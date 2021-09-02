طريقة عمل دجاج كرسبي: بطعم وقرمشة الأكل الجاهز وتحدي2021

تعد طريقة عمل دجاج كرسبي ، من أقوي الطرق لتحضير الدجاج بشكل جديد غير التقليدي، ويجب التنويع في اكلات الدجاج التي نقوم بعملها في كل منزل، وتعتبر واكلتنا انهارده اكلة محبوبة من الصغار والكبار، ويجب تحضيرها في كل منزل، وتنتشر عملها في مصر والسعودية وبعض البلاد العربية، وتحتوي علي طعم رائع ومذاق مميز وقوام هش ومقرمش للغاية وجميل جداً، واليوم سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا عن طريقة عمل دجاج كرسبي بطعم مختلف وقرمشة غير عادية ومذاق مميز للغاية2021.

مكونات طريقة عمل دجاج كرسبي في المنزل بطعم خرافي

سوف نتعرف الآن علي المكونات المطلوبة لتحضير دجاج كرسبي في المنزل في أقل وقت ممكن وبأقل تكلفة وهي كما يلي:-

كليو من صدور الدجاج مقطعة شرائح.

نصف معلقة من الشطة والفلفل الاسود.

نصف معلقة من البابريكا وبيكربونات الصوديوم.

معلقة صغيرة من الملح الناعم.

نصف معلقة من الثوم البودر والبصل البودر.

كوبان من الماء.

كوب من الدقيق وكوب من النشا.

معلقة من الملح.

نصف معلقة من الملح والبصل البودر.

عدد بيضتين.

نصف كوب من الكريمة الجاهزة.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم طريقة بسيطة جدا لتحضير الدجاج كرسبي في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة دون تكلفة وبأقل مجهود وهي كالاتي:-

نقوم بتحضير وعاء عميق ونضع بداخلة الشطة والفلفل الاسود والبصل والثوم البودر والبابريكا وبيكربونات الصوديوم والملح. ثم نسكب عليهم الماء ونقلبهم جيدا ثم نضيف صدور الدجاج ونتركهم في التتبيلة لمدة ساعتين فقط في الثلاجة ثم نخرجهم ونصفيهم جيداً. نحضر إناء ونضع بداخلة الدقيق والنشا والملح والبصل البودر والبابريكا ونقلبهم جيدا ثم نحضر طبق اخر ونخفق بداخلة البيض والكريمة. ثم نحضر صدور الدجاج ونضعها في الدقيق ثم في خليط البيض ثم الدقيق مرة اخري ونكرر العملية حتي ننتهي من باقي الكمية كلها. نضع مقلاة علي النار ونضيف بها زيت كثير وننتظر حتي يغلي ثم ننزل بالدجاج وننتظر بعض الوقت ونقلب الدجاج علي الجنب الاخر. ثم ننتظر حتي ينضج بشكل جيد ونخرجه من المقلاة ونضعه علي طبق ونقدم بجانبه الطحينة والكاتشب ويقدم ألف هنا وشفا علي صحتكم.

أسرار نجاح عمل دجاج كرسبي في المنزل

سوف نتعرف علي بعض أسرار نجاح عمل الدجاج بكل سهولة مثل الجاهز تماما وبطريقة مضمونة لنجاح الاكلة وهي كالتالي:-