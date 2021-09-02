سر لقمة القاضي بقرمشتها لونها ذهبي عوامات سوري كرات ذهبية حلى لذيذ هش

لقمة قاضي حلويات سريعة سهلة عوامات سوري كرات ذهبية مقرمشة من خارج وطرية هشة من داخل، من أحلى وصفات الحلويات الشرقية التي ظهرت في الدول العربية من مصر وسوريا ولبنان، وبالأخص دولة سوريا فتعدها بأكثر من طريقة وتحضرها بكثرة العزومات ومناسبات كحلى سريع سهل تجهيز، فهي حلويات تأخذ شكل الكرات لونها ذهبي لامع تمتاز بمذاق وطعم جيد ومن حلويات مفضلة للكبار والصغار وتبحث عنها الأمهات لتحضيرها في منزل بنفس شكل عوامات الجاهزة سنتعرف معكم على أفضل طريقة لعمل عوامات لقمة القاضي السورية الهشة مقرمشة ابهري أسرتك بها وضيوفك يرحبون بتناولها بكثرة. لقمة القاضي عوامات سوري مثل جاهزة احضري عدد 2 كوب من دقيق. ربع ملعقة صغيرة من الملح أو رشة صغيرة. ملعقة كبيرة من النشا الأبيض. ملعقة كبيرة من خميرة فورية حبيبات. ملعقة صغيرة من الفانيليا. ربع كوب من السكر. كوب ماء دافئ للعجن. كمية من الزيت القلي. لعمل القطر للقيمات القاضي عدد 2 كوب من سكر.

نفس كوب من ماء.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة من الزبدة. لقمة القاضي عوامات سوري مثل جاهزةلعمل القطر للقيمات القاضي تحضير لقمة القاضي بالنشا كرات عوامات ذهبية ضعي في خلاط كهربائي كل من الملح والدقيق والسكر والنشا وخميرة والماء والفانيليا وتقلب كل مكونات في خلاط حتى تمتزج وتكون على سرعة بسيطة.

سيتكون لديك عجينة سائلة يصب خليط في وعاء عميق ويغطى لمدة ساعتين حتى يتخمر ويكون فقاعات على سطح العجينة.

ثم يجب تقليب العجينة من كل فترة إلى أخرى حتى تكون مقرمشة وهشة من الخارج وداخل كرات لقمة القاضي.

ثم احضري مقلاة عميقة وضعي عليها كمية كبيرة من زيت الغزير، وتشكيل عجينة لقيمات القاضي على شكل كرات بوضع زيت في كف اليد وأخذ قطع من عجينة بملعقة صغيرة وتوضع في زيت ساخن.

تترك لقيمات القاضي في الزيت الساخن مع تقليبها على جانبين حتى تأخذ لون ذهبي.

ثم أخرج من الزيت ويتم أضافتها في السيرب أو قطر أو عسل لقيمات القاضي يكون السيرب بارد ولقيمات ساخنة وتترك فيه لمدة 10 دقائق. طريقة تحضير عسل حلويات للتسقية في وعاء يتم وضع الماء والسكر وتركهم حتى غليان معا من دون تقليب حتى لا يتكتل السكر بعد غليان وذوبان السكر يتم تهدئة الحرارة. ثم وضع عصير الليمون مع السكر والماء وتركهم للغليان مرة أخرى، ثم تلاحظي أن قوام الماء أصبح غليظ. وفي نهاية يضاف الفانيليا مع زبدة التي تعطيها لون لامع ورائحة وطعم قوى ثم تترك على حرارة لمدة خمس دقائق ثم يترك جانبا لحين استخدامه وهو بارد. تحضير لقمة القاضي بالنشا كرات عوامات ذهبيةطريقة تحضير عسل حلويات للتسقية الوسوم

لقمة قاضي حلويات سريعة سهلة عوامات سوري كرات ذهبية مقرمشة من خارج وطرية هشة من داخل، من أحلى وصفات الحلويات الشرقية التي ظهرت في الدول العربية من مصر وسوريا ولبنان، وبالأخص دولة سوريا فتعدها بأكثر من طريقة وتحضرها بكثرة العزومات ومناسبات كحلى سريع سهل تجهيز، فهي حلويات تأخذ شكل الكرات لونها ذهبي لامع تمتاز بمذاق وطعم جيد ومن حلويات مفضلة للكبار والصغار وتبحث عنها الأمهات لتحضيرها في منزل بنفس شكل عوامات الجاهزة سنتعرف معكم على أفضل طريقة لعمل عوامات لقمة القاضي السورية الهشة مقرمشة ابهري أسرتك بها وضيوفك يرحبون بتناولها بكثرة. لقمة القاضي عوامات سوري مثل جاهزة احضري عدد 2 كوب من دقيق. ربع ملعقة صغيرة من الملح أو رشة صغيرة. ملعقة كبيرة من النشا الأبيض. ملعقة كبيرة من خميرة فورية حبيبات. ملعقة صغيرة من الفانيليا. ربع كوب من السكر. كوب ماء دافئ للعجن. كمية من الزيت القلي. لعمل القطر للقيمات القاضي عدد 2 كوب من سكر.

نفس كوب من ماء.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة من الزبدة. لقمة القاضي عوامات سوري مثل جاهزةلعمل القطر للقيمات القاضي تحضير لقمة القاضي بالنشا كرات عوامات ذهبية ضعي في خلاط كهربائي كل من الملح والدقيق والسكر والنشا وخميرة والماء والفانيليا وتقلب كل مكونات في خلاط حتى تمتزج وتكون على سرعة بسيطة.

سيتكون لديك عجينة سائلة يصب خليط في وعاء عميق ويغطى لمدة ساعتين حتى يتخمر ويكون فقاعات على سطح العجينة.

ثم يجب تقليب العجينة من كل فترة إلى أخرى حتى تكون مقرمشة وهشة من الخارج وداخل كرات لقمة القاضي.

ثم احضري مقلاة عميقة وضعي عليها كمية كبيرة من زيت الغزير، وتشكيل عجينة لقيمات القاضي على شكل كرات بوضع زيت في كف اليد وأخذ قطع من عجينة بملعقة صغيرة وتوضع في زيت ساخن.

تترك لقيمات القاضي في الزيت الساخن مع تقليبها على جانبين حتى تأخذ لون ذهبي.

ثم أخرج من الزيت ويتم أضافتها في السيرب أو قطر أو عسل لقيمات القاضي يكون السيرب بارد ولقيمات ساخنة وتترك فيه لمدة 10 دقائق. طريقة تحضير عسل حلويات للتسقية في وعاء يتم وضع الماء والسكر وتركهم حتى غليان معا من دون تقليب حتى لا يتكتل السكر بعد غليان وذوبان السكر يتم تهدئة الحرارة. ثم وضع عصير الليمون مع السكر والماء وتركهم للغليان مرة أخرى، ثم تلاحظي أن قوام الماء أصبح غليظ. وفي نهاية يضاف الفانيليا مع زبدة التي تعطيها لون لامع ورائحة وطعم قوى ثم تترك على حرارة لمدة خمس دقائق ثم يترك جانبا لحين استخدامه وهو بارد. تحضير لقمة القاضي بالنشا كرات عوامات ذهبيةطريقة تحضير عسل حلويات للتسقية

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