طريقة دجاج مسحب سوري بالفرن مثل مذاق دجاج مسحب جاهز بالخطوات

طريقة دجاج مسحب سوري ، إحدى أشهر طرق عمل مسحب الدجاج في الفرن، وهو من أشهر طرق طهي الفراخ في المطبخ الخليجي عموما، والمطبخ العربي الشرقي أيضًا، ومسحب الدجاج له أكثر من طريقة للطهي، مع تتبيلة الدجاج المسحب المشوي، منها طريقة دجاج مسحب سوري، وطريقة دجاج مسحب سعودي، والأشهر على الإطلاق طريقة مسحب البيك المقرمش، بالإضافة إلى طريقة دجاج مسحب لبناني، وطريقة عمل المسحب الفلسطيني، وكذلك طريقة عمل الدجاج المسحب منال العالم، وطريقة دجاج مسحب بالخضار، وكلها طرق مختلفة حسب تتبيلة المسحب، ولكن النتيجة في النهاية تمنحك نفس مذاق دجاج مسحب جاهز، فقط اتبعي الطريقة وجهزي التتبيلة واستمتعي بأشهى مسحب في المنزل بالفرن.

كما هو من الأكلات الشهيرة في السعودية، نظرًا لوجود سلسة مطاعم ومحلات البيك بها، يشتهر دجاج المسحب في سوريا أيضًا، وتجيده السيدات السوريات، ولهن طريقة خاصة في إعداد وتحضير مسحب الدجاج المشوي مثل الجاهز، وأشهر طريقة يمكنك اتباعها هي طريقة الشيف منال العالم، لعمل المسحب في المنزل مثل المطاعم. والمسحب عبارة عن دجاج مخلي من العظام، ويتم طهيه في الفرن. وهناك العديد من الطرق لعمل الدجاج في المنزل بالفرن مثل؛ طريقة عمل بروستد البيك، وطريقة عمل دجاج بالعسل، وطريقة عمل تبسي الدجاج بالبطاطس، وطريقة جوانح الدجاج بالفرن، وطريقة عمل دجاج تكا بالفرن، وغيرهم الكثير من طرق طهي الدجاج في الفرن.

دجاجة كاملة مخلية من العظام.

كوب ونصف ماء.

ثلث كوب من الخل الأبيض.

1/3 كوب زيت نباتي أو زيت زيتون.

أربع فصوص ثوم مهروسة جيدًا.

ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.

4 ملاعق كبيرة من معجون الطماطم الجاهزة.

رشة ملح ناعم.

مقدار نصف ملعقة من الفلفل الأسود المطحون.

كاري بقدر ملعقة صغيرة.

بابريكا بقدر ملعقة صغيرة.

حبتان جزر مقطعتان إلى شرائح.

عودان قرفة غير مطحونة.

حبة بطاطا مقطعة إلى شرائح.

ثلاث حبات من الهيل (الحبهان).

ابدئي بتسخين الفرن أولًا، عند درجة حرارة 200 درجة مئوية. وقبل البدء اغسلي الدجاجة المخلية من العظام، في الماء والخل واتركيها منقوعة. ثم ضعي الماء والخل والتوابل والثوم في الخلاط الكهربائي، عدا أعواد القرفة. وبعدها اطحني كل مكوناتك جيدًا، حتى تمام الامتزاج. ثم أحضري صينية الخبز في الفرن، وضعي بها الخضار الشرائح. وضعي فوقه الدجاجة المخلية دون تقطيعها، واضغطي عليها من المنتصف لتصبح مسطحة. وبعد ذلك اسكبي الصلصة الجاهزة فوق الدجاجة، بحيث يتم توزيعها جيدًا. ثم أضيفي كوبي الماء بالصينية، حتى ينضج بها الخضار، وضعي عودي القرفة. وبعدها غطي الصينية كاملة بورق الألومينيوم، وأدخليها الفرن. وعقب مرور ساعة ونصف، أخرجي الصينية وارفعي ورق الألومنيوم بعد أن تنضج الدجاج والخضار، وضعيها على رف الشواية. ثم قدمي ألذ دجاج مسحب بالخضار ساخن لأسرتك، وألف هناء.

كيلو خيار طازج.

½ كيلو بنادورا.

حبة بصل صغيرة.

حبة فلفل أخضر.

½ ملعقة صغيرة بهارات حارة.

زيت زيتون.

رشة ملح.

خبز عربي محمص.