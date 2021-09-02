طريقة عمل كريم بانثينول وزبدة الشيا لفرد الشعر كالحرير من أول استخدام

كريم بانثينول وزبدة الشيا ، تعتبر من الكريمات المشهورة جداً في الوطن العربي لفرد الشعر وجعله كالحرير، وتبحث دائماً السيدات والفتيات على كريمات وخلطات طبيعية وفعالة لفرد الشعر في أسرع وقت ممكن، ويتكون هذا الكريم من بعض المكونات التي تعطي الشعر تغذية وتقوية بصلات الشعر المجعد والخشن ويجعله مثل الحرير، وتتكون من بعض الزيوت التي تكون مفيدة جداً للشعر ويعمل على فرد الشعر والتخلص من القشرة وتهيج فروة الرأس وتعالج الحكة، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة عمل كريم بانثينول وزبدة الشيا الرهيبة لفرد الشعر كالحرير في المنزل خطوة بخطوة.

مكونات عمل كريم بانثينول وزبدة الشيا

يتكون كريم بانثينول لفرد الشعر كالحرير من أول استخدام بدرجة مذهلة وهي كالآتي:-

علبة كريم بانثينول.

ملعقة كبيرة من زبدة الشيا.

٢ ملعقة صغيرة من زيت فيتامين اي.

ملعقة كبيرة من زيت الجوجوبا.

٢ ملعقة صغيرة من زيت الجلسرين.

ملعقة كبيرة من زيت الأرجان.

٢ ملعقة صغيرة من زيت الأفوكادو.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم بانثينول لفرد الشعر كالحرير في المنزل وهي كالتالي:-

تحضير طبق ونضع به كريم بانثينول وزبدة الشيا وزيت فيتامين اي زيت الجوجوبا وزيت الجلسرين وزيت الارجان وزيت الافوكادو ونقلب المكونات. نوزع كمية كافية من الخليط على خصلات الشعر الجاف مع تجنب فروة الرأس. ترتدي قبعة بلاستيكية ونتركه لمدة ساعة كاملة. بعد ذلك اغسلي شعرك بالماء الفاتر والشامبو جيداً. نكرر الخطوات مرة واحدة كل أسبوع حتي الحصول على نتائج فعالة.

فوائد زبدة الشيا

هناك بعض الفوائد التي تمنحها زبدة الشيا للشعر وهي كالتالي:-