمه، حيث يتم وضع 3 ملعقة كبيرة من زيت الخروع على بيضة وملعقة خل صغيرة وتقليبهم سوياً ثم تدليك الفروة بهم وتركهم عليها لمدة ٣٠ دقيقة، وبعد ذلك يتم غسل الشعر باستعمال الماء البارد.

زيت إكليل الجبل لزيادة طول الشعر

من المعروف أن زيت إكليل الجبل هو أحد الزيوم التي تتميز بتغذية الشعر وتقويته وزيادة طوله ويتم وضع من 2 إلى 3 قطرات زيت إكليل الجبل على 2 ملعقة كبيرة زيت جوجوبا أو أي زيت آخر، ثم تدليك الفروة بالخليط لمدة ١٠ دقائق وتركه على الشعر لمدة ٣٠ دقيقة بحد أدنى، ثم تنظيف الشعر جيدا بالطريقة التقليدية وتكرار الوصفة مرتان بالأسبوع، وهذا حيث يعتبر زيت إكليل الجبل زيت طبيعي مهم من أجل تسريع نمو وعلاج الشعر بجانب تحفيز عملية الأيض لذلك يمكن استخدامه لتطويل الشعر.

ذكرنا خلال المقال بعض الوصفات لتطويل الشعر كما يمكنك عزيزتي زائرة الموقع استعمال هذه الوصفات من أجل تنعيم الشعر وتقويته بجانب تطويله، وهذا لأنها كلها من مكونات طبيعية مفيدة للشعر، ونتمنى لك أن تحظين بشعر رائع وقوي وطويل.