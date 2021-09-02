طريقة عمل كرات اللحم السويدية مع الصوص البني بمكونات بسيطة مع سر المذاق الأصلي

طريقة عمل كرات اللحم السويدية ، تبحث ربات البيوت دائمًا عن الطرق الصحيحة والمختلفة التي تقوم من خلالها بإعداد الأطباق المتنوعة لأسرتها من أجل إسعادهم وإبعادهم عن تناول الأطعمة من خارج المنزل، وتعد كرات اللحم من أكثر الأكلات التي لها شعبية كبيرة في الوطن العربي بصورة كبيرة، حيث أنها أكلة سويدية الأصل ولكنها بفضل مذاقها الرائع استطاعت أن تغزو كافة أنحاء العالم، وأن تدخل إلى كافة المطابخ العربية والأجنبية الأخرى، وأصبحت من أكثر الوصفات وأسهلها للجوء إليها كوجبة سريعة في أضيق الأوقات، فهي لا تحتاج إلى الكثير من الإعداد أو الكثير من المكونات.

طريقة عمل كرات اللحم السويدية

تتميز اللحوم بصفة عامة بأنها من الأكلات الغنية بالبروتينات والدهون أيضًا حيث ينصح بتناولها لكافة الافراد سواء متبعي الحميات الغذائية أو الأطفال، وحتى الأشخاص العادية أيضًا، وتعد من الطبخات الغنية مثل الكبسة السعودية.

ويمكن تحضير كرات اللحمة السويدية عن طريق إحضار المكونات التالية:

كيلو لحم مفروم.

3 ملاعق من البقسماط الناعم.

ملعقة من الملح.

معلقة من الفلفل الأسود.

نصف معلقة من البهارات المشكلة.

بصلة مفرومة صغيرة.

معلقتين من الزبدة.

كوب ونصف من الحليب السائل.

معلقتين من الدقيق.

كوب من شوربة اللحم.

تفرم اللحمة المفرومة جيدًا وبعدها توضع في بولة كبيرة، ويضاف إليها الملح والأسود والفلفل الأسود والبهارات والبقسماط.

تضاف البصلة المفرومة إلى اللحم مع إضافة الحليب، وتعجن المكونات مع بعضها البعض بصورة جيدة لكي تتجانس مع بعضها.

تشكل العجينة على هيئة كرات صغيرة متساوية في الحجم.

تحضر طاسة على النار ويوضع بها معلقتين من الزبدة وبعد أن تسخن جيدًا توضع بها كرات اللحم.

تقلب كرات اللحم على كافة الجوانب للحصول على اللون الذهبي.

ترفع اللحم من على النار وتوضع في صينية الفرن.

يضاف الدقيق إلى باقي الزبدة في الطاسة وبعدها يضاف الشوربة والحليب مع التقليب حتى ذوبان الدقيق جيدًا.

يترك الخليط على النار حتى يغلي وبعدها تضاف كرات اللحم.

تدخل الصينية إلى الفرن الساخن مسبقًا، وتترك لمدة ثلاثين دقيقة.

تخرج الصينية من الفرن بعد أن تنضج وتقدم مع الأرز الأبيض.

خطوات تحضير كرات اللحم