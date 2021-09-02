طريقة عمل مكرونة الوايت صوص بالموتزريلا في البيت||تعرفي علي اسرار الشيفات في عمل الصوصات

طريقة عمل مكرونة الوايت صوص بالموتزريلا والتي تعد من أشهى الوجبات وألذها على الإطلاق؛ حيث يمكن أن تعد هذه الوجبة بمكونات بسيطة وصحية تماما، وتعود أصول هذه الوجبة إلى الجذور الإيطالية والتي يرغب فيها الكبار والصغار، ولكن من الآن لا تحتاجين إلى زيارة المطاعم من أجل تناولها، كما أنك لست بحاجة إلى طلبها خصيصا إلى بيتك لأنك عزيزتي سوف تقومين بإعدادها بيدك وفي منزلك بكل سهولة بعد قراءة هذا المقال.

طريقة عمل مكرونة الوايت صوص بالموتزريلا

تعد وجبة المكرونة بشكل عام من أكثر الوجبات التي يفضلها الأطفال بصورة كبيرة، لذا تجدها لأكثر من صورة وبوصفات مختلفة، وإليكم أهم مكونات وجبة مكرونة الوايت صوص بالموتزريلا:

عدد ثلاث أكواب من اللبن.

دقيق حسب الحاجة البشاميل.

كوب جبن شيدر مبشور.

كوب جبن موتزريلا.

نصف كوب من الزبد.

كيس مكرونة أقلام.

بهارات ملح وفلفل وشطة حسب الرغبة.

طريقة إعداد مكرونة الوايت صوص بالموتزريلا

يمكنك عزيزتي تجهيز ألذ قالب مكرونة يفضله الكبار والصغار دون أي عناء أو عقبات، فكل ما عليكِ هو تجهيز مكونات الوصفة، ثم اتباع الخطوات التالية لإعداد أشهى مكرونة يمكنك تذوقها، وإليكم طريقة تجهيزها خطوة بخطوة: