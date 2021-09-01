أقوي وصفة تبيض لليدين والقدمين بمكونات منزلية والنتيجة سحرية

وصفة طبيعية لتبيض اليدين والقدمين حيث تبحث العديد من النساء عن وصفات طبيعية لتبيض اليدين والقدمين بمكونات منزلية، للتخلص من الاسمرار الموجود بهما، وبعيد عن المنتجات والكريمات التي تحتوي على مواد كيميائية ضارة بالبشرة، ونظراً لأن العديد من النساء يتعرضون خلال فترة الصيف إلى أشعة الشمس الضارة، وذلك يؤدي إلى تغيير لون بشرتهم سواء كان ذلك في القدمين أو اليدين، مما يجعل ذلك المرأة تشعر بالحرج أمام أصدقائها وزملائها ولكي نقوم بعلاج هذه المشكلة سوف نقوم بتقديم وصفة تبيض خلال هذا المقال تابعونا.

وصفة طبيعية لتبيض اليدين والقدمين

سوف نتطرق إلى التعرف على وصفات تعمل على تبيض اليدين والقدمين بمكونات منزلية، وحتى يكونوا ذات منظر جذاب ورائع ويعطيك المزيد من الشعور بالثقة والراحة، يمكنك أن تتعرف على ذلك من خلال السطور القادمة.

وصفة الحليب الخام

حيث أنه من المعروف أن الحليب يعتبر من ضمن أقدم العلاجات الطبيعية التي تكون فعالة للغاية للأيدي الداكنة، وذلك نظراً لأنه يوجد به نسبة كبيرة من حمض اللاكتيك، ويعمل هذا الحمض على تفتيح البشرة وكذلك تقشير خلايا الجلد الميت، وتظهر النتيجة عندما تستعمليه بشكل يومي عن طريق تدليك اليدين وتركه على الجلد حوالي 20 دقيقة على الأقل، ومن ثم تقومي بشطفها بالماء الفاتر.

قشر البرتقال لتفتيح اليدين والقدمين

يحتوي قشر البرتقال على فيتامين سي والذي يعمل على رفع مستوي الجلوتاثيون في كرات الدم الحمراء، لذلك يقوم بتفتيح البشرة الداكنة، لذلك ينصح باستخدامه من خلال أن نقوم بتجفيف قشر البرتقال في الشمس ومن ثم بعد ذلك نقوم بفرمه، ونضيف إليه القليل من مسحوق قشر البرتقال مع الحليب والماء، ونفرك به الجلد الداكن، ونتركها على الجلد لمدة حوالي 20 دقيقة وبعد ذلك نغسله بالماء.

الطماطم لتفتيح اليدين والقدمين

من الجدير بالذكر أن الطماطم تحتوي على كافة خصائص التبيض، وتعمل على تفتيح البشرة، ويمكننا أن نقوم باستخدامها عن طريق أن نقوم بعصر الطماطم ومن ثم تفرك اليدين والقدمين باللب، ونتركها إلى أن يجفان تماماً وبعد ذلك نقوم بشطفها بالماء الفاتر.

تستخدم من خلال مزج ملعقة من الحليب مع ملعقة من النشا ويتم وضعهما على اليدين والقدمين لمدة نصف ساعة، بعد ذلك يتم فركهما ثم غسلهما بالماء الفاتر.

وصفة النشا والحليب