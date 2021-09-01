بروتين طبيعي للشعر بوصفة سهلة من مطبخك لفرد الشعر المجعد وإعادة إنباته ومنع التساقط

بروتين طبيعي للشعر أحد أكثر الوصفات التي يبحث عنها راغبي فرد الشعر المجعد وعلاج التقصف الشديد ولكن بطريقة آمنة تماماً،وهنا يلجأ البعض إلى عمل بروتين علاجي في المراكز التجميلية، مما قد يؤدي لتدمير الشعر نهائياً، وبمجرد انتهاء مفعولة سيعود الشعر أسوأ ويتساقط بغزارة، لذا فإن العتاية بالشعر بشكل طبيعي أفضل وأدوم في النتائج.

بروتين طبيعي للشعر

يعد البروتين من المكونات الرئيسية في تكوين الشعر، وكلما زادت نسبته في الشعر كلما زادت نعومته وترطيبه، وبناء على نسبة وجود البروتين يصبح الشعر أملس أو مجعد أو مرطب أو مموج، ويمكن استخدام بعض المواد الطبيعية التي تعطيكي نتائج مبهرة كما أنها ستكثف الشعر وتعطيه مظهرا أفضل بمكونات بسيطة ومنزلية.

ماسك البيض والزبادي

يحتوي البيض على كمية كبيرة من البروتين، كما تحتوي الزبادي على مادة البروبيوتيك والذي له دور فعال في حماية الشعر وتكثيفه وتنعيمه وترطيبه بشكل كبير، والمكونات سهلة وبسيطة:

المكونات

بيضة في درجة حرارة الغرفة.

2 ملعقة كبيرة من الزبادي البلدي حتى لا يكون يحتوى على مواد حافظة.

بيضة في درجة حرارة الغرفة. 2 ملعقة كبيرة من الزبادي البلدي حتى لا يكون يحتوى على مواد حافظة. ملعقة من زيت جوز الهند.

ملعقة من زيت الزيتون.

نصف أمبول من فيتامين ب، ومتوفر بكل الصيدليات.

الطريقة

قومي بمزج المكونات السابقة جيداً وقلبي حتى تمتزج تماماً.

قسمي شعرك لخصلات وقومي بفرد كل خصلة باستخدام السيشوار أو مكواة الشعر.

قومي بوضع المزيج السابق على كل خصلة على حدى.

قومي بتغطية الشعر باستخدام فوطة ساخنة، ولا ينصح إطلاقاً باستخدام البروكاب الحراري لما له من تأثير ضار على الشعر.

قومي بتغطية شعرك بقبة الاستحمام، واتركي الخليط لمدة لا تقل عن 4 ساعات.

قومي بشطف الشعر بالطريقة المعتادة، ثم يمكنكِ وضع الشامبو ولكن خالي من السلفات، ويمكنك استخدام الشامبو الطبيعي لغسل الشعر.

ينصح بعمل تلك الوصفة مرتين في الاسبوع، وبعد شهر واحد من الاستخدام المستمر ستلاحظين نعومة وطراوة شديدة في الشعر.

تنعيم الشعر

للحصول على شعر ناعم لابد من اتباع نظام غذائي متوازن، وأيضاً يجب الحصول على ترطيب كافي للشعر عن طريق شرب كميات مناسبة من الماء، وتناول الغذاء المحتوي على الأحماض الدهنية والأوميجا ثري مثل البيض والسمك والمكسرات، وكانت هذه طريقة عمل بروتين طبيعي للشعر لفرده والحصول على شعر رائع.