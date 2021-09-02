أفكار وجبة غداء سريع يمكن تحضيرها بكل سهولة تنفع في النادي والشاطئ

أفكار وجبة غداء سريع مميزة ورائعة يمكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة، وجبات سهلة يمكن أن نقوم بتنفيذها أثناء الخروج على الشاطئ وعدم الرغبة في تناول طعام من الخارج، أفكار يمكن أن تطبقها الأم العاملة بعد يوم شاق في العمل، غالبا ما تمل السيدات من الغداء الدسم والشاق وترغب في أفكار سهلة وسريعة عدم الرغبة في الوقوف في المطبخ كثيرا، سوف نوضح مجموعة من الأفكار المميزة والرائعة والسريعة أيضا لتحضير وجبة غداء سريعة.

أفكار وجبة غداء سريع من اللحم

سوف نخبركم طريقة تحضير وجبة سريعة من اللحم، كما نعلم جميعا اللحم يأخذ وقت طويل حتى تمام السواء لذلك يجب علينا اختيار قطعة من اللحم لا تأخذ وقت طويل، يمكن عمل فاهيتا اللحم وتحضيرها في وقت قصير جدا وتتميز بالطعم اللذيذ والفوائد العديدة.

طريقة عمل فاهيتا اللحم

لتحضير فاهيتا اللحم نقوم بتقطيع اللحم شرائح رفيعة جدا، نقوم بتشريح اللحم في ملعقة من السمن وصنع ملح وفلفل أسود فقط، في حاله أضافه البهارات المختلفة والمتعددة يتغير طعم اللحم تماما، بعد تمام سواء اللحم نقوم بوضعه في طبق ونضح في نفس الطاسة الفلفل الألوان والفلفل الأخضر ونشرح الخضار حيدا ثم نضيف إليه اللحم ونضعهم على النار لمده خمس دقائق، يمكن تقدسها مع المكرونة أو في خبر ونزينها بالكتشب والمايونيز.

أفكار وجبة غداء سريع كاساديا الدجاج

تعتبر كاساديا الدجاج من ألذ أفكار وجبة غداء سريع ويمكن أن نقوم بتحضيرها لقضاء يوم على الشاطئ، سوف نخبركم بطريقة تحضير كاساديا الدجاج بكل سهولة، نقوم بتقطيع الفراخ قطع صغيرة جدا، نقوم بتقطيع الفلفل الألوان والفلفل الأخضر قطع صغيرة جدا، تعتبر طريقة تقطيع الفراخ والخضار بشكل صغير جدا من أكثر الأشياء المميزة في كاساديا الفراخ لذلك يجب تقطيعهم جيدا، نقوم بتشريح الفراخ في ملعقة من الزبدة ونخرجها من على النار، نقوم بوضع الخضار حتى تمام السواء ونضيف الفراخ ونتركهم لمده عشر دقائق حتى يمتزج الخليط، نقوم بإحضار خبز للتورتيلا الطازج ونضع خليط الفراخ ثم نضيف الكتشب والمايونيز، ومن الخطوات المهمة أضافه الجبن نصيف كمية وفيرة من الجبن حتى يتماسك الخبز والمكونات جميعا معا صم نغلق الخبز على الحشو ونضعهم على الجليل حتى يسيح الجبن ويتماسك الخليط.