تكثيف الشعر وتطويله بسرعة هائلة في أسبوع بدون أدوية ليصبح مثل ذيل الحصان

تكثيف الشعر وتطويله بسرعة هائلة هو حلم كل فتاة حيث يعد الشعر من أبرز علامات الرجال عند النساء، لذلك تبحث الكثير من الفتيات في الوقت الحالي عن أفضل طريقة لتطويل الشعر وتكثيفه، حيث أنه يوجد عشرات الطرق في الوقت الحالي سواء كانت وصفات طبيعية أو كيميائية، ولكن أكثر الفتيات في الوقت الحالي يفضلن الوصفات الطبيعية على الشعر لخطورة وضع أي مواد كيميائية من الممكن أن تضر بالشعر وتهلكه، خاصةً أنه في الوقت الحالي انتشرت العديد من الوصفات العلاجية الكيميائية التي تضر بالشعر.

من الصعب أن يتم تغيير أي نوع شعر ونعومته ولكن من الممكن أن يتم استخدام الوصفات الطبيعية والكيميائية التي تؤثر على كثافة وطول الشعر، لا سيما يمكن تكثيف الشعر بسرعة هائلة في أسبوع وعلاج جميع مشكلات الشعر سواء كانت هيشان أو تقصف أو تساقط الشعر، حيث أنه مع التقدم في العمر يتأثر الشعر بكل العوامل التي تكون سبب في تساقطه وتغيير نوع الشعر.

تطويل الشعر وتكثيفه في أسبوع

يوجد عدد كبير من الطرق التي من خلالها يتم الحصول على شعر صحي وكثيف ولامع، ولكن الطرق والوصفات الطبيعية هي المضمونة فقط لذلك ينصح باستخدامها، ومن أمثلة ذلك ما يلي:

وصفة البيض

حيث يعتبر البيض من أكثر المواد الغذائية التي يتم استخدامها على الشعر مباشرةً وتقوم على تطويل الشعر بسرعة هائلة في أسبوع، ويتم ذلك من خلال استخدام بيضة أو اثنان حسب كثافة الشعر ووضعها على فروة الرأس بشكل مباشر، ثم يترك البيض لمدة نصف ساعة ويتم غسله بالماء جيداً بعد ذلك، ويجب أن يتم استخدام الشامبو المناسب على الشعر لتنظيف فروة الرأس بشكل كامل، من الممكن أن يتم تكرار هذه الوصفة مرتان أو ثلاثة أسبوعياً حتى يتم الحصول على النتيجة المطلوبة.

وصفة زيت الزيتون

لن تسألي لماذا لا يطول شعري بعد هذه الوصفة، فمن أكثر المواد الطبيعية التي تحتوي على مواد وفيتامينات تساعد في إعادة حيوية الشعر وعلاجه هو زيت الزيتون. لذلك ينصح باستخدامه بشكل مباشر على فروة الرأس، حيث يتم تسخينه في البداية للوصول إلى درجة حرارة الجسم ثم يتم وضعه على فروة الرأس مع التدليك بحركات خفيفة، مع تكرار هذه الوصفة مرة واحدة أسبوعياً حتى يتم تكثيف الشعر وتطويله بسرعة.