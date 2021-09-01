طريقة عمل الكوردن بلو الذهبي المقرمش في المنزل بطريقة بسيطة

طريقة عمل الكوردن بلو الطريقة المميزة في إعداد وتجهيز صدور الدجاج بالخلطة السرية مع طريقة لف الكوردون بلو الشهيرة، وهي من الوجبات المفضلة للكثير من الناس وخاصة أن هذه الوجبة يتم إعدادها بالكثير من الحشوات المختلفة، وذلك وفقا لاختلاف الطريقة التي يتم إعدادها بها، وتبحث الكثير من السيدات عن الطريقة التي يمكنهم من خلالها إعداد هذه الوجبة المميزة في المنزل.طريقة عمل الكوردن بلو
طريقة عمل الكوردن بلو حتى تتمكنين عزيزتي من إعدادها سوف تحتاجين إلى العديد من المكونات وتتمثل هذه المكونات في:-
- 4 شرائح من الجبنة الشيدر.
- كوب من البقسماط.
- 4 صدور دجاج.
- ملعقة من الثوم والزعتر الناشف.
- خضار سوتيه.
- رشة ملح.
- بيضتان.
- كمية من الزيت.
- رشة فلفل أسود.
- ملعقة صغيرة سكر.
- وملعقة بصل بودر.
- ملعقة بهار دجاج.
- وملعقة كاري.
- ملعقة بابريكا.
- ملعقتان لبن بودر.
- نصف كوب من النشا.
- في البداية قومي بتقطيع صدور الدجاج إلى مجموعة من الشرائح، وقومي بغسلها بالخل الأبيض.
- وفي إناء عميق نقوم بوضع السكر والملح مع الفلفل والبصل والثوم ونضع بهارات الدجاج والكاري والبابريكا، ونقوم بتقليبهم جيدا ثم نضع بهم صدور الدجاج.
- ومن ثم يتم تغليف الوعاء بالبلاستيك ونضعه في الثلاجة لعدد كبير من الساعات.
- وبعد ذلك نقوم بفرد كيس من النايلون ونخرج الشرائح من الثلاجة ونقوم بوضعها على الكيس.
- ونبدأ في الطرق عليها حتى تصبح رقيقة وتأخذ الشكل الدائري.
- ثم نقوم بوضع الحشو داخل شريحة الدجاج من الجبن الشيدر والجين الرومي.
- وبعدها نقوم بلف صدور الدجاج على هيئة رول على نفسها.
- وفي إناء أخر نقوم بتجهيز خليط من البيض والفلفل والملح، وفي إناء أخر نقوم بخلط البقسماط مع النشا والحليب البودر والملح والفلفل الأسود.
- ثم قومي بوضع رول الدجاج في طبق البيض ومن ثم في طبق البقسماط.
- من ثم يتم وضح الشرائح مرة أخرى لمدة ساعة.
- الآن قومي بوضع مقلاة على النار وسخني الزيت.
- قومي بقلي قطع الدجاج حتى يصبح لونها ذهبيا.
- بذلك نكون تعرفنا سويا على طريقة عمل الكوردن بلو في المنزل.
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طريقة عمل الكوردن بلو الطريقة المميزة في إعداد وتجهيز صدور الدجاج بالخلطة السرية مع طريقة لف الكوردون بلو الشهيرة، وهي من الوجبات المفضلة للكثير من الناس وخاصة أن هذه الوجبة يتم إعدادها بالكثير من الحشوات المختلفة، وذلك وفقا لاختلاف الطريقة التي يتم إعدادها بها، وتبحث الكثير من السيدات عن الطريقة التي يمكنهم من خلالها إعداد هذه الوجبة المميزة في المنزل.طريقة عمل الكوردن بلو
طريقة عمل الكوردن بلو حتى تتمكنين عزيزتي من إعدادها سوف تحتاجين إلى العديد من المكونات وتتمثل هذه المكونات في:-
- 4 شرائح من الجبنة الشيدر.
- كوب من البقسماط.
- 4 صدور دجاج.
- ملعقة من الثوم والزعتر الناشف.
- خضار سوتيه.
- رشة ملح.
- بيضتان.
- كمية من الزيت.
- رشة فلفل أسود.
- ملعقة صغيرة سكر.
- وملعقة بصل بودر.
- ملعقة بهار دجاج.
- وملعقة كاري.
- ملعقة بابريكا.
- ملعقتان لبن بودر.
- نصف كوب من النشا.
- في البداية قومي بتقطيع صدور الدجاج إلى مجموعة من الشرائح، وقومي بغسلها بالخل الأبيض.
- وفي إناء عميق نقوم بوضع السكر والملح مع الفلفل والبصل والثوم ونضع بهارات الدجاج والكاري والبابريكا، ونقوم بتقليبهم جيدا ثم نضع بهم صدور الدجاج.
- ومن ثم يتم تغليف الوعاء بالبلاستيك ونضعه في الثلاجة لعدد كبير من الساعات.
- وبعد ذلك نقوم بفرد كيس من النايلون ونخرج الشرائح من الثلاجة ونقوم بوضعها على الكيس.
- ونبدأ في الطرق عليها حتى تصبح رقيقة وتأخذ الشكل الدائري.
- ثم نقوم بوضع الحشو داخل شريحة الدجاج من الجبن الشيدر والجين الرومي.
- وبعدها نقوم بلف صدور الدجاج على هيئة رول على نفسها.
- وفي إناء أخر نقوم بتجهيز خليط من البيض والفلفل والملح، وفي إناء أخر نقوم بخلط البقسماط مع النشا والحليب البودر والملح والفلفل الأسود.
- ثم قومي بوضع رول الدجاج في طبق البيض ومن ثم في طبق البقسماط.
- من ثم يتم وضح الشرائح مرة أخرى لمدة ساعة.
- الآن قومي بوضع مقلاة على النار وسخني الزيت.
- قومي بقلي قطع الدجاج حتى يصبح لونها ذهبيا.
- بذلك نكون تعرفنا سويا على طريقة عمل الكوردن بلو في المنزل.
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