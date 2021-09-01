طريقة عمل المكرونة بالجمبري (الروبيان) والصوص الأبيض الخفيف

طريقة المكرونة بالجمبري، فالمأكولات البحرية والأسماك غنية بالفسفور وغيره من المعادن وكذلك الفيتامينات كما أن أنواع كثيرة منها تحتوي على زيوت صحية ضرورية لجسم الإنسان والجمبري أو الروبيان من أكثر المأكولات البحرية المحببة تقريبًا للجميع بالإضافة إلى إمكانية استخدامه في عدد لا نهائي من الوصفات من بينها وصفة اليوم. مقادير الصوص 2 ملعقة كبيرة زبدة.

2 ملعقة كبيرة زبدة.

ملعقة كبيرة ثوم مفروم.

4 كوب حليب سائل.

ملح.

فلفل أسود أو أبيض. طريقة عمل الصوص توضع الزبدة على النار ومعها الثوم، ثم يتم إضافة الدقيق مع التقليب حتى يتغير لونه قليلًا ويدخل في مرحلة النضج.

في هذه الأثناء يتم إضافة الحليب السائل تدريجيًا مع التقليب المستمر حتى نحصل على قوام الصوص المطلوب.

وأخيرًا يتم إضافة الملح والفلفل للحصول على النكهة. مقادير المكرونة بالجمبري مكرونة مسلوقة.

جمبري مقشر طازج أو مجمد. (حجم وسط أو صغير).

ملعقة كبيرة زبدة.

الصوص السابق إعداده.

بشر ثمرة ليمون كاملة.

ربع كوب جبنة مبشورة. (مكون اختياري).

بقدونس أخضر مفروم. طريقة عمل المكرونة بالجمبري المكرونة بالجمبري والصوص الأبيض سهلة التحضير وكذلك سريعة فتستطيع أي امرأة عاملة تجهيزها في فترة قصيرة جدًا فور عودتها من العمل.

كما أنها مناسبة لمن يشعر بالجوع فجأة ويود تحضير طبق لذيذ وسريع بدلًا من طلب الأكلات من المطاعم التي تكلف الكثير من الأموال بالإضافة لعدم ضمان مكوناتها.

ولعمل وصفة اليوم كل ما عليك هو سلق كيس من المكرونة بالشكل الذي تفضله مثلًا اسباجيتي في ماء مغلي على النار به ملعقة من الملح.

وأثناء ذلك قم بتجهيز الصوص بالطريقة التي ذكرناها.

ولتحضير الجمبري ضع إناء مناسب على النار وبه ملعقة الزبدة ثم توضع كمية الجمبري مع التقليب حتى النضج.

ومن المعروف أن الجمبري لا يحتاج إلى الوقت ففور تغير لونه نبدأ بإعداد المكرونة بالجمبري.

بأن تضع الصوص الأبيض على الجمبري ثم المكرونة المسلوقة مع تقليب كل المكونات مع بعضها.

بعد ذلك يتم إضافة بشر الليمون والبقدونس الأخضر المفروم قبل رفع الإناء من على النار مباشرة.

وتقدم المكرونة بالجمبري والصوص الأبيض فورًا مع رشة من الجبنة المبشورة حسب الرغبة. الوسوم

طريقة المكرونة بالجمبري، فالمأكولات البحرية والأسماك غنية بالفسفور وغيره من المعادن وكذلك الفيتامينات كما أن أنواع كثيرة منها تحتوي على زيوت صحية ضرورية لجسم الإنسان والجمبري أو الروبيان من أكثر المأكولات البحرية المحببة تقريبًا للجميع بالإضافة إلى إمكانية استخدامه في عدد لا نهائي من الوصفات من بينها وصفة اليوم. مقادير الصوص 2 ملعقة كبيرة زبدة.

2 ملعقة كبيرة زبدة.

ملعقة كبيرة ثوم مفروم.

4 كوب حليب سائل.

ملح.

فلفل أسود أو أبيض. طريقة عمل الصوص توضع الزبدة على النار ومعها الثوم، ثم يتم إضافة الدقيق مع التقليب حتى يتغير لونه قليلًا ويدخل في مرحلة النضج.

في هذه الأثناء يتم إضافة الحليب السائل تدريجيًا مع التقليب المستمر حتى نحصل على قوام الصوص المطلوب.

وأخيرًا يتم إضافة الملح والفلفل للحصول على النكهة. مقادير المكرونة بالجمبري مكرونة مسلوقة.

جمبري مقشر طازج أو مجمد. (حجم وسط أو صغير).

ملعقة كبيرة زبدة.

الصوص السابق إعداده.

بشر ثمرة ليمون كاملة.

ربع كوب جبنة مبشورة. (مكون اختياري).

بقدونس أخضر مفروم. طريقة عمل المكرونة بالجمبري المكرونة بالجمبري والصوص الأبيض سهلة التحضير وكذلك سريعة فتستطيع أي امرأة عاملة تجهيزها في فترة قصيرة جدًا فور عودتها من العمل.

كما أنها مناسبة لمن يشعر بالجوع فجأة ويود تحضير طبق لذيذ وسريع بدلًا من طلب الأكلات من المطاعم التي تكلف الكثير من الأموال بالإضافة لعدم ضمان مكوناتها.

ولعمل وصفة اليوم كل ما عليك هو سلق كيس من المكرونة بالشكل الذي تفضله مثلًا اسباجيتي في ماء مغلي على النار به ملعقة من الملح.

وأثناء ذلك قم بتجهيز الصوص بالطريقة التي ذكرناها.

ولتحضير الجمبري ضع إناء مناسب على النار وبه ملعقة الزبدة ثم توضع كمية الجمبري مع التقليب حتى النضج.

ومن المعروف أن الجمبري لا يحتاج إلى الوقت ففور تغير لونه نبدأ بإعداد المكرونة بالجمبري.

بأن تضع الصوص الأبيض على الجمبري ثم المكرونة المسلوقة مع تقليب كل المكونات مع بعضها.

بعد ذلك يتم إضافة بشر الليمون والبقدونس الأخضر المفروم قبل رفع الإناء من على النار مباشرة.

وتقدم المكرونة بالجمبري والصوص الأبيض فورًا مع رشة من الجبنة المبشورة حسب الرغبة.

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