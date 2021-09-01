طريقة الفريسكا الاسكندراني المقرمشه

عند الذهاب للبحر يحب الأطفال شراء حلوى الفريسكا الاسكندراني والتي يقدمها الباعة المتجولين على الشواطيء لذلك ترغب الأمهات في معرفة طريقة تحضيرها في المنزل وذلك حفاظاً على صحة أولادهن دون حرمان ،وفرنا لك في هذا المقال أفضل طريقة يمكنك من خلالها تحضير تلك الحلوي الشهية في المطبخ وستكون مثل الجاهزة.

الفريسكا الاسكندراني

استمتعي بصيف مميز وأبهري أولادك بتحضير تلك الحلوى بنفسك في المنزل بطعم ألذ من تلك التي قدم على الشاطئ

كوبان من الدقيق الأبيض.

كوب من الحليب السائل.

ملعقة صغيرة من الفانيلا السائلة او البودر.

ملعقة من الخميرة الفورية أو الخميرة البودر.

ثلاث حبات من بياض البيض.

كوب واحد من السكر الأبيض الناعم.

كيس من البيكنج بودر.

كوب من الزيت النباتي أو الزبدة.

نصف كوب من العسل الأبيض.

ربع كوب من جوز الهند المبشور.

ربع كوب من المكسرات المشكلة حسب الرغبة.

نصف كوب من السكر البودرة.

المقادير اللازمة لتحضير الحلوى:

قومي بإذابة الخميرة في اللبن السائل ويجب أن يكون دافئ. غطي الكوب واتركيه لمدة عشر دقائق حتى تتفاعل الخميرة. أحضلاي محضر الطعام أو العجان وضعي به الزيت أو الزبدة مع السكر. أضيفي بياض بيضتان إلى المكونات ثم اخلطي. تضاف الفانيليا واخلطي المكونات جيداً حتى تحصلي على خليط فاتح اللون. قومي بنخل الدقيق للتخلص من الشوايب والتكتلات. أضيفي الدقيق بالتدريج إلى الخليط مع العجن. أضيفي البيكنج بودر وقلبي. أبدأي في إضافة اللبن المذاب به الخميرة بالتدريج مع العجن الستمر. بعد أن تحصلي على عجينة متجانسة وسائلة القوام غطيها واتركيها لمدة ساعة حتى ترتاح. قومي بتسخين صينية لا تلتصق كالتيفال أو الجرانيت على النار. ضعي كمية بسيطة من العجين في الطاسة وافرديها حتى تكون طبقة رقيقة. قلبي العجينة على الجانبين حتى تنض وكرري الخطوات حتى تنتهي من كل كمية العجين وتحصلي على رقائق كثيرة. لتحضير الحشو امزجي كلاً من العسل الأبيض والمكسرات وجوز الهند وضعيها على النار. ضعي الحشو بين رقائق الفريسكا وضعيها فوق بعضها ثم زينيها بالسكر البودر.

خطوات تحضير الفريسكا الاسكندراني: