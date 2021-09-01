الموبايلات سهلت علينا حاجات كتير وبتخلينا نوصل لتقريب اى حاجة بمنتهى السهولة,عشان كده بنحتاج الموبايل شغال وجاهز للاستخدام طول الوقت ,عشان كده هنقدملك 7 طرق تقدرى تشحنى بيهم موبايلك فى أسرع وقت

عايزة تشحني موبايلك في وقت أقل وتحافظي على الشحن وقت أطول؟.. اعرفي 7 طرق تقدرى تشحنى بيهم موبايلك فى أسرع وقت

استخدمى شاحن عادى مش وايرليس:

الشواحن الوايرليس تعتبر طريقة جديدة للشحن وبيبان انه احسن واسرع من الشواحن العاديى ولكن ده مش صحيح ,الشواحن الواير ليس بتاخد ضعف وقت الشحن اللى بتاخده الشواحن العادية وده عشان الشاحن السلك بيخلى الطاقة توصل مباشرة عن طريق الكابل اما باستخدام الشاحن الواير ليس الطاقة الكهربية بتفقد فى صورة حرارة وده ببيخلى الشاحن السلك افضل.

استخدمى شواحن سريعة:

بعض الموبايلات بتقبل الشحن بالشاحن السريع اللى بيوصل الموبايل لنسبة عالية من الشحن بسرعة ,اتاكدى ان موبايلك بيقبل الشواحن دى الاول قبل ما تشتريه.

شغلى power saving mode:

power saving mode بيقلل استهلاك البطارية على حاجات زى الاضاءة بتاعة الشاشة عن طريق انه بيقللها شوية وبالتالى طاقة الشحن هتبقى موجهة لاكتر للشحن بس ومش هتفقد فى وظائف تانية.

اقفلى التطبيقات اللى بتسحب شحن كتير:

بعض التطبيقات بتفضل شغالة فى الخلفية حتى لو وقفتى شغل عليها, عشان توقفيها روحى للاعدادات وشوفى ايه التطبيقات اللى بتستهلك شحن كتير ووقفيها.

نضفى سوكيت الشاحن :

التراب ممكن يتجمع فى سوكيت الشاحن وده مبيخليش الكابل يوصل طاقة بشكل سليم فلازم تنضفىه باستمرار باستخدام حاجة ناعمة متخدش السوكيت.

متخليش التليفون يسخن:

لو بتشحنى التليفون فى مكان حر او شمس ده هيخلى طاقة الشاحن تستهلك فى تبريد الموبايل وده هيخلى الشحن بطئ,فاشحنى التليفون بعيد عن الشمس فى أوضة متهوية أو جنب مروحة.

غيرى البطارية:

لو عملتى كل إللى فات ولسه الشحن بطئ فاتاكدى من ال battery health ولو قليلة فممكن تغيرى البطارية لان ده معناه ان عمر البطارية انتهى.

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