تسكين ألم الأسنان بطرق طبيعية وحلول مؤقتة لإحتواء التهاب الأسنان تجارب فعّالة

نحتاج إلى تسكين ألم الأسنان غالبًا أثناء الليل لكثرة المهام في النهار، فينسى الإنسان ألمه ولكن عندما يخلد المريض للنوم أثناء الليل يظهر الألم بكل قوة، أو في حالة العطلات الرسمية والتي يتعذر على المريض الخروج لزيارة الطبيب، فيبحث عن أي مسكنات للألم طبيعية في المنزل؛ لتسكين ألم الأسنان والتخلص من الفطريات باللثة المسببة للألم حتى الذهاب للطبيب نقدم بعض الوصفات الطبيعية لتسكين ألم موقتًا.

تسكين ألم الأسنان بطرق طبيعية كحل مؤقت

هناك بعض الحلول المؤقتة التي تعمل على تسكين ألم الأسنان وإضفاء الشعور بالراحة بشكل مؤقت إلى أن يتسنّى للمصاب الذهاب للطبيب واتباع العلاج الطبي.

المضمضة بالماء الدافئ والملح

تساعد المضمضة بالماء والملح في علاج جميع التهابات الفم واللثة والأسنان؛ لأن الماء المالح يعمل على قتل جميع أنواع البكتيريا الضارة، مما يسهم في التئام الجروح وشفاء التهابات اللثة.

رفع الرأس بالوسادة

يعمل ذلك على تخفيف حدة الألم أثناء النوم، كما يسهم في تجنب تجمع الدم في الرأس المسبب في زيادة الألم والاتهاب.

شاي النعناع

يحتوي شاي النعناع على مضاد للبكتيريا ومضادات الأكسدة مثل المينثون وهو مركب أساسي موجود في شاي النعناع يساعد في تخدير الأسنان الحساسة، مما يضفي الشعور بالسكينة بالنسبة للمصاب، وبالطبع ينبغي تناوله واستخدامه كمضمضة وغرغرة للفم دون إضافة أي مُحليات طبيعية أو صناعية.

كمادات الثلج

يُحضر كيس من الثلج ويلف بقطعة قماش ويوضع على مكان الألم من الوجه أو الفك، فيساعد ذلك على انقباض الأوعية الدموية، وذلك يساعد على اختفاء ألم والشعور بالاسترخاء واستعادة القدرة على النوم.

حبات القرنفل لتخفيف ألم الأسنان

يساعد القرنفل على تخفيف ألم الأسنان، وأيضًا لا يشعرك بالألم أثناء خلع الأسنان ويساعد على الشفاء بعد خلع بعد عملية اقتلاع الأسنان المصابة بالتسوس.

علاج الأسنان بالثوم

يعتبر الثوم أقوى مضاد حيوي فعّال؛ لقتل جميع أنواع البكتريا الموجودة في الفم، المسببة لألم الأسنان، وذلك بمضغ فص من الثوم ويبقى بجوار موضع الألم فترة إلى أن يشعرك بالراحة.

الابتعاد عن الأطعمة المؤلمة للأسنان

إن تناول المزيد من الأطعمة الباردة أو المثلجة او الصلبة يساعد على ظهور ألم الأسنان بقوة مجددًا، وزيادة احتمالية الإصابة بالتهابات ومضاعفاتها.

أسباب ألم الأسنان

هناك العديد من الأسباب والعوامل المؤدية لألم الأسنان، ومشكلات اللثة المسببة للورم والشعور بالألم الفتّاك، ناهيك عن الرائحة الغير محببة للفم، فإليكم أهم الأسباب.

تسوس الأسنان

إذا لم يعالج تسوس الأسنان في أسرع وقت يعمل على ظهور فراغات وتجاويف سيئة بالأسنان.

الجيوب الأنفية

تسبب الجيوب الأنفية ألم بالأسنان عند بعض الناس ويكون الألم أسوأ أثناء الليل.

تلف حشو الضروس والأسنان.

حدوث خراج بالأسنان.

اندفاع درس العقل إلى الأعلى.

حشر الطعام بالأسنان أو اللثة.

احتكاك الأسنان ببعضها ليلًا.

جميع أمراض اللثة.

اعتلال المفصل الصدغي.

أسباب أخرى لألم الأسنان