عمل برجر اللحم بربع كيلو بس هتعملي 2 كيلو من البرجر بدون فول صويا أو برغل

عمل برجر اللحم ، يعتبر برجر اللحم المفروم من الأكلات اللذيذة الطعم حيث أنها من الوجبات سريعة التحضير والتي تحتوى على قيمة غذائية عالية لما تحتويه من فيتامينات وبروتينات وأجمل ما يميز برجر اللحم المفروم البهارات والتتبيلات المميزة، حيث أنها تعطى رائحة شهية عند الشواء على الفحم أو من خلال الشواء باستخدام الشواية الكهربية ونحن في هذا المقال سنقدم لكم طريقة عمل برجر اللحم المفروم بطريقة بسيطة وسهلة وسريعة ومكونات من المنزل حيث تستطيعين عمل ربع كيلو من اللحمة المفرمة برجر يزن 2 كيلو جرام حيث يعد موفر جدًا وبسيط وغير مكلف وسوف يسعد أطفالك بتلك الوصفات التي تقدميها لهم مثل المطاعم تمامًا وبأقل التكاليف. طريقة عمل برجر اللحم مثل المطاعم مكونات برجر اللحم ربع كيلو جرام من اللحم المفروم.

ملح وفلفل حسب الرغبة والطلب.

بهارات اللحم السبعة.

شرائح من الطماطم والخس.

شرائح من البصل الأحمر.

كاتشب.

مايونيز.

جبن شيدر.

خبز كيزر. طريقة عمل برجر لحمة نحضر وعاء عميق ونضع به اللحم المفروم ونقوم بإضافة الملح والفلفل وبعض البهارات بكميات قليلة أو حسب الرغبة. نقوم بخلط اللحم المفروم مع الملح والفلفل باستخدام أصابع اليد والتأكد من الخلط جيدا. ثم نقوم بعمل أقراص من اللحم المفروم على شكل دوائر تكون متوسطة الحجم. نحضر الشواية الكهربية ونجعل درجة الحرارة بها 200 درجة مئوية ( يمكن استخدام شواية الفحم ). بعد ذلك نضع أقراص البرجر على الشواية ونتركها لمدة 5 دقائق مع التقليب على الوجهين. نختبر نضج البرجر باستخدام شوكة ونكتشف ذلك أيضا من خلال الرائحة الذكية التي تنبعث من البرجر. ثم نقوم بإنزال أقراص البرجر بعد النضج ووضع الجبن الشيدر عليها وهى ساخنة حتى يتم إذابة الجبن تماما. نقوم بتجهيز العيش الكيزر بفتحه باستخدام سكينة منشار ونضع به شرائح البصل والخس والطماطم. بعد ذلك نضع فوق الشرائح قرص البرجر ونقوم بوضع بعض الشرائح على القرص ونضيف إليه الكاتشب والمايونيز. يتم تقديم ساندوتش البرجر وهو ساخن أفضل من تقديمه وهو بارد حيث أن البرجر وهو ساخن يتميز بأنه لين والطعم المميز ولكن إذا قدم باردا تصبح المكونات متكتلة والطعم ليس باللذيذ. ملحوظة مهمة لسيدة البيت التي تعمل: بعد عمل أقراص البرجر يمكنك وضعها في الفريزر لحين الحاجة إليها والاستخدام حيث أنك بعد العودة من العمل يتم إخراجها وشوائها خلال دقائق معدودة وتصبح الوجبة سريعة التحضر وبألف هنا وشفا. طريقة عمل برجر اللحم مثل المطاعم مكونات برجر اللحمطريقة عمل برجر لحمة الوسوم

عمل برجر اللحم ، يعتبر برجر اللحم المفروم من الأكلات اللذيذة الطعم حيث أنها من الوجبات سريعة التحضير والتي تحتوى على قيمة غذائية عالية لما تحتويه من فيتامينات وبروتينات وأجمل ما يميز برجر اللحم المفروم البهارات والتتبيلات المميزة، حيث أنها تعطى رائحة شهية عند الشواء على الفحم أو من خلال الشواء باستخدام الشواية الكهربية ونحن في هذا المقال سنقدم لكم طريقة عمل برجر اللحم المفروم بطريقة بسيطة وسهلة وسريعة ومكونات من المنزل حيث تستطيعين عمل ربع كيلو من اللحمة المفرمة برجر يزن 2 كيلو جرام حيث يعد موفر جدًا وبسيط وغير مكلف وسوف يسعد أطفالك بتلك الوصفات التي تقدميها لهم مثل المطاعم تمامًا وبأقل التكاليف. طريقة عمل برجر اللحم مثل المطاعم مكونات برجر اللحم ربع كيلو جرام من اللحم المفروم.

ملح وفلفل حسب الرغبة والطلب.

بهارات اللحم السبعة.

شرائح من الطماطم والخس.

شرائح من البصل الأحمر.

كاتشب.

مايونيز.

جبن شيدر.

خبز كيزر. طريقة عمل برجر لحمة نحضر وعاء عميق ونضع به اللحم المفروم ونقوم بإضافة الملح والفلفل وبعض البهارات بكميات قليلة أو حسب الرغبة. نقوم بخلط اللحم المفروم مع الملح والفلفل باستخدام أصابع اليد والتأكد من الخلط جيدا. ثم نقوم بعمل أقراص من اللحم المفروم على شكل دوائر تكون متوسطة الحجم. نحضر الشواية الكهربية ونجعل درجة الحرارة بها 200 درجة مئوية ( يمكن استخدام شواية الفحم ). بعد ذلك نضع أقراص البرجر على الشواية ونتركها لمدة 5 دقائق مع التقليب على الوجهين. نختبر نضج البرجر باستخدام شوكة ونكتشف ذلك أيضا من خلال الرائحة الذكية التي تنبعث من البرجر. ثم نقوم بإنزال أقراص البرجر بعد النضج ووضع الجبن الشيدر عليها وهى ساخنة حتى يتم إذابة الجبن تماما. نقوم بتجهيز العيش الكيزر بفتحه باستخدام سكينة منشار ونضع به شرائح البصل والخس والطماطم. بعد ذلك نضع فوق الشرائح قرص البرجر ونقوم بوضع بعض الشرائح على القرص ونضيف إليه الكاتشب والمايونيز. يتم تقديم ساندوتش البرجر وهو ساخن أفضل من تقديمه وهو بارد حيث أن البرجر وهو ساخن يتميز بأنه لين والطعم المميز ولكن إذا قدم باردا تصبح المكونات متكتلة والطعم ليس باللذيذ. ملحوظة مهمة لسيدة البيت التي تعمل: بعد عمل أقراص البرجر يمكنك وضعها في الفريزر لحين الحاجة إليها والاستخدام حيث أنك بعد العودة من العمل يتم إخراجها وشوائها خلال دقائق معدودة وتصبح الوجبة سريعة التحضر وبألف هنا وشفا. طريقة عمل برجر اللحم مثل المطاعم مكونات برجر اللحمطريقة عمل برجر لحمة

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