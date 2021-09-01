اسهل طريقة لعمل عجينة الحليب بخطوات بسيطة بمكونات اقتصادية

طريقة عمل عجينة الحليب بطريقة بسيطة يسهل عملها في المنزل حيث سنقدم الخطوات الأساسية لتكوين العجينة بالحليب السائل، وتعتبر عجينة الحليب من أهم المعجنات التي يتم عملها بشكل سهل حيث أنها لا تحتاج لأي وقت لتخمير العجينة ،حيث يجعل الحليب العجينة طرية ولها مذاق دسم وبالتالي تعد العجينة بالحليب من أفضل المعجنات، تابع معنا قراءة ما يلي عبر موقعنا.

طريقة عمل عجينة الحليب بخطوات بسيطة

طريقة عمل عجينة الحليب من أسهل الطرق والتي لا تأخذ أي وقت إلا لدقائق معدودة فقط وتعتبر عجينة الحليب من أشهى المخبوزات لما لها من طعم ومذاق مختلف حيث يوجد بها العديد من الفوائد كالفيتامينات وذلك بسبب اللبن والبيض والسكر.

كوبان من الحليب السائل.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من الخميرة فورية.

كوب من زيت الطعام.

ثلاث أكواب من الدقيق.

يتم وضع الدقيق في وعاء وخلطه مع السكر والحليب والخميرة ويتم تقليبهم جيدا.

ثم نترك العجينة مغطاه في مكان دافئ لمدة عشر دقائق حتى تختمر.

وبعدها يتم ضرب البيض في الخلاط.

ووضع البيض على العجينة وتقليبهم جيدا حتى يتجانسوا.

المكوناتطريقة التحضيرسر نجاح طريقة عمل عجينة الحليب

طريقة عمل عجينة الحليب السر في نجاحها هو سهولة عملها وتلقى العديد من الإعجاب لدى العديد من الأفراد وخاصة الأطفال لما لها من مذاق مختلف ويعتبر المكون الرئيسي لها هو الحليب السائل حيث يعطيها طعم دسم ويجعل العجينة هشة و طرية وسهولة تقليبها ويتم تشكيل العجينة حسب الرغبة وذلك بسبب قوام العجينة وحيث أن هذه العجينة غير مكلفة ومكوناتها موجوده في كل منزل ويمكن الاحتفاظ بالعجينة في الثلاجة لمدة طويلة دون أية مشكلة واستخدامها في أي وقت وحيث يمكن استخدامها في عمل البيتزا أو الباتيه وغيره ويتم تشكيله حسب الرغبة وكما يتم وضع المكونات التي تم عرضها لتكوين العجينة وبعدها يتم تشكيل العجينة ولكى يتم نجاح عجينة الحليب لأبد من تدفئة الحليب جيدا وبالتالي عجينة الحليب ضمن المعجنات التي يمكن أن تشكل وإضافة أي شيء بداخلها.