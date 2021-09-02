ماهي أخطر أنواع الوسواس القهري الفكري وما دوت الخليج الأعراض الجانبية، إن أخطر أنواع الوسواس القهري الفكري دوت الخليج الأفكار والتصرفات الانتحارية، وتبقى مجرد أفكار ولا يمكن أن يؤذي مريض الوسواس القهري نفسه إلا أنه يبقى قلق من التفكير الزائد في ذلك، يلي ذلك عدد من أنواع الوسواس القهري الفكري سنتعرف عليها في التالي كما وردت في موقع "ويب طب" وهي:

أخطر أنواع الوسواس القهري الفكري:

وسواس التلوث: ويسبب للمريض خوف مرضي من الإتساخ أو التلوث والخوف من المرض، ويسبب ذلك كثرة غسل اليدين والاستحمام وعدم مصافحة الآخرين، وعدم المقدرة على لمس الأشياء.

ويسبب للمريض خوف مرضي من الإتساخ أو التلوث والخوف من المرض، ويسبب ذلك كثرة غسل اليدين والاستحمام وعدم مصافحة الآخرين، وعدم المقدرة على لمس الأشياء. وسواس التلوث العقلي: ويسبب للمريض شعور بعدم الراحة والشعور بالذنب بسبب كثرة التفكير في الأفكار والذكريات والأحداث المؤلمة.

ويسبب للمريض شعور بعدم الراحة والشعور بالذنب بسبب كثرة التفكير في الأفكار والذكريات والأحداث المؤلمة. وسواس الأذى: وبه يخشى المصابون القيام بأي أفعال مؤذية للمقربين منهم، وهو لا ينفذا إلا أن كثرة التفكير بها دوت الخليج ما يتعب عقله.

وبه يخشى المصابون القيام بأي أفعال مؤذية للمقربين منهم، وهو لا ينفذا إلا أن كثرة التفكير بها دوت الخليج ما يتعب عقله. وسواس الاكتناز: ويعني أن المريض يكنز كل شيء يمتلكه ولا يستغني عن أي شيء إما لتعلقه بها أو خوفًا من الاحتياج لها مستقبلاً.

ويعني أن المريض يكنز كل شيء يمتلكه ولا يستغني عن أي شيء إما لتعلقه بها أو خوفًا من الاحتياج لها مستقبلاً. وسواس الشك والتفقد: وفي هذا الن0وع يكرر المريض التأكد من القيام بالأمور بالطريقة الصحيحة، ويلجأ إلى تكرار نفس الأمر للتأكد.

وفي هذا الن0وع يكرر المريض التأكد من القيام بالأمور بالطريقة الصحيحة، ويلجأ إلى تكرار نفس الأمر للتأكد. وسواس التماثل والترتيب: وبه يقضي المريض بساعات عدة في الترتيب والتنسيق والحرص على التماثل.

وبه يقضي المريض بساعات عدة في الترتيب والتنسيق والحرص على التماثل. وسواس التحكم الذاتي: يخاف المرضى من فقدان السيطرة على ذاتهم وتصرفاتهم.

الأعراض الجانبية لمرض الوسواس القهري:

العزلة واضطراب العلاقات الاجتماعية.

تأثر المستوى الدراسي.

فقدان العمل أو الوظيفة.

الإصابة باكتئاب واضطرابات نفسية أخرى.

الإصابة بالتهاب جلدي نتيجة لكثرة النظافة.

اضطرابات في النوم.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.