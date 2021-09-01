طريقة برجر الفراخ اعميله في البيت بسهولة أوفر بكتير من المحلات وبطريقة مضمونة جدًا، يعتبر برجر الدجاج وجميع أنواع البرجر من أنواع الأكلات اللذيذة المحببة لدى الصغار والكبار لما لها من طعم مميز وجميل ويعتبر برجر الفراخ البيتى من أنواع البرجر سهلة التحضير في البيت دون تعب أو إرهاق على ست البيت ونحن في هذا المقال نقدم لست البيت طريقة عمل برجر الفراخ في البيت بطريقة سهلة وبسيطة وسوف يكون موفر جدًا لربة المنزل من حيث المكونات والمقادير والأموال أيضًا فضلاً عن ذلك أن ربة المنزل تكون على دراية كاملة بكل المكونات المستخدمة والآمنة جدًا على الأطفال بدون أي مواد حافظة أو ألوان صناعية. طريقة برجر الفراخ المكونات نصف كيلو جرام من صدور الفراخ.

حبة كبيرة من البصل.

ملح وفلفل أسود وكمون ناعم وكزبرة ناعمة.

فصين من الثوم. طريقة عمل برجر الدجاج نحضر المفرمة الخاصة باللحم ونثبت القرض ذو الثقوب الضيقة في المفرمة ونضع طبق تحت قرص المفرمة. ثم نقوم بفرم الثوم والبصل ووضعهما في المفرمة مع الملح والفلفل الأسود والكمون والكزبرة. نقوم بوضع صدور الفراخ في المفرمة ونقوم بفرمها. ثم نضيف مفروم البصل مع الثوم والكزبرة والكمون والملح والفلفل الأسود إلى الدجاج المفروم ونضغط عليها بأصابع اليد حتى تختلط المكونات تماما. بعد ذلك نقوم بتشكيل الخليط إلى أربع أقراص من البرجر على شكل دوائر متوسطة الحجم. نقوم بوضع الأقراص في طبق من الفوم ونضعه في الثلاجة لمدة ساعة واحدة. ثم نقوم بتسخين الشواية الكهربية أو شواية الفحم حسب الرغبة والطلب. نقوم بوضع قطع البرجر على الشواية لمدة 5 دقائق مع التقليب على الوجهين باستخدام ملعقة بلاستيكية أو شوكة. بع ذلك نترك البرجر على الشواية حتى يتحول إلى اللون الذهبي ويتم النضج. نقوم بإحضار الخبز الكيزر الخاص لعمل سندوتش البرجر ونفتحه باستخدام سكينة منشارية. يمكن وضع الخبز على الشواية لتتم عملية التحميص للخبز أو حسب الرغبة والطلب وأكله دون تحميص. ثم نضع الخس والمخلل وشرائح الطماطم ونرصها ثم نضع عليها قرص البرجر ثم نضع فوق قرص البرجر خس وشرائح طماطم ومخلل ومايونيز وكاتشب. بعد ذلك نقوم بتقديمها في أطباق مع القليل من الشيبسى أو بعض المخللات الإضافية مع القليل من سلطة الطحينة وبالهنا والشفا. تلك أسهل طريقة عمل برجر الفراخ البيتي في المنزل بسهولة زي المحلات. طريقة برجر الفراخ المكوناتطريقة عمل برجر الدجاج الوسوم

طريقة برجر الفراخ اعميله في البيت بسهولة أوفر بكتير من المحلات وبطريقة مضمونة جدًا، يعتبر برجر الدجاج وجميع أنواع البرجر من أنواع الأكلات اللذيذة المحببة لدى الصغار والكبار لما لها من طعم مميز وجميل ويعتبر برجر الفراخ البيتى من أنواع البرجر سهلة التحضير في البيت دون تعب أو إرهاق على ست البيت ونحن في هذا المقال نقدم لست البيت طريقة عمل برجر الفراخ في البيت بطريقة سهلة وبسيطة وسوف يكون موفر جدًا لربة المنزل من حيث المكونات والمقادير والأموال أيضًا فضلاً عن ذلك أن ربة المنزل تكون على دراية كاملة بكل المكونات المستخدمة والآمنة جدًا على الأطفال بدون أي مواد حافظة أو ألوان صناعية. طريقة برجر الفراخ المكونات نصف كيلو جرام من صدور الفراخ.

حبة كبيرة من البصل.

ملح وفلفل أسود وكمون ناعم وكزبرة ناعمة.

فصين من الثوم. طريقة عمل برجر الدجاج نحضر المفرمة الخاصة باللحم ونثبت القرض ذو الثقوب الضيقة في المفرمة ونضع طبق تحت قرص المفرمة. ثم نقوم بفرم الثوم والبصل ووضعهما في المفرمة مع الملح والفلفل الأسود والكمون والكزبرة. نقوم بوضع صدور الفراخ في المفرمة ونقوم بفرمها. ثم نضيف مفروم البصل مع الثوم والكزبرة والكمون والملح والفلفل الأسود إلى الدجاج المفروم ونضغط عليها بأصابع اليد حتى تختلط المكونات تماما. بعد ذلك نقوم بتشكيل الخليط إلى أربع أقراص من البرجر على شكل دوائر متوسطة الحجم. نقوم بوضع الأقراص في طبق من الفوم ونضعه في الثلاجة لمدة ساعة واحدة. ثم نقوم بتسخين الشواية الكهربية أو شواية الفحم حسب الرغبة والطلب. نقوم بوضع قطع البرجر على الشواية لمدة 5 دقائق مع التقليب على الوجهين باستخدام ملعقة بلاستيكية أو شوكة. بع ذلك نترك البرجر على الشواية حتى يتحول إلى اللون الذهبي ويتم النضج. نقوم بإحضار الخبز الكيزر الخاص لعمل سندوتش البرجر ونفتحه باستخدام سكينة منشارية. يمكن وضع الخبز على الشواية لتتم عملية التحميص للخبز أو حسب الرغبة والطلب وأكله دون تحميص. ثم نضع الخس والمخلل وشرائح الطماطم ونرصها ثم نضع عليها قرص البرجر ثم نضع فوق قرص البرجر خس وشرائح طماطم ومخلل ومايونيز وكاتشب. بعد ذلك نقوم بتقديمها في أطباق مع القليل من الشيبسى أو بعض المخللات الإضافية مع القليل من سلطة الطحينة وبالهنا والشفا. تلك أسهل طريقة عمل برجر الفراخ البيتي في المنزل بسهولة زي المحلات. طريقة برجر الفراخ المكوناتطريقة عمل برجر الدجاج

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