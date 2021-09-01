بملعقة نشا اصنعي اقوي فاونديشن طبيعي خافي لعيوب البشرة يوحد لونها بدون أي مواد كيميائية

بملعقة نشا اصنعي اقوي فاونديشن طبيعي خافي لعيوب البشرة، الفاونديشن هو أهم مستحضرات التجميل الذي يعتمد عليها نجاح المكياج، وهذا لأن الفاونديشن يمنح البشرة مظهر شاباً وخالي من أي علامات أو مظاهر للتعب والإرهاق، بالإضافة لأنه يخفي جميع العيوب الموجودة في الوجه من هالات وحبوب وبقع، ولكن عندما في حالة الفاونديشن الداخل في تصنيعه بعضاَ من المواد الكيميائية، وهذا هو حال جميع أنواع الفاونديشن بلا استثناء فإنه يكون سبب قوي لتدمير البشرة وإرهاقها، لذلك من الأفضل استخدام إحدى الطرق التالية لعمل فاونديشن في المنزل من مكونات طبيعية بسيطة و مفيدة وغير ضارة بالصحة أبداً. بملعقة نشا اصنعي اقوي فاونديشن طبيعي خافي لعيوب البشرة بملعقة نشا اصنعي اقوي فاونديشن طبيعي خافي لعيوب البشرة المكونات ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام.

صغيرة من القرفة البودرة.

ملعقة صغيرة من جوزة الطيب البودرة.

ثلاث كبسولات من زيت فيتامين e.

ملعقة كبيرة من زيت الجوجوبا.

نصف كوب من النشا.

ملعقة صغيرة من أي كريم التهاب حفاضات الأطفال. طريقة التحضير نخلط جميع المواد الجافة سوياً.

نفرغ محتوى الكبسولات ونضيفه إلى الخليط السابق.

نضيف الزيت والكريم ونقلب جيداً حتى نحصل على خليط كريمي متجانس.

نقوم بتجربة الفاونديشن على البشرة للتأكد من ملائمته للونها.

يمكن تفتيح لون الفاونديشن أو جعله أغمق عن طريق التحكم في كمية النشا والقرفة والكاكاو المضاف.

نحتفظ بالفاونديشن في علبة نظيفة ومعقمة في الثلاجة ويمكن استخدامه لفترة تصل إلى ثلاثة أشهر. الطريقة الصحيحة لوضع الفاونديشن في البداية يجب القيام بغسل البشرة جيداً بغسول مناسب وبعد ذلك يتم ترطيبها.

نقوم بوضع البرايمر على الوجه بالكامل وننتظر حتى يجف تماماً.

يمكن تحضير برايمر طبيعي في المنزل وذلك عن طريق خلط ملعقة كبيرة من جل الصبار مع نصف كوب من ماء الورد.

يتم استخدام فرشاة مناسبة لتوزيع الفاونديشن على الوجه بالكامل مع التركيز على المنطقة المحيطة بالعين.

يتم توزيع الكونسيلر في أماكن الهالات ونترك الوجه حتى يجف قليلاً.

يتم إزالة اللمعة التي يتركها الفاونديشن على الوجه وخاصة في منطقة الأنف والجبهة والذقن باستخدام اللوس باودر.

يتم تحضير كريم باودر بكل سهولة في المنزل، وذلك عن طريق خلط ملعقة كبيرة من النشا مع نفس المقدار من الكاكاو الخام ونفس المقدار من بودرة التلك. الطريقة الصحيحة لوضع الفاونديشن الوسوم

بملعقة نشا اصنعي اقوي فاونديشن طبيعي خافي لعيوب البشرة، الفاونديشن هو أهم مستحضرات التجميل الذي يعتمد عليها نجاح المكياج، وهذا لأن الفاونديشن يمنح البشرة مظهر شاباً وخالي من أي علامات أو مظاهر للتعب والإرهاق، بالإضافة لأنه يخفي جميع العيوب الموجودة في الوجه من هالات وحبوب وبقع، ولكن عندما في حالة الفاونديشن الداخل في تصنيعه بعضاَ من المواد الكيميائية، وهذا هو حال جميع أنواع الفاونديشن بلا استثناء فإنه يكون سبب قوي لتدمير البشرة وإرهاقها، لذلك من الأفضل استخدام إحدى الطرق التالية لعمل فاونديشن في المنزل من مكونات طبيعية بسيطة و مفيدة وغير ضارة بالصحة أبداً. بملعقة نشا اصنعي اقوي فاونديشن طبيعي خافي لعيوب البشرة بملعقة نشا اصنعي اقوي فاونديشن طبيعي خافي لعيوب البشرة المكونات ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام.

صغيرة من القرفة البودرة.

ملعقة صغيرة من جوزة الطيب البودرة.

ثلاث كبسولات من زيت فيتامين e.

ملعقة كبيرة من زيت الجوجوبا.

نصف كوب من النشا.

ملعقة صغيرة من أي كريم التهاب حفاضات الأطفال. طريقة التحضير نخلط جميع المواد الجافة سوياً.

نفرغ محتوى الكبسولات ونضيفه إلى الخليط السابق.

نضيف الزيت والكريم ونقلب جيداً حتى نحصل على خليط كريمي متجانس.

نقوم بتجربة الفاونديشن على البشرة للتأكد من ملائمته للونها.

يمكن تفتيح لون الفاونديشن أو جعله أغمق عن طريق التحكم في كمية النشا والقرفة والكاكاو المضاف.

نحتفظ بالفاونديشن في علبة نظيفة ومعقمة في الثلاجة ويمكن استخدامه لفترة تصل إلى ثلاثة أشهر. الطريقة الصحيحة لوضع الفاونديشن في البداية يجب القيام بغسل البشرة جيداً بغسول مناسب وبعد ذلك يتم ترطيبها.

نقوم بوضع البرايمر على الوجه بالكامل وننتظر حتى يجف تماماً.

يمكن تحضير برايمر طبيعي في المنزل وذلك عن طريق خلط ملعقة كبيرة من جل الصبار مع نصف كوب من ماء الورد.

يتم استخدام فرشاة مناسبة لتوزيع الفاونديشن على الوجه بالكامل مع التركيز على المنطقة المحيطة بالعين.

يتم توزيع الكونسيلر في أماكن الهالات ونترك الوجه حتى يجف قليلاً.

يتم إزالة اللمعة التي يتركها الفاونديشن على الوجه وخاصة في منطقة الأنف والجبهة والذقن باستخدام اللوس باودر.

يتم تحضير كريم باودر بكل سهولة في المنزل، وذلك عن طريق خلط ملعقة كبيرة من النشا مع نفس المقدار من الكاكاو الخام ونفس المقدار من بودرة التلك. الطريقة الصحيحة لوضع الفاونديشن

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