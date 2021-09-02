وصفة سهلة وسريعة لتحضير البسبوسة في المنزل بمكونات اقتصادية

تستحوذ الوصفات السريعة على اهتمام كبير من أغلب الأمهات والفتيات وكذلك الشباب فلا تعتبر وصفات الطعام التي تحتاج إلي خطوات كثيرة مرغوبة بالنسبة للأشخاص حيث نحتاج إلي خطوات مختصرة وسريعة وفي ذات الوقت غير مكلفة، ومن أكثر أصناف الحلويات التي يزداد الطلب عليها بشكل يومي هي البسبوسة خاصةً مع إنتشار الطرق المختصرة والمتعددة لها سواء البسبوسة بالمكسرات أو البسبوسة السادة التي تحتوي على جوز الهند فقط بإعتبار جوز الهند من المكونات الأساسية لها التي لا تخلو منها البسبوسة بجميع الدول، حيث مرت البسبوسة بطرق متعددة لا تعد ولا تُحصي حتى وصلت بالتطور الذي نراه الآن وعلى الرغم من ظهور البسبوسة منذ وجود الدولة العثمانية إلا أنها تعتبر رائعة ومحببة من جميع الأجيال وللتعرف على طريقة بسيطة لتحضير البسبوسة من خلال هذا المقال. طريقة تحضير البسبوسة بسهولة طريقة تحضير البسبوسة بسهولة المكونات: فنجان صغير من جوز الهند المبشور.

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

كأس سكر خشن الملمس.

عبوتان من الزبادي السادة الخالي من النكهات.

نصف كيلو جرام من الدقيق.

فنجان صغير من الزيت النقي.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

كأسين من القطر. طريقة التحضير: لعجن المكونات نقوم بخلط كلاً من الدقيق والملح معاً وتقليبهم، إضافة المكونات الأخري من مسحوق جوز الهند والبيكنج باودر ثم تقليب المكونات بإستخدام ملعقة جافة. سكب الزيت على الدقيق تدريجياً بالإضافة إلي لبن الزبادي ونقلبهم بالملعقة بحيث تتم عملية التجانس جيداً حتى الحصول على ملمس ناعم ولين للعجينة. تجهيز صينية البسبوسة ودهن الصينية بالطحينة ثم فرد الخليط بها بعد تجهيزه ورش كمية من المكسرات أعلي سطح البسبوسة. نترك صينية البسبوسة في الخارج لمدة عشر دقائق قبل وضعها في الفرن ثم إدخالها الفرن على أن يكون ساخن لمدة نصف ساعه على درجة حرارة متوسطة لا تزيد عن 180 درجة مئوية بعد ذلك إخراجها من الفرن وسكب القطر عليها في الاعلي ثم تقطيع البسبوسة وتقديمها. يجب أن يكون قطر البسبوسة بارد والبسبوسة ساخنة فور خروجها من الفرن أو تحضير القطر ساخن والبسبوسة باردة، مع الحرص على عدم وضع القطر الساخن على البسبوسة الساخنة. طريقة التحضير: الوسوم

تستحوذ الوصفات السريعة على اهتمام كبير من أغلب الأمهات والفتيات وكذلك الشباب فلا تعتبر وصفات الطعام التي تحتاج إلي خطوات كثيرة مرغوبة بالنسبة للأشخاص حيث نحتاج إلي خطوات مختصرة وسريعة وفي ذات الوقت غير مكلفة، ومن أكثر أصناف الحلويات التي يزداد الطلب عليها بشكل يومي هي البسبوسة خاصةً مع إنتشار الطرق المختصرة والمتعددة لها سواء البسبوسة بالمكسرات أو البسبوسة السادة التي تحتوي على جوز الهند فقط بإعتبار جوز الهند من المكونات الأساسية لها التي لا تخلو منها البسبوسة بجميع الدول، حيث مرت البسبوسة بطرق متعددة لا تعد ولا تُحصي حتى وصلت بالتطور الذي نراه الآن وعلى الرغم من ظهور البسبوسة منذ وجود الدولة العثمانية إلا أنها تعتبر رائعة ومحببة من جميع الأجيال وللتعرف على طريقة بسيطة لتحضير البسبوسة من خلال هذا المقال. طريقة تحضير البسبوسة بسهولة طريقة تحضير البسبوسة بسهولة المكونات: فنجان صغير من جوز الهند المبشور.

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

كأس سكر خشن الملمس.

عبوتان من الزبادي السادة الخالي من النكهات.

نصف كيلو جرام من الدقيق.

فنجان صغير من الزيت النقي.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

كأسين من القطر. طريقة التحضير: لعجن المكونات نقوم بخلط كلاً من الدقيق والملح معاً وتقليبهم، إضافة المكونات الأخري من مسحوق جوز الهند والبيكنج باودر ثم تقليب المكونات بإستخدام ملعقة جافة. سكب الزيت على الدقيق تدريجياً بالإضافة إلي لبن الزبادي ونقلبهم بالملعقة بحيث تتم عملية التجانس جيداً حتى الحصول على ملمس ناعم ولين للعجينة. تجهيز صينية البسبوسة ودهن الصينية بالطحينة ثم فرد الخليط بها بعد تجهيزه ورش كمية من المكسرات أعلي سطح البسبوسة. نترك صينية البسبوسة في الخارج لمدة عشر دقائق قبل وضعها في الفرن ثم إدخالها الفرن على أن يكون ساخن لمدة نصف ساعه على درجة حرارة متوسطة لا تزيد عن 180 درجة مئوية بعد ذلك إخراجها من الفرن وسكب القطر عليها في الاعلي ثم تقطيع البسبوسة وتقديمها. يجب أن يكون قطر البسبوسة بارد والبسبوسة ساخنة فور خروجها من الفرن أو تحضير القطر ساخن والبسبوسة باردة، مع الحرص على عدم وضع القطر الساخن على البسبوسة الساخنة. طريقة التحضير:

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