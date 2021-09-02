طريقة عمل مكرونة الوايت صوص بالموتزريلا في البيت||تعرفي علي اسرار الشيفات في عمل الصوصات

طريقة عمل مكرونة الوايت صوص بالموتزريلا والتي تعد من أشهى الوجبات وألذها على الإطلاق؛ حيث يمكن أن تعد هذه الوجبة بمكونات بسيطة وصحية تماما، وتعود أصول هذه الوجبة إلى الجذور الإيطالية والتي يرغب فيها الكبار والصغار، ولكن من الآن لا تحتاجين إلى زيارة المطاعم من أجل تناولها، كما أنك لست بحاجة إلى طلبها خصيصا إلى بيتك لأنك عزيزتي سوف تقومين بإعدادها بيدك وفي منزلك بكل سهولة بعد قراءة هذا المقال.طريقة عمل مكرونة الوايت صوص بالموتزريلا
تعد وجبة المكرونة بشكل عام من أكثر الوجبات التي يفضلها الأطفال بصورة كبيرة، لذا تجدها لأكثر من صورة وبوصفات مختلفة، وإليكم أهم مكونات وجبة مكرونة الوايت صوص بالموتزريلا:
- عدد ثلاث أكواب من اللبن.
- دقيق حسب الحاجة البشاميل.
- كوب جبن شيدر مبشور.
- كوب جبن موتزريلا.
- نصف كوب من الزبد.
- كيس مكرونة أقلام.
- بهارات ملح وفلفل وشطة حسب الرغبة.
يمكنك عزيزتي تجهيز ألذ قالب مكرونة يفضله الكبار والصغار دون أي عناء أو عقبات، فكل ما عليكِ هو تجهيز مكونات الوصفة، ثم اتباع الخطوات التالية لإعداد أشهى مكرونة يمكنك تذوقها، وإليكم طريقة تجهيزها خطوة بخطوة:
- في البداية يجب وضع إناء به ماء على النار حتى الغليان، ثم نقوم بتفريغ كيس المكرونة عليه ونقليه، ثم نتابع المكرونة خلال دقائق معدودة حتة يتم سلقها، بعد ذلك يمكنك تصفية المكرونة من الماء وتركها جانبًا.
- خلال ذلك يتم تشغيل الفرن على درجة هادئة لتسخينه، مع وضع قدر على النار ويتم إضافة نصف كوب الزبد إليه حتى يتم قدحه.
- ثم يتم إضافة الدقيق بقدر يناسب الزبد مع التقليب الجيد، بعد ذلك يتم سكب اللبن على الخليط والتقليل بسرعة حتى لا يتم تراكم الخليط.
- نترك الخليط على نار هادئة حتى تمام التجانس، ثم يتم إحضار قالب التسوية بعد دهنه بقليل من الزبد ووضع المكرونة به ثم خليط الوايت صوص ثم الجبن المختلفة.
- يتم وضع القالب في الفرن حتى تمام النضج ويترك بعد تسويته حتى يبرد قليلًا ثم يقطع ويقدم مع التزيين بأوراق البقدونس اللذيذة.
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طريقة عمل مكرونة الوايت صوص بالموتزريلا والتي تعد من أشهى الوجبات وألذها على الإطلاق؛ حيث يمكن أن تعد هذه الوجبة بمكونات بسيطة وصحية تماما، وتعود أصول هذه الوجبة إلى الجذور الإيطالية والتي يرغب فيها الكبار والصغار، ولكن من الآن لا تحتاجين إلى زيارة المطاعم من أجل تناولها، كما أنك لست بحاجة إلى طلبها خصيصا إلى بيتك لأنك عزيزتي سوف تقومين بإعدادها بيدك وفي منزلك بكل سهولة بعد قراءة هذا المقال.طريقة عمل مكرونة الوايت صوص بالموتزريلا
تعد وجبة المكرونة بشكل عام من أكثر الوجبات التي يفضلها الأطفال بصورة كبيرة، لذا تجدها لأكثر من صورة وبوصفات مختلفة، وإليكم أهم مكونات وجبة مكرونة الوايت صوص بالموتزريلا:
- عدد ثلاث أكواب من اللبن.
- دقيق حسب الحاجة البشاميل.
- كوب جبن شيدر مبشور.
- كوب جبن موتزريلا.
- نصف كوب من الزبد.
- كيس مكرونة أقلام.
- بهارات ملح وفلفل وشطة حسب الرغبة.
يمكنك عزيزتي تجهيز ألذ قالب مكرونة يفضله الكبار والصغار دون أي عناء أو عقبات، فكل ما عليكِ هو تجهيز مكونات الوصفة، ثم اتباع الخطوات التالية لإعداد أشهى مكرونة يمكنك تذوقها، وإليكم طريقة تجهيزها خطوة بخطوة:
- في البداية يجب وضع إناء به ماء على النار حتى الغليان، ثم نقوم بتفريغ كيس المكرونة عليه ونقليه، ثم نتابع المكرونة خلال دقائق معدودة حتة يتم سلقها، بعد ذلك يمكنك تصفية المكرونة من الماء وتركها جانبًا.
- خلال ذلك يتم تشغيل الفرن على درجة هادئة لتسخينه، مع وضع قدر على النار ويتم إضافة نصف كوب الزبد إليه حتى يتم قدحه.
- ثم يتم إضافة الدقيق بقدر يناسب الزبد مع التقليب الجيد، بعد ذلك يتم سكب اللبن على الخليط والتقليل بسرعة حتى لا يتم تراكم الخليط.
- نترك الخليط على نار هادئة حتى تمام التجانس، ثم يتم إحضار قالب التسوية بعد دهنه بقليل من الزبد ووضع المكرونة به ثم خليط الوايت صوص ثم الجبن المختلفة.
- يتم وضع القالب في الفرن حتى تمام النضج ويترك بعد تسويته حتى يبرد قليلًا ثم يقطع ويقدم مع التزيين بأوراق البقدونس اللذيذة.
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