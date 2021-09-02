الطرب وكفتة الحاتي المشوية بأسهل وصفات أصلية مميزة أحلى من المطاعم بمذاق خاص وشهي

الطرب المشوي ، يُعتبر واحد من أهم الأكلات المصرية الشهيرة المميزة لدى الكثير، حيث تتكون هذه الأكلة الشهية من اللحم المفروم المغلف بمناديل طرب خفيفة ورقيقة جدًا من الدهن، تؤخذ من خروف ضاني، حتى يتم إعطائه مذاقه المميز وتعتبر الكفتة أيضًا من الأكلات التي يتميز بها المطبخ العربي الأصيل لما لها من مذاق مختلف وخاص، وإليكم أسهل وأبسط الطرق لعمل الطرب والكفتة المشوية بالمنزل. مكونات طريقة عمل الطرب كيلو لحمة مفرومة تحتوي على 20% دهن

2 بصلة كبيرة مبشورة

رشة ملح

رشة فلفل

رشة سكر

ملعقة صغيرة بيكنج باودر

رشة بهارات

منديل خفيف طريقة عمل وتحضير الطرب المشوي نُحضر إناء ويضاف إليه اللحمة المفرومة والملح والفلفل والبهارات والسكر. يضاف البيكنج باودر والبصل المبشور ثم يتم عجن كافة المكونات مع بعضها. تعجن المكونات كلها حتى تتجانس. نحضر مناديل الطرب ويتم تقطيعها إلى مربعات. يتم أخذ قطعة من اللحمة المفرومة وتغليفها بجزء مربع من مناديل الطرب. يوضع الطرب داخل السيخ للشوي على الفحم. يتم تسويته من خلال إشعال الفحم ووضع شبكة الشوي من أعلى الفحم بمسافة. يوضع بجانبه البصل والطماطم. يقلب الطرب على كلا الجانبين حتى تمام التسوية. مكونات طريقة عمل الكفتة كيلو لحمة مفرومة

ربع كيلو ليه

ربع كوب برغل مغسول

2 بصلة مبشورة مصفاة متوسطة الحجم

رشة جوزة الطيب

ملح

فلفل اسود

سكر

ملعقة كبيرة بيكنج باودر طريقة عمل وتحضير الكفتة يُصفى البصل المبشور بمصفى جيدًا ثم يضاف إلى اللحمة المفرومة مع الإحتفاظ بماء البصل لحين الإستخدام لاحقًا. يُضاف البرغل بعد غسله وتوضع البهارات ألا وهي رشة جوزة الطيب والملح والفلفل الأسود والسكر والبيكنج باودر. يُعجن الخليط باليد لمدة لا تقل عن عشر دقائق لتتجانس المكونات والبهارات مع بعضها بصورة كاملة وتتداخل أنسجة اللحمة المفرومة مع بعضها حتى تتماسك عند تشكيلها كالأصابع داخل السيخ. إضافة القليل من الزيت على ماء البصل وإحضار سيخ. نُحضر اللحم المفروم ويتم تشكيله على هيئة أصابع داخل السيخ مع دهان أطراف أصابع اليد بعد كل مرة من التشكيل. توضع أصابع الكفتة على الشواية وتقلب حتى تمام التسوية. مكونات طريقة عمل الطربطريقة عمل وتحضير الطرب المشويمكونات طريقة عمل الكفتةطريقة عمل وتحضير الكفتة الوسوم

الطرب المشوي ، يُعتبر واحد من أهم الأكلات المصرية الشهيرة المميزة لدى الكثير، حيث تتكون هذه الأكلة الشهية من اللحم المفروم المغلف بمناديل طرب خفيفة ورقيقة جدًا من الدهن، تؤخذ من خروف ضاني، حتى يتم إعطائه مذاقه المميز وتعتبر الكفتة أيضًا من الأكلات التي يتميز بها المطبخ العربي الأصيل لما لها من مذاق مختلف وخاص، وإليكم أسهل وأبسط الطرق لعمل الطرب والكفتة المشوية بالمنزل. مكونات طريقة عمل الطرب كيلو لحمة مفرومة تحتوي على 20% دهن

2 بصلة كبيرة مبشورة

رشة ملح

رشة فلفل

رشة سكر

ملعقة صغيرة بيكنج باودر

رشة بهارات

منديل خفيف طريقة عمل وتحضير الطرب المشوي نُحضر إناء ويضاف إليه اللحمة المفرومة والملح والفلفل والبهارات والسكر. يضاف البيكنج باودر والبصل المبشور ثم يتم عجن كافة المكونات مع بعضها. تعجن المكونات كلها حتى تتجانس. نحضر مناديل الطرب ويتم تقطيعها إلى مربعات. يتم أخذ قطعة من اللحمة المفرومة وتغليفها بجزء مربع من مناديل الطرب. يوضع الطرب داخل السيخ للشوي على الفحم. يتم تسويته من خلال إشعال الفحم ووضع شبكة الشوي من أعلى الفحم بمسافة. يوضع بجانبه البصل والطماطم. يقلب الطرب على كلا الجانبين حتى تمام التسوية. مكونات طريقة عمل الكفتة كيلو لحمة مفرومة

ربع كيلو ليه

ربع كوب برغل مغسول

2 بصلة مبشورة مصفاة متوسطة الحجم

رشة جوزة الطيب

ملح

فلفل اسود

سكر

ملعقة كبيرة بيكنج باودر طريقة عمل وتحضير الكفتة يُصفى البصل المبشور بمصفى جيدًا ثم يضاف إلى اللحمة المفرومة مع الإحتفاظ بماء البصل لحين الإستخدام لاحقًا. يُضاف البرغل بعد غسله وتوضع البهارات ألا وهي رشة جوزة الطيب والملح والفلفل الأسود والسكر والبيكنج باودر. يُعجن الخليط باليد لمدة لا تقل عن عشر دقائق لتتجانس المكونات والبهارات مع بعضها بصورة كاملة وتتداخل أنسجة اللحمة المفرومة مع بعضها حتى تتماسك عند تشكيلها كالأصابع داخل السيخ. إضافة القليل من الزيت على ماء البصل وإحضار سيخ. نُحضر اللحم المفروم ويتم تشكيله على هيئة أصابع داخل السيخ مع دهان أطراف أصابع اليد بعد كل مرة من التشكيل. توضع أصابع الكفتة على الشواية وتقلب حتى تمام التسوية. مكونات طريقة عمل الطربطريقة عمل وتحضير الطرب المشويمكونات طريقة عمل الكفتةطريقة عمل وتحضير الكفتة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الطرب وكفتة الحاتي المشوية بأسهل وصفات أصلية مميزة أحلى من المطاعم بمذاق خاص وشهي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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