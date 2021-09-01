بملعقة خميرة اعملي اقوي كيراتين طبيعي لفرد الشعر الخشن وتنعيمه من أول استعمال

بملعقة خميرة اعملي اقوي كيراتين طبيعي، الشعر من أكثر الأمور التي تهتم به الفتيات والسيدات، فيبحثوا عن الوصفات الطبيعية التي تساعد في فرد الشعر وتنعيمه، تعتبر الخميرة مفيدة جداً للشعر لأنها تحتوي على تركيبة غنية بالفيتامينات والاحماض والمعادن، فهي تستخدم لعلاج البشرة والجلد والشعر، فسوف نوضح لكم أفضل الطرق التي تستخدم فيها الخميرة لعلاج مشاكل الشعر والحصول على شعر ناعم ومييز.

بملعقة خميرة اعملي اقوي كيراتين طبيعي لفرد الشعر الخشن وتنعيمه

المكونات

ملعقتين من الخميرة.

كمية مناسبة من الحليب الساخن.

ملعقتين من العسل.

طريقة التحضير

قومي بخلط المكونات جيداً مع بعضهم البعض، ثم قومي بتطبيق الخليط على شعرك، وتوزيع علي الشعر من الجذور وحتى الأطراف، وقومي بتدليك فروة الرأس، اتركي الخليط على شعرك لمدة 20دقيقة، ثم قومي بغسل الشعر جيداً بالماء، ستندهش من النتيجة لأن الخميرة تساعد في فرد الشعر.

بملعقة خميرة اعملي اقوي كيراتين طبيعي لفرد الشعر الخشن بالمنزل

علاج الشعر التالف

المكونات

ملعقة كبيرة من الخميرة.

ملعقة صغيرة من السكر.

وكمية قليلة من الماء.

طريقه التحضير

قومي بخلط المكونات جيداً، اتركي الخميرة حتي تخمر، قومي بتوزيع الخليط على الشعر مع التدليك، ثم قومي بغسل الشعر جيداً بالماء والشامبو الطبي المناسب لنوعية شعرك.

وصفات منزلية للشعر باستخدام الخميرة

وصفة الخميرة وزيت الزيتون

المكونات

5 ملاعق من الخميرة.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

كمية مناسبة من الماء.

طريقه التحضير

قومي بإحضار وعاء ووضع 5 ملاعق من الخميرة، ثم أضيفي ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، وكمية مناسبة من الماء وقومي بخلط المكونات، حتي تحصلي على كريم متماسك القوام، ثم قومي بتوزيع الخليط على الشعر الجاف وتغطيتة بغلاف من البلاستيك، واتركية لمدة 10دقائق ثم قومي بغسل الشعر جيداً بالماء، وستحصلين على شعر ناعم.

قناع العسل والخميرة للشعر

المكونات

ملعقة كبيرة من الحليب الدافئ .

نصف ملعقه من الخميرة الفورية.

نصف ملعقه من العسل.

بيضة.

طريقة التحضير

نقوم بإحضار وعاء ووضع ملعقة من الحليب الدافئ، ثم نقوم بإضافة نصف ملعقة من الخميرة والعسل، ونترك الخليط لمدة ثلث ساعة، ثم نقوم بإضافة بياض البيض وتمزج المكونات، نقوم بوضعها على الشعر، مع وضع قبعة الشعر من البلاستيك لمدة ساعة، ثم نقوم بغسل الشعر جيداً بالماء والشامبو.