كيف يمكن لمريض كوفيد 19 أن يستعيد نشاطه ويقلل الشعور بالإرهاق، بداية من المهم معرفة أن الشعور بالإرهاق هو أحد أبرز أعراض فيروس كورونا، والتي يمكن أن تكون من الأعراض طويلة الأمد، وتختلف حدة ذلك الشعور تبعًا لشدة الإصابة، وعادة ما يحتاج مريض كورونا إلى فترة كافية بعد التعافي لاستعادة نشاطه الطبيعي لما قبل الإصابة، ولتحقيق ذلك عليه إتباع التالي.

استعادة النشاط بعد كورونا

حسب ما جاء في موقع "RT" بالعربي، ذكرت الطبيبة أولغا زمانوفسكايا مجموعة من النصائح المهم تطبيقها لمن عانوا من الإصابة بفيروس كورونا وتعافوا منها، والتي تساعدهم في تقوية أجسامهم وإعادة تأهيل الرئتين، وجاءت النصائح كالآتي:

ممارسة بعض التمارين الرياضية الخفيفة مثل التمرينات الهوائية لأنها تتضمن تحريك عضلات الجسم وخاصة الكبيرة منها، ويمكن القيام بالتمارين الرياضة أثناء الجلوس، ومن المهم التوقف فورًا في حال التعب أو ظهور مشكلة في التنفس.

إتباع نظام غذائي صحي يساعد على تنشيط الجسم ومنحه طاقة وحيوية، ويجب أن يشمل النظام الغذائي المزيد من البروتينات كاللحوم والأسماك والبيض والحليب.

التركيز على الفواكه والخضروات الغنية بفيتامين سي ومنها الخضروات الورقية الخضراء والليمون والفلفل والكيوي والبرتقال واليوسفي.

من المهم التقليل قدر الإمكان من شرب الشاي والقهوة كونها تسبب زيادة في خفقان القلب.

يمكن أن يستمر المتعافي من كورونا بأخذ المضادات الحيوة لذلك يجب عليه بعد تناول المضادات الحيوية يجب تناول الألبان واللبنة والجبن.

على المتعافي من كورونا تقليل الملح والدهون والحلويات.

النوم الكافي بحيث لا يقل عن ثمانية ساعات وحتى عشر ساعات في اليوم الواحد خلال الليل.

العودة تدريجيًا إلى روتين الحياة اليومي والعمل دون إرهاق وجهد، وأخذ فترات راحة خلال ذلك.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.