كريم النشا لتشققات القدمين: للحصول علي قدمين بدون تشققات نهائيا2021

نقدم لكم كريم النشا لتشققات القدمين ، بخطوات سهلة جدا داخل المنزل بدون تكلفه ولا تعب للحصول علي قدمين خاليه من التشققات من اول استعمال، وبمكونات طبيعية جدا دون مواد ضارة، ويعد النشا من افضل المواد الطبيعية، وسوف يخلصكم من مشاكل القدمين نهائيا بفضل الله، ونحرص علي تقديم افضل الكريمات الطبيعية، وسوف نتعرف اليوم من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا عن كريم النشا لتشققات القدمين والحصول علي قدمين دون تشققات نهائيا2021.

مكونات كريم النشا لتشققات القدمين والحصول علي قدمين خالية من التشققات فوري

سوف نتعرف علي مكونات عمل الكريم المعجزة في إزالة تشققات القدمين من اول استعمال فوري للحصول علي قدمين دون تشققات وهي كالاتي:-

معلقتين من البيكينج صودا.

3 معالق من النشا.

4 معالق من الفازلين.

كوبان من الماء.

طريقة التحضير والاستعمال

نقدم اليوم لكم أسهل طريقة لتحضير الكريم في المنزل من مكونات طبيعية وبخطوات سهلة جدا وهي كما يلي:-

نحضر وعاء عميق ونضع بداخله الماء ونضيف عليهم البيكينج صودا ونقلبهم ثم نضع القدمين في الماء لمدة نصف ساعة. ثم نحضر إناء ونضع فيه الفازلين ونذوب الفازلين علي ماء سخن أسفل الإناء حتي يصبح سائل ثم نضيف النشا ونقلبهم جيدا حتي يصبح خليط كريمي. ثم نضع الخليط في برطمان ونضع طبقة علي كعب القدم والمكان المراد تنظيفه من التشققات ونلبس شراب قبل النوم الي الصباح للحصول علي افضل نتائج. ونحتفظ بباقي الكمية من الكريم ونكرر الوصفة يوميا لمدة اسبوع للحصول علي قدمين ناعمه وناصعة البياض وخالية من التشققات بفضل الله.

مكونات طريقة عمل كريم رهيب في إزالة التشققات من القدمين فوري

سوف نتعرف علي مكونات عمل الكريم في المنزل في أبسط صورة ويعمل بشكل كبير علي منع التشققات وهي كما يأتي:-

معلقتين من الملح الخشن.

كوب من الخل.

ثلاث أكواب من الماء.

معلقتين من الفازلين.

معلقتين من زيت الليمون.

معلقة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير والاستعمال

نتعرف معا علي أبسط طريقة لتحضير الكريم في المنزل بخطوات سهلة جدا وهي كالتالي:-

نحضر طبق كبير ونضع بداخله الماء والخل ونضيف عليهم الملح الخشن ونقلبهم ونضع بداخلهم القدمين ونتركهم لمدة ربع ساعة. نقوم بإحضار وعاء ونضع في الفازلين زيت الليمون ومعلقة من زيت الزيتون ونقلبهم جيدا حتي تتجانس المكونات جيد. نضع طبقة من الخليط علي كعب القدم ثم نغطي الرجل بكيس بلاستك وعليه شراب للحصول علي نتائج رهيبة من اول استخدام. ثم نكرر الوصفة مره كل أسبوع للحصول افضل نتيجة بفضل الله.

نصائح تساعد علي القضاء علي تشققات القدمين

سوف نتعرف علي بعض النصائح التي تساعد علي القضاء علي تشققات القدمين بشكل سريع للغاية وهي كما يلي:-