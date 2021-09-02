أهم فوائد بذور الكتان لمرضى السكري، ولمن لا يعرف فإن بذور الكتان دوت الخليج واحدة من أفضل أنواع البذور الصحية التي ينصح بإدراجها ضمن النظام الغذائي اليومي نظراً لمحتواها الغني الذي يقدم فوائد عدة للصحة، وعلى رأسها صحة مرضى السكري.

وبحسب موقع "الطبي"، فإن تناول بذور الكتان من قبل مرضى السكري يسهم بشكل فعال في خفض مستويات السكر في الدم، وتأخير تطور داء السكري من النوع الثاني. ويعود الفضل في ذلك لاحتواء بذور الكتان على عناصر غذائية مهمة مثل الألياف القابلة للذوبان والألياف غير القابلة للذوبان، والتي تساعد على التحكم بمستويات السكر في الدم.

ما دوت الخليج بذور الكتان

تعد بذور الكتان من أهم المحاصيل الزراعية التي ذاع صيتها في الآونة الأخيرة، نظراً لقيمتها الغذائية والصحية العالية. وتحتوي هذه البذور على نسبة لا بأس بها من الزيوت والكربوهيدرات والبروتين، وأحماض أوميغا 3 الدهنية وحمض ألفا لينولينيك، وهو حمض دهني أساسي لا ينتجه الجسم ونحتاج للحصول عليه من الغذاء.

وتتألف الكربوهيدرات الموجودة في بذور الكتان من نوعين من الألياف: القابلة للذوبان في الماء، وغير القابلة للذوبان في الماء؛ وتشكَل الألياف القابلة للذوبان كتلة لزجة عند مزجها بالماء، ما يساعد في السيطرة والتحكم بمستويات السكر في الدم. في حين تعزز الألياف غير القابلة للذوبان من حجم وكمية البراز الذي يتخلص منه الجسم، وهو ما يخفف من حالات الإمساك بشكل كبير.

كما أن بذور الكتان غنية بالبروتينات ذات الجودة العالية والتي يمكن هضمها بشكل سهل، إضافة إلى كميات لا بأس بها من الأحماض الأمينية المفيدة والضرورية.

هل يستفيد مرضى السكري من زيت بذور الكتان

الحقيقة أن محتوى بذور الكتان مختلف كثيراً عن زيت بذور الكتان، كون الأخير يتكون فقط من جزء الدهون الموجود في بذور الكتان، لكن محتوياته من البروتين والكربوهيدرات تكاد تنعدم، ما يعني عدم توفر أية ألياف في زيت بذور الكتان.

على سبيل المثال، فإن ملعقة كبيرة من زيت بذور الكتان تحوي 14 جرام من الدهون ولا تحتوي على أي من الكربوهيدرات أو البروتينات أو الألياف التي نجدها في بذور الكتان نفسها. فيما تحوي الكمية نفسها من بذور الكتان الكاملة على 4 جرامات من الدهون، و1.8 جرام من البروتين، و3 جرامات من الكربوهيدرات، إضافة إلى كمية جيدة من حمض ألفا لينوليك ، ما يجعل بذور الكتان أفضل للإستهلاك من قبل مرضى السكري من زيت بذور الكتان.

أهم فوائد بذور الكتان لمرضى السكري

بعد استعراض مزايا وخصائص بذور الكتان واختلافاتها عن زيت بذور الكتان، نستعرض وإياكم لأهم فوائد بذور الكتان لمرضى السكري. مع التأكيد على ضرورة مراجعة الطبيب المختص قبل اعتماد هذه الطريقة وغيرها من الطرق العلاجية كون الطبيب أدرى بكل حالة صحية.

ويشاع أن بذور الكتان وزيته من العناصر الغذائية التي تحمل تأثيراً إيجابياً على صحة مرضى السكري، إذ يساهم تناولها في خفض نسبة السكر والشحميات في الدم والسيطرة على مستويات السكر ضمن الحدود الطبيعية.

وكانت دراسة نشرت نتائجها في مجلة Current Pharmaceutical Design في العام 2016، كشفت أن بذور الكتان يمكنها المساعدة في السيطرة على النوعين الأول والثاني من مرض السكري. كما خلصت الدراسة إلى إمكانيات بذور الكتان الكبيرة في الحد من الإصابة بالسكري من النوع الأول، وتأخير تطور مرض السكري من النوع الثاني .

وتسهم الألياف الموجودة في بذور الكتان في الحفاظ على المستوى الطبيعية لنسبة السكر في الدم. ما يعني أن تناول بذور الكتان بكميات مقبولة لن يؤدي لارتفاع مستويات السكر في الدم، لكنه سوف يساعد على ارتفاع مستوى السكر في الدم بشكل ثابت ويسهم في التحكم والسيطرة بمستوى السكر في الجسم.