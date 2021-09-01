شامبو الشعر العشبي المصنوع يدوياً لتطويل الشعر بسرعة ومنحه كثافة غير طبيعية، نقدم لكم اليوم طريقة رائعة لصنع شامبو طبيعي منزلي بهدف تسريع نمو الشعر وتكثيفه، حيث يمكنك من خلال الدوام على استعماله الحصول على شعر طويل لامع وصحي بمواد طبيعية وتكاليف بسيطة للغاية، كذلك يعمل هذا الشامبو أو الغسول بفاعلية على إيقاف تساقط الشعر ويساعده من خلال طبقة حماية ضد العوامل السلبية التي تضعف الشعر وتتلفه.

شامبو منزلي لتطويل الشعر وتكثيفه

لتحضير الوصفة نحتاج إلى الصابون الطبيعي، ويمكنكم إستعمال صابون زيت الزيتون أو صابون زيت الأركان، المهم أن يكون صابون طبيعي، نحتاج أيضاً إلى القرنفل فهو ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس مما يساعد على زيادة نمو الشعر. ونحتاج إلى البابونج فهو يعمل على إطالة الشعر في فترة زمنية قصيرة وكذلك يقوم بإكساب الشعر مظهراً براقاً ويعطيه شكلاً صحياً. كما نحتاج إلى بذور الكتان فهي تعزز نمو الشعر وتزيد من كثافته وتمنع تساقطه وتقوي بصيلاته. ونحتاج إلى زيت الزيتون البكر فهو يقوي ويعزز نمو الشعر. و نحتاج إلى خل التفاح الطبيعي فهو يحفز نمو الشعر ويقلل تساقطه، وأخيراً زيت الخزامى.

طريقة التحضير والاستخدام

نأخذ قطعة من الصابون الطبيعي ثم نقوم ببشرها باستعمال مبشرة لاستخراج مبشور الصابون الطبيعي، بعد ذلك يوضع المبشور في وعاء ويترك جانباً، ويتم تحضير إناء قابل للطهي ثم يضاف إليه ملعقة كبيرة من مطحون القرنفل، ملعقتين كبيرتين من البابونج وكوب من الماء، ثم يرفع الإناء على النار لمدة 15 دقيقة مع تغطية الإناء بغطاء، بعد غلى المكونات يصبح لون الماء غامق ثم نقوم بتصفيته للحصول على محلول، ثم يتم إضافة المحلول الساخن إلى مبشور الصابون الطبيعي ثم يتم خلط المكونات جيداً لتذويب الصابون.

وفي إناء يوضع ملعقتين كبيرتين من بذور الكتان وكوب من الماء ثم يرفع الإناء على الموقد لمدة 15 دقيقة مع الإستمرار في التقليب حتى نحصل على خليط لزج، ثم نستخدم قطعة شاش طبي لنصفي الخليط والحصول على جل بذور الكتان، ثم يتم إضافة جل بذور الكتان إلى خليط الصابون ويضاف ملعقتين من زيت الزيتون البكر ثم يتم الخلط بشكل جيد ثم نضيف ملعقتين من خل التفاح وبضع قطرات من زيت الخزامى ويتم المزج مرة أخرى جيداً، ثم نضع الخليط في الخلاط الكهربائي ليتم الخلط جيداً ثم نضع الخليط في زجاجة فارغة وبهذا نكون قد حصلنا على شامبو طبيعي منزلي. يغسل به الشعر أثناء الإستحمام ويستخدم مرتين إلى ثلاثة مرات في الأسبوع.