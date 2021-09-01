مشروبات الديتوكس طريقة تحضيرها لحرق الدهون والتخلص من السموم في الجسم

مشروبات الديتوكس من أفضل الحلول لتخليص الجسم من السموم، وكذلك تخسيس الجسم، ولا يقتصر الأمر على صحة الجسم فقط بل تنعكس فوائده على البشرة أيضًا، فنجدها مشرقة وأكثر نضارة، فالديتوكس هو عبارة عن مجموعة من الخضراوات والفواكه المنقوعة في الماء لمدة طويلة، ومن ثم يُمكن شرب ماء الديتوكس، ويتميز بتنوع وصفاته حيث يُمكن تحضيره بإستخدام مكونات عديدة، ونقدم لكم أكثر وصفات الديتوكس إفادة للجسم.

فوائد مشروبات الديتوكس

تتميز مشروبات الديتوكس بغناها بالفيتامينات والمعادن المفيدة للجسم، وأولى الفوائد التي يُمكن الحصول عليها من مشروبات الديتوكس هى مساعدة الجسم على التخلص من السموم، كذلك تُساعد على تخسيس وزن الجسم، فتناول ماء الديتوكس إلى جانب فوائده للجسم، فإنه يُساعد على الشعور بالشبع، لذا ينتج عنه تناول كميات أقل من الأطعمة، مما يسهم في إنقاص وزن الجسم، ويفيد الديتوكس البشرة في تزويدها بنسبة كافية من المياه، مما يقي من ظهورها شاحبة أو جافة، ونظرًا لإحتوائه على الفيتامينات والمعادن فإنه يُساهم في تقوية جهاز المناعة، مما يقي الجسم من الأمراض المختلفة.

ديتوكس الخيار والزنجبيل لحرق دهون البطن

يشتهر الزنجبيل بقدرته على تخسيس وزن الجسم، حيث يعمل على حرق الدهون المتراكمة في الجسم، وبالتالي فإنه يُساعد في إذابة دهون البطن بكفاءة، وعند إضافة الليمون والخيار إليه مع النعناع الذي يُكسب المشروب مذاق رائع ومنعش، سيكون الديتوكس ملىء بالفوائد، وإليكم الطريقة بالتفصيل:

تُقطع حبة واحدة من كلًا من الخيار والليمون إلى شرائح، ومن ثم نضعها في زجاجة نظيفة.

يُضاف إلى الزجاجة ملعقة كبيرة من الزنجبيل المطحون وكمية من أوراق النعناع الطازجة حسب الرغبة، وأخيرًا يُضاف 2 لتر من الماء.

يُقلب مشروب الديتوكس جيدًا، وتوضع الزجاجة في الثلاجة لمدة يوم كامل، بحيث تبقى مكونات الديتوكس منقوعة في الماء لفترة طويلة، مما يجعل الماء مشبعة بكافة الفوائد الموجودة في المكونات، ويُصفى الخليط قبل تناوله.

مشروب الديتوكس

يُعد ديتوكس الكيوي والفراولة من مشروبات الديتوكس الذي يُنصح بتجربتها، حيث يتميز بإحتوائه على الفواكه المحببة لدى الجميع، لذا يكون مذاق ماء الديتوكس لذيذ للغاية وفي نفس الوقت غني بالفوائد.

طريقة تحضير مشروب الديتوكس

تُقشر ثمرة كيوي وتقطع إلى شرائح رقيقة، وتوضع مع لتر من الماء.

يُضاف إلى ماء الديتوكس قطع من البطيخ المقشر ومقطع إلى مكعبات، مع كمية من الفراولة المقطعة.

يُضاف في النهاية بضعة ورقات من النعناع الطازج، ويُقلب المشروب جيدًا، ونتركه في الثلاجة لمدة 24 ساعة.

يتم تصفية الديتوكس بعد المدة المحددة ومن ثم البدء في احتسائه.

بعد أن قدمنا لكم فوائد مشروبات الديتوكس مع طرق تفصيلية لكيفية تحضير ماء الديتوكس بأكثر من وصفة، يجب مراعاة عدم المبالغة في شرب ماء الديتوكس، وأيضًا إعداده بوصفات عديدة لضمان حصول الجسم على أكبر نسبة من الفوائد.