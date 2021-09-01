طريقة عمل القرنبيط باللحمة المفرومة بطريقة جميلة وخطوات أجمل منها تعجبكم

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طريقة عمل القرنبيط باللحمة المفرومة ذات الرائحة الفواحة اللذيذة، يعد من أشهى الأكلات وأبسطها التي يتم تناولها في أي وقت ممكن، حيث يتم تحضيرها بدون تعب وفي مدة قصيرة لا تستغرق من وقت حضراتكم الكثير، ومن المعروف يتم عمل القرنبيط بعدة أنواع مختلفة حيث يمكن سلقه وقليه في الزيت أو القيام بعمله في الفرن أو حشوه باللحمة المفرومة أو يمكن تخليله وفي جميع الحالات يتميز بالمذاق الرائع، وأكلتنا اليوم سوف يعجب بها الكثير من الناس ولا يتوقفون عن القيام بتحضيرها، وفي هذه المقالة سوف نتعرف على مكونات عمل القرنبيط باللحمة المفرومة وطريقة إعداده بكل بساطة.مكونات عمل القرنبيط باللحمة المفرومة
يتكون القرنبيط باللحمة المفرومة من مجموعة من المكونات البسيطة هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:
- نصف كيلو من اللحمة المفرومة.
- ٤ ملاعق كبيرة من صلصة الطماطم.
- قرنبيطة كاملة.
- ملعقة كبيرة من الريحان المطحون.
- حبة واحدة مفرومة من البصل.
- فلفل أسود حسب الرغبة.
- ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.
- رشة من الكمون.
- ملعقة صغيرة من الزعتر.
- مرقة دجاج حسب الحاجة.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- جبنة موتزاريلا مبشورة للوجه.
مكونات الصوص الأبيض
- ٣ ملاعق كبيرة من الدقيق.
- ملعقة كبيرة من البصل البودر.
- لتر من اللبن الخالي من الدسم.
- رشة من الملح.
- رشة من الفلفل الأسود.
تعتبر طريقة تحضير أكلة القرنبيط من أكثر الطرق المسلية التي لا يوجد بها تعب ولا معاناة سوف نتعرف عليها اليوم بالتفصيل وهي كالتالي:
- نحضر إناء ونضع به اللحمة المفرومة وصلصة الطماطم والثوم والبصل والزعتر والريحان المطحون والفلفل الأسود والملح والكمون.
- نخلط هذه المكونات مع بعض حتى تتجانس، ثم نقوم بحشو القرنبيطة بهذه الحشوة.
- نضع القرنبيط في الصينية ثم ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية ونتركها حتى تستوي.
- نقوم بتحضير الصوص الأبيض بوضع البصل البودر والدقيق واللبن والملح والفلفل الأسود على النار ونقلبهم مع بعض جيداً حتى نحصل على القوام المناسب.
- نضيف الصوص على الصينية ثم نضع عليها الجبنة الموتزاريلا المبشورة وندخلها الفرن مرة أخرى حتى تذوب الجبنة.
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طريقة عمل القرنبيط باللحمة المفرومة ذات الرائحة الفواحة اللذيذة، يعد من أشهى الأكلات وأبسطها التي يتم تناولها في أي وقت ممكن، حيث يتم تحضيرها بدون تعب وفي مدة قصيرة لا تستغرق من وقت حضراتكم الكثير، ومن المعروف يتم عمل القرنبيط بعدة أنواع مختلفة حيث يمكن سلقه وقليه في الزيت أو القيام بعمله في الفرن أو حشوه باللحمة المفرومة أو يمكن تخليله وفي جميع الحالات يتميز بالمذاق الرائع، وأكلتنا اليوم سوف يعجب بها الكثير من الناس ولا يتوقفون عن القيام بتحضيرها، وفي هذه المقالة سوف نتعرف على مكونات عمل القرنبيط باللحمة المفرومة وطريقة إعداده بكل بساطة.مكونات عمل القرنبيط باللحمة المفرومة
يتكون القرنبيط باللحمة المفرومة من مجموعة من المكونات البسيطة هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:
- نصف كيلو من اللحمة المفرومة.
- ٤ ملاعق كبيرة من صلصة الطماطم.
- قرنبيطة كاملة.
- ملعقة كبيرة من الريحان المطحون.
- حبة واحدة مفرومة من البصل.
- فلفل أسود حسب الرغبة.
- ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.
- رشة من الكمون.
- ملعقة صغيرة من الزعتر.
- مرقة دجاج حسب الحاجة.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- جبنة موتزاريلا مبشورة للوجه.
مكونات الصوص الأبيض
- ٣ ملاعق كبيرة من الدقيق.
- ملعقة كبيرة من البصل البودر.
- لتر من اللبن الخالي من الدسم.
- رشة من الملح.
- رشة من الفلفل الأسود.
تعتبر طريقة تحضير أكلة القرنبيط من أكثر الطرق المسلية التي لا يوجد بها تعب ولا معاناة سوف نتعرف عليها اليوم بالتفصيل وهي كالتالي:
- نحضر إناء ونضع به اللحمة المفرومة وصلصة الطماطم والثوم والبصل والزعتر والريحان المطحون والفلفل الأسود والملح والكمون.
- نخلط هذه المكونات مع بعض حتى تتجانس، ثم نقوم بحشو القرنبيطة بهذه الحشوة.
- نضع القرنبيط في الصينية ثم ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية ونتركها حتى تستوي.
- نقوم بتحضير الصوص الأبيض بوضع البصل البودر والدقيق واللبن والملح والفلفل الأسود على النار ونقلبهم مع بعض جيداً حتى نحصل على القوام المناسب.
- نضيف الصوص على الصينية ثم نضع عليها الجبنة الموتزاريلا المبشورة وندخلها الفرن مرة أخرى حتى تذوب الجبنة.
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