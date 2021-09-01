طرق تنحيف الخصر في اسبوع فقط دون أعراض جانبية جربيها ولن تصدقي النتيجة

قد تبحثين عن أفضل طرق تنحيف الخصر في أسبوع واحد، وخاصةً في موسم حفلات الزفاف والمناسبات الصيفية الممتعة، وترغبين بالظهور بأفضل شكل وجسم رشيق ومتناسق، أما عن نحت الخصر والتخلص من الكرش ودهون البطن والوسط بشكل عام، فهم من أصعب الخطوات لأنها تحتاج لنظام حياة ذو أبعاد مختلفة، فالحصول على نظام غذائي متوازن وخالي من السعرات الحرارية بالإضافة إلى النظام الرياضي، وأسلوب الحياة بشكل عام لابد أن يتوافق تمامًا في إتجاه واحد؛ لكي تتمكني من تحقيق النتيجة المطلوبة خلال 7 أيام فقط.

خطوات تنحيف الخصر في أسبوع

لكي تتمكني من الحصول على أفضل النتائج خلال أسبوع واحد فقط، لابد أن تعتمدي على الألياف والبروتينات والفيتامينات والماء للوصول إلى الشعور بالشبع، وفي التالي أهم نصائح النظام الغذائي المتوازن لتخسيس الخصر وحرق الدهون، ومن ثم اللجوء إلى ممارسة الرياضة والتي من شأنها زيادة معدل الحرق مما يعجّل من ظهور النتائج في أسرع وقت، بالإضافة إلى بعض المشروبات الحارقة للدهون وأنظمة الديتوكس للتخسيس وغيرها نتناولهم في التالي.

يجب أن تحتوي وجبة الإفطار على البروتين بدلًا من النشويات وذلك كل يوم مثلًا بياض البيض واللبن والزبادي مع التوت والخبز الأسمر.

منع استخدام الدهون والزيوت نهائيًا لمدة أسبوع وتجنبي المكسرات أيضا وتستبدل بزبدة الشيا والكتان لأنها تحتوي على نسبة دهون أقل ونسبة كبيرة من الألياف والبروتين من المكسرات.

زيادة كمية الألياف في الطعام تساعد على الشبع وهي قليلة السعرات الحرارية.

اكل الزبادي الخالي من الدسم يعمل على الحد من الانتفاخ وتراكم الدهون في البطن.

استخدام سكر الدايت بدل التحلية بالسكر العادي؛ لأنه خالي من السعرات الحرارية

وجبة عشاء خفيفة إذا كنت تريد تنحيف الخصر في أسبوع وخاصةً إذا كانت عبارة عن زبادي بالليمون.

استهلاك أكبر كمية من السلطة الخضراء التي تحتوي على جميع العناصر الغذائية المهمة للجسم وذلك على مدار اليوم لقلة السعرات الحرارية الموجودة بها.

تناول كوب زبادي قبل النوم بعصير الليمون والكمون يعمل على نحت منطقة الخصر وإذابة دهون الجسم.

التقليل التام من النشويات مثل الأرز والمكرونة لا تأكل أكثر من ثلاث ملاعق فقط في الأسبوع إذا ارت تنحيف الخصر في وقت أسرع

تقليل نسبة الملح في الطعام لأنه يعمل على احتباس السوائل وتراكم الدهون في الجسم وخصوصًا في منطقة الخصر والجوانب.

تناول ما لا يقل على 2 لتر ماء يوميًا لأهميته في خسارة وزن الجسم بالكامل.

التقليل من البهارات والتوابل الحارة للطعام لأنها تساعد على فتح الشهية.

تجنب جميع أنواع الوجبات الجاهزة لاحتوائها على نسبة عالية من الدهون الضارة والصوديوم الذي بدوره يعمل على احتباس السوائل في الجسم وتكون الدهون في منطقة البطن.

الاعتماد الكلي على الشوربات الحارقة في وجبة الغذاء مهم جدًا لإذابة دهون الجسم بالكامل وخصوصًا منطقة البطن.

شفط المعدة للحصول على نتيجة أسرع في تنحيف الخصر وذلك بالنوم على الظهر ونثني الركب وتقوم بشفط المعدة مع كتم النفس لمدة عشر ثواني ونكرر التمرين يوميًا والمداومة عليه للحصول على أفضل نتيجة.

لا تتناول المشروبات الغازية لاحتوائها على نسبة عالية من السكريات التي بدورها تعمل على زيادة الوزن وتراكم الدهون في منطقة الخصر.

ممنوع تناول العصائر والماء اثناء الطعام لعدم حدوث عثر الهضم وتكون الكرش.

الاعتماد على وجبات الطعام الصحية الخالية من الدهون للحصول على جسم رشيق ومتناسق وخصر نحيل في أسبوع.

نظام غذائي متوازن لتنحيف الخصر بسرعةحرق دهون الخصر بخطوات بسيطةتنحيف الخصر في اسبوع بتمارين نحت الخصر

المواظبة على التمارين الرياضية بشكل منتظم يساعد على حرق دهون الخصر في اسبوع مع اتباع نظام غذائي صحي ومن هذه الألعاب التالي.

الألعاب المائية والسباحة الأفضل لحرق الدهون

تساعد السباحة على تخلص الجسم من احتباس السوائل، وتعمل على تنشيط الدورة الدموية، وتقضي على الدهون ليس فقد في منطقة الخصر ولكن في جميع أجزاء الجسم.

ركوب الدراجات تساعد على نحت الخصر

تحريك الساقين باستمرار أثناء ركوب الدراجة يعمل على تنحيف الخصر والجوانب بشكل جيد وكل سهولة ويسر، كما أن القيام بتمارين تقوية عضلات الخصر او شد المعدة والبطن مثل الجلوس في وضع القرفصاء تساعد على حرق الدهون بشكل أسرع.

الجري او المشي السريع

إن ممارسة الجري بشكل منتظم او المشى السريع وسيلة آمنة وسهلة جدا لإذابة دهون الخصر وتنحيفه وذلك لمدة ساعة يوميًا.

تنحيف الخصر في اسبوع بطرق سهلة

هناك بعض الوسائل الأخرى التي من خلالها يمكن التحكم في وزن الجسم وتثبيته أو زيادة معدل حرق الدهون وخاصةً في منطقتي البطن والخصر، والتي تعاني من سمنتها العديد من النساء والفتيات حول العالم، ولكن من خلال الوسائل التالية بإمكانك تحفيز الطاقة ورفع مستوى التحدي بشكل أسرع.

استخدام كريمات لتنحيف الخصر

تدليك الجسم والخصر بالكريمات بشكل منتظم يعمل على اذابة الدهون وتنحيف الخصر في أسبوع، كما يساعد الجسم على إمتصاص الكريمات مجموعة من أدوات التدليك ونحت الجسم، المكونة بشكل يسهل من زيادة معدل الحرق والتخلص من الدهون في وقت قياسي.

الرقص الشرقي

يعتبر الرقص الشرقي من أفضل أنواع الرياضة التي تعمل على إذابة الدهون في الجسم كله وتنحيف الخصر في أسبوع وتعمل رياضة الرقص الشرقي أيضا على رشاقة الجسم واكتسابه قوام ممشوق، وممارسة نصف ساعة يوميًا بإمكانها تخليص الجسم من الدهون والوزن الزائد خلال اسبوع فقط.